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کد خبر: ۳۳۹۵۸۱
تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۲
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سفر استاندار فارس و وزیر آموزش و پرورش به شهرستان لامرد

شیراز-خبرنگار کیهان:
 استاندار فارس و وزیر آموزش و پرورش در سفری یک‌روزه عازم شهرستان لامرد شدند.
حسینعلی امیری، استاندار فارس و علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، در بدو ورود به شهرستان لامرد با حضور در ورزشگاه لامرد به مقام والای شهیدان تجاوز آمریکایی- صهیونیستی ادای احترام کردند.
استاندار فارس و وزیر آموزش و پرورش همچنین از مناطق مسکونی لامرد که در جنگ رمضان مورد تهاجم دشمن قرار گرفت، بازدید کردند.
افتتاح آموزشگاه «شهید اجرایی» هم‌زمان با برگزاری جشن عاطفه‌ها، از دیگر برنامه‌های مقام عالی استان و وزیر آموزش و پرورش در این سفر است. این واحد آموزشی به‌عنوان بخشی از ظرفیت‌های نهضت نوسازی مدارس و توسعه عدالت آموزشی در استان، به بهره‌برداری می‌رسد.
در بخش پایانی این سفر، استاندار فارس و وزیر آموزش و پرورش در سالن اجتماعات معلم شهرستان لامرد، نشستی صمیمانه با فرهنگیان این شهرستان داشتند.

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