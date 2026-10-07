شیراز-خبرنگار کیهان:

سید علاءالدین کراماتی، فرماندار شیراز، با حضور در سرای فرهنگ مهربانی شماره یک واقع در بلوار شهید چمران، ضمن بازدید میدانی از خدمات گسترده این مجموعه و روند ساماندهی کمک‌های مردمی، در نشستی صمیمانه با اعضای هیئت‌مدیره و فعالان مجمع، رویکرد خیرین را نماد پایبندی به گوهر انسانیت و تعالیم اصیل دینی دانست و نسبت به حمایت و الگوسازی مجمع خیرین شیراز قول مساعد داد.

کراماتی با قدردانی از نیت پاک و تلاش‌های اثرگذار خیرین اظهار کرد: در روزگاری که هر فردی در پی بهبود شرایط شخصی خویش است، گروهی از بندگان خالص خدا ذهن و دغدغه خود را فراتر از خانواده برده و به فکر جامعه و نجات نوع بشر هستند.

وی با تأکید بر جهان‌شمول بودن ارزش‌های انسانی افزود: برای این جمع مخلص، اینکه فرد نیازمند چه گرایشی دارد یا در چه جرگه سیاسی قرار می‌گیرد مطرح نیست؛ همه انسان‌ها به‌عنوان مخلوق خداوند ارزشمند هستند و صفت رحمانیت باری‌تعالی شامل حال تمام بندگان است و این دغدغه‌مندی انسانی و بی‌مرز، همان گوهر اصیلی است که همه ادیان و انبیا برای حفظ آن مبعوث شده‌اند.

فرماندار شیراز با اشاره به ریشه‌های فرهنگی این سرزمین تصریح کرد: ریشه فرهنگی این سرزمین چه در دوران کهن و ایران باستان که رفتاری مبتنی بر آزادگی و مدارا ثبت شده و چه در عهد درخشان اسلامی که با معارف والای اهل‌بیت(ع) به اوج رسید، سرشار از راستی و کرامت است و مجمع خیرین نیز بر مدار همین فرهنگ‌سازی حرکت می‌کند.

کراماتی با اشاره به معارف نهج‌البلاغه و عهدنامه تاریخی حضرت علی(ع) به مالک اشتر مبنی بر اینکه مردم یا برادر دینی تو هستند یا همتای تو در آفرینش، خطاب به خیرین گفت: حضور من در این سرا برای یادگیری و انگیزه گرفتن است؛ باید این عشق، اراده و غیرت مدنی شما را به بدنه حاکمیت تزریق کنیم تا دولتمردان با بهره‌گیری از این الگوهای موفق، عاشقانه‌تر از گذشته به دنبال گره‌گشایی از کار ملت باشند.

نماینده عالی دولت در شهرستان شیراز با مقایسه آثار برجامانده از ادوار تاریخی مختلف در این کهن‌شهر تأکید کرد: کارنامه ۴۰ پروژه عمرانی، توزیع بیش از یک میلیون و ۲۴۰ هزار قلم کالا، نجات ۷ محکوم به قصاص و خدمات چندبعدی مجمع خیرین نشان می‌دهد که در دوره کنونی نیز می‌توان یادگارهای ماندگار، تمدن‌ساز و مایه فخر بر جای گذاشت.

کراماتی در پایان پس از استماع جزئیات فعالیت‌ها، با تمجید از پاک‌دستی، انضباط و گستردگی مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز، نسبت به معرفی، تثبیت جایگاه و برندینگ این نهاد مردمی به‌عنوان الگوی افتخارآفرین برای شهر شیراز در سطح ملی و کلان، قول مساعد داد.

سید عبدالرضا دستغیب، مدیرعامل مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز، نیز در این دیدار با تشریح پیشینه ۱۱ ساله مجمع، به نقش ساختاری شهرداری در پایداری این الگو اشاره کرد و گفت: اساسنامه مجمع به‌گونه‌ای طراحی شده که شهردار شیراز همواره رئیس هیئت‌مدیره است تا طرح‌ها بر مبنای نیازسنجی دقیق کالبدی و اجتماعی شهر هدایت شوند. همچنین هدایت معنوی مجموعه با تدبیر حضرت آیت‌الله سید علی‌اصغر دستغیب به‌عنوان رئیس هیئت‌امنا ضامن سلامت و برکت این مسیر بوده است.

وی افزود: طی ۱۱ سال گذشته، ۴۰ پروژه عمرانی عام‌المنفعه با سرمایه‌گذاری بیش از هزار میلیارد تومان در شیراز احداث و راه‌اندازی شده است که مدل حقوقی ما تثبیت عرصه و اعیان به نفع شهرداری و مدیریت مادام‌العمر یا نظارت کیفی توسط خود خیرین است.

دستغیب با برشمردن مهم‌ترین طرح‌ها تصریح کرد: مجتمع بزرگ ورزشی در منطقه محروم مهدی‌آباد، مرکز توانمندسازی و خوداشتغالی حضرت فاطمه زهرا (س) در کوشک‌میدان با اشتغال مستقیم ۱۷۰ بانوی سرپرست خانوار، احداث کتابخانه‌ها در نقاط مختلف، درمانگاه‌های در دست ساخت در بلوار محراب و سهل‌آباد، خانه سلامت، امید و زندگی ویژه انجمن‌های حمایتی آسیب‌های اجتماعی در خیابان کارگر و ابوذر غفاری و احداث کلانتری‌های انتظامی بخشی از این خدمات کالبدی است.

مدیرعامل مجمع با بیان اینکه ۴ سرای فرهنگ مهربانی و ۲ سرای یار مهربان در شیراز فعال هستند، اظهار کرد: تاکنون بیش از ۱ میلیون و ۲۴۰ هزار قلم کالا توسط مردم به این سراها سپرده شده و بدون ایجاد صف یا مخدوش شدن کرامت انسانی، از طریق خیریه معتمد در اختیار خانواده‌های واجد شرایط قرار گرفته است. همچنین حضور ۱۰۰ سفیر مهربانی ترافیک در تقاطعات اصلی، طرح نظافت شهروندی و اجرای طرح پیوند با کتاب در پایانه‌های شاهچراغ(ع) و نمازی و اهدای بیش از ۳۵ هزار جلد کتاب به زندان‌ها از جمله اقدامات فرهنگی ماندگار مجمع است.

در ادامه این نشست احمد صادقی‌نژاد، عضو هیئت‌مدیره مجمع و رئیس هیئت‌امنای سرای فرهنگ مهربانی شماره ۱، با اشاره به پیشینه تاریخی شعر جاودانه سعدی شیرازی گفت: پیام نوع‌دوستی مردم شیراز امروز در قاب سراهای مهربانی تجلی یافته است.

صادقی‌نژاد با تشریح اقدامات مجمع در حوزه اصلاح ذات‌البین افزود: با همکاری دوجانبه با اداره‌کل زندان‌ها، مجمع خیرین توفیق داشته است در پرونده‌های متعدد صلح و سازش ورود کند؛ از جمله نجات لحظه‌آخری یک جوان از چوبه دار و نجات ۲ محکوم به قصاص دیگر در ماه گذشته که ثمره همین بستر مردمی و اعتمادآفرین است.

وی همچنین به فعالیت گروه هنری سرا جهت ارتقای نشاط روحی در کانون اصلاح و تربیت، زندان‌ها و خانه‌های سالمندان اشاره کرد.

در پایان این برنامه، به پاس توجه ویژه نماینده عالی دولت در شهرستان شیراز به نهادهای مدنی و حمایت از جریان‌های عام‌المنفعه، نشان مهربانی مجمع خیرین شهرساز و فرهنگ‌ساز شیراز از سوی مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره مجمع به سید علاءالدین کراماتی اهدا شد.