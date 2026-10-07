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کد خبر: ۳۳۹۵۷۶
تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۲
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جشنواره قرآنی جامعه المصطفی خراسان آغاز شد

مشهد- خبرنگار کیهان:  
جشنواره بین‌المللی قرآنی و حدیثی جامعه المصطفی خراسان گرامیداشت رهبر شهید انقلاب در رواق دارالمرحمه حرم مطهر رضوی آغاز شد.
معاون فرهنگی و تربیتی جامعه المصطفی خراسان با بیان این مطلب به ایرنا گفت: این جشنواره در بخش‌های حفظ قرآن کریم، حفظ نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه، حفظ زیارات، قرائت، تبلیغی، معارفی، ویژه، رسانه و فضای مجازی و نیز هنری است.
حجت‌الاسلام سید قاسم حسینی مزینانی افزود: مراسم پایانی جشنواره اواخر دی ماه برگزار می‌شود. وی اظهار کرد: امسال سی و دومین جشنواره قرآن و حدیث طلاب و نوزدهمین جشنواره فرزندان و خانواده‌هایشان برگزار می‌شود.
به گزارش ایرنا، جامعه المصطفی العالمیه نهاد علمی و بین‌المللی با هویت حوزوی است که با هدف گسترش علوم اسلامی و تربیت طلاب غیر ایرانی تشکیل شده است.

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