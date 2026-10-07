اجرای بیش از ۱۰۰۰ برنامه جنبی در جشنواره فیلم کودک و نوجوان

اصفهان-خبرنگار کیهان:

مسئول کمیته برنامه‌های جنبی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان گفت:با همکاری معاونان فرهنگی و رؤسای فرهنگ مناطق، بیش از ۱۰۰۰ برنامه جنبی در سطح شهر تدارک دیده شده است که بخشی از آن به‌صورت سراسری توسط کمیته جنبی و بخشی دیگر با همت کمیته محلات و مناطق در محلات مختلف در حال اجراست.

علیرضا خاکسار در حاشیه برگزاری سی‌وهشتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان اظهار کرد: طراحی رویدادهای جنبی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با هدف گسترش فضای شور و نشاط از «خانه جشنواره» به سطح محلات و نقاط مختلف شهر اصفهان انجام شده است. این رویکرد که به‌طور جدی از دوره بیست‌وپنجم آغاز شده، سال جاری نیز با فراگیری بیشتر دنبال می‌شود. وی افزود: یکی از ویژگی‌های بارز این دوره، حضور مؤثر هنرمندان و چهره‌های آشنای حوزه کودک و نوجوان در مواکب سطح شهر است تا مردم و خانواده‌ها بتوانند ارتباط مستقیم و نزدیکی با آن‌ها برقرار کنند.

خاکسار با اشاره به عدالت در توزیع برنامه‌ها بیان کرد: در این دوره توجه ویژه‌ای به مدارس به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار شده است، بر همین اساس، ۷۰ تا ۷۵ اجرای جنگ دانش‌آموزی از روز شنبه تا چهارشنبه در مدارس تدارک دیده شده است، همچنین «شادپیمایی» با استفاده از قطار شهری در ۶ منطقه اصفهان و طی شش روز بین ساعت ۱۵:00 تا ۱۸:۱۵ برنامه‌ریزی شده است.

وی درباره سایر ظرفیت‌های شهری تصریح کرد: استیج شهری نیز هر شب حوالی ساعت ۱۹:۳۰ در «خانه جشنواره» (محل اجلاس سران) با حضور عوامل و مجریان شبکه پویا برگزار می‌شود که به‌صورت زنده از شبکه‌های پویا و نهال پخش خواهد شد، همچنین با مشارکت کانون پرورش فکری، مرکز بهداشت، خیریه‌ها، اداره سلامت و هیئت‌های ورزشی، موکب‌ها و غرفه‌هایی از میدان انقلاب تا خیابان آمادگاه در «چهارباغ» از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۳:۳۰ تا روز چهارشنبه پانزدهم مهر میزبان خانواده‌ها و کودکان است. مسئول کمیته برنامه‌های جنبی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان خاطرنشان کرد: برای آسان شدن دسترسی شهروندان به مرکز همایش‌های بین‌المللی شهید امام خامنه‌ای، سرویس‌های اتوبوس‌رانی از سه نقطه اصلی شهر شامل میدان جمهوری، میدان امام حسین (ع) و میدان آزادی پیش‌بینی شده است که شهروندان را پیش از برنامه به این مکان منتقل کنند و پس از پایان برنامه به همان نقاط بازمی‌گردانند.