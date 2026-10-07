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کد خبر: ۳۳۹۵۷۷
تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۲
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علم‌الهدی: جنگ و اختلافات داخلی ۲ تهدید کنونی کشور است

مشهد - خبرنگار کیهان: 
 نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: جنگ از سوی دشمن و اختلافات داخلی و سپس ایجاد اغتشاش و جریان لاییک را به جان مردم انداختن ۲ تهدید کنونی کشور است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در رزمایش و حرکت کاروان موتوری علمداران بصیرت، وارثان شهادت با حضور طلاب بسیجی مشهد افزود: امروز اتکا مردم به خداوند است و در سایه این ایمان ایستاده‌اند.
وی گفت: ایران براساس محاسبه الهی قدرتمندترین کشور جهان است زیرا قدرت واقعی در توان نظامی، اقتصاد و تکنولوژی و دیگر مؤلفه‌ها نیست بلکه قدرت در اراده ملت است.
امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: مردمی که توانستند بر نظام ستم‌شاهی تا بن دندان مسلح پیروز شوند آن هم بدون کمترین تجهیزات و تشکیلات در حالی که دشمنان ملت از غرب و شرق با انواع سلاح‌ها از این رژیم حمایت می‌کردند اما مردم در نهایت اراده مردم پیروز شد. علم‌الهدی ادامه داد: مردم با دست خالی دربرابر دشمنان ایستادند و انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند.
وی گفت: امروز پس از ۴۷ سال این کشور محکم‌تر از گذشته پیش می‌رود و این پیروزی تنها با اراده محکم این ملت محقق شده است.
حجت‌الاسلام احسان چوبدار، مسوول عملیات تیپ امام صادق(ع) در خراسان رضوی هم در سخنانی گفت: در قالب این رزمایش بالغ بر ۶۰۰ نفر از طلاب و علمای حوزه‌های علمیه مرد و زن مشهد حضور داشته و رژه موتوری آنها با استفاده از ۲۰۰ دستگاه موتورسیکلت در سطح شهر به اجرا درآمد.

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