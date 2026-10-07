جشنواره قرآنی جامعه المصطفی خراسان آغاز شد

مشهد- خبرنگار کیهان:

جشنواره بین‌المللی قرآنی و حدیثی جامعه المصطفی خراسان گرامیداشت رهبر شهید انقلاب در رواق دارالمرحمه حرم مطهر رضوی آغاز شد.

معاون فرهنگی و تربیتی جامعه المصطفی خراسان با بیان این مطلب به ایرنا گفت: این جشنواره در بخش‌های حفظ قرآن کریم، حفظ نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه، حفظ زیارات، قرائت، تبلیغی، معارفی، ویژه، رسانه و فضای مجازی و نیز هنری است.

حجت‌الاسلام سید قاسم حسینی مزینانی افزود: مراسم پایانی جشنواره اواخر دی ماه برگزار می‌شود. وی اظهار کرد: امسال سی و دومین جشنواره قرآن و حدیث طلاب و نوزدهمین جشنواره فرزندان و خانواده‌هایشان برگزار می‌شود.

به گزارش ایرنا، جامعه المصطفی العالمیه نهاد علمی و بین‌المللی با هویت حوزوی است که با هدف گسترش علوم اسلامی و تربیت طلاب غیر ایرانی تشکیل شده است.