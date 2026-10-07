538 پرونده تاریخی شهرداری همدان به آرشیو اسناد و کتابخانه ملی پیوست

همدان- خبرنگار کیهان:

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور از انتقال و ساماندهی ۵۳۸ پرونده تاریخی شهرداری همدان شامل بیش از ۷ هزار و ۷۲۱ برگ سند مربوط به دوران پهلوی اول و دوم خبر داد و گفت: این اسناد، منبعی ارزشمند برای پژوهش درباره تاریخ مدیریت شهری، تحولات عمرانی، اقتصادی و اجتماعی همدان به شمار می‌روند.

عاطفه زارعی با اشاره به پایان مراحل کارشناسی، رایزنی‌های تخصصی و ساماندهی این مجموعه اسنادی اظهار کرد: انتقال این پرونده‌ها به آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، گامی مهم در صیانت از حافظه تاریخی شهر همدان و فراهم‌سازی زمینه بهره‌برداری پژوهشگران از اسناد معتبر تاریخی است.

وی افزود: این اسناد اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیت شهرداران و مسئولان شهری ادوار گذشته، از جمله عباس صدر تیمور، اسدالله فزونی و محمدحسین دهقان در بر دارد و از منابع غنی برای بررسی تاریخ اداری همدان محسوب می‌شود.

مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور با بیان اینکه این مجموعه تصویری روشن از روند شکل‌گیری و توسعه مدیریت شهری ارائه می‌کند، گفت: اطلاعات مربوط به خیابان‌کشی، ساماندهی معابر، برگزاری مناقصه‌ها، فعالیت پیمانکاران و مهندسان ناظر وزارتی و همچنین ساختار داخلی بلدیه و وظایف بخش‌هایی مانند رفت‌وروب، امور ساختمانی و روشنایی در این اسناد ثبت شده است. زارعی ادامه داد: این پرونده‌ها علاوه بر روشن کردن ابعاد اداری و عمرانی شهرداری، اطلاعاتی درباره نظارت بر مراکز عمومی، از جمله بنگاه‌های خیریه، تیمارستان غرب ـ بیمارستان پهلوی ـ و دارالمجانین، در اختیار محققان قرار می‌دهد. وی با اشاره به انعکاس اقدامات حمایتی شهرداری در اسناد تاریخی اظهار کرد: کمک به نیازمندان و درماندگان در راه، اخذ مالیات و عوارض از اصناف، هشدار به مالکان درباره خطر ریزش ساختمان‌ها، کاروانسراها و دکان‌ها و ارزیابی املاک متوفیان برای تعیین مالیات بر ارث از جمله موضوعات ثبت‌شده در این مجموعه است. زارعی همچنین به مکاتبات مربوط به نظارت انجمن بلدی یا انجمن شهرداری همدان بر امور اداری و مالی اشاره کرد و افزود: این اسناد از نظر بررسی رسم‌الخط اداری و شیوه نگارش مکاتبات رسمی در دوره تاریخی خود نیز اهمیت دارند.