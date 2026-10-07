فناوران ایرانی با بومی‌سازی «شیر سیلابی»، انحصار چهار کشور غربی در تولید این تجهیز حیاتی را شکستند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، یک شرکت دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق شد «شیر سیلابی آتش‌نشانی» را که پیش‌تر محصولی وارداتی محسوب می‌شد، بومی‌سازی کند. این تجهیز که کاربرد گسترده‌ای در صنایع نفت، گاز و خودروسازی دارد، گامی مهم در مسیر خودکفایی صنعتی و بی‌اثر کردن تحریم‌ها به شمار می‌رود.

پیش از این، تأمین قطعات این شیرها به دلیل انحصار در اختیار کشورهای غربی بود و مصرف‌کنندگان داخلی در تأمین و تعمیر آن با چالش‌های جدی مواجه بودند؛ اما اکنون با اراده متخصصان داخلی، این محصول به‌طور کامل در کشور تولید می‌شود.

شیر سیلابی در سیستم‌های اطفای حریق، وظیفه تخلیه سریع آب در محیط‌های صنعتی را برعهده ‌دارد. مکانیزم عملکرد این شیر بدین‌صورت است که آب پرفشار در پشت یک دیافراگم و فنر محبوس می‌شود؛ با دریافت فرمان خروج، فشار آب در بخش فوقانی شیر تخلیه شده و با ایجاد فشار معکوس، دریچه به‌سرعت باز می‌شود. علاوه‌بر مخازن نفت و گاز، این سیستم در سالن‌های رنگ صنایع خودروسازی نیز برای مدیریت اطفای حریق کاربرد حیاتی دارد.

ورود به بازار داخلی و جلب اعتماد مدیران صنعتی برای جایگزینی نمونه‌های آمریکایی و اروپایی با محصول ایرانی، از چالش‌های اصلی تولیدکنندگان این طرح بود. با این حال، شرکت آلومینیوم‌سازی اراک به‌عنوان نخستین مشتری، این شیر ایرانی را جایگزین نمونه‌های آمریکایی خود کرد که با توجه به عملکرد مطلوب و رضایت‌بخش، گواهی رضایت نیز برای آن صادر شد.

در حال حاضر، این مجموعه علاوه‌بر تأمین نیازهای داخلی، در مسیر صادرات نیز گام نهاده است؛ به‌طوری که تجهیزات اطفای حریق ساخت این شرکت، هم‌اکنون در سایت‌های خارجیِ متعلق به مجموعه‌های ایرانی (از جمله در کشور قزاقستان) در حال بهره‌برداری است. این روند، از بومی‌سازی تا تجاری‌سازی و صادرات، نشان‌دهنده پیشرفت‌های علمی حاصل‌شده توسط فناوران دانش‌بنیان داخلی است.