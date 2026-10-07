سرویس خارجی-

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از سرکوب کامل عملیات گسترده مزدوران وابسته به رژیم سعودی برای تصرف تنگه استراتژیک باب‌المندب خبر داد و اعلام کرد این لشکرکشی بزرگ بدون هیچ موفقیت میدانی به عقب‌نشینی اجباری متجاوزان انجامیده است؛ این ناکامی همزمان شد با پیشروی‌های میدانی در تعز و اختلال در فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی ریاض و معادلات را بیش از پیش به نفع نیروهای مقاومت یمن تغییر داده است.

در سیاست پیچیده و چندلایه بین‌الملل معاصر، منازعات منطقه‌ای دیگر صرفاً نبردهای کلاسیک میان ارتش‌های منظم نیستند، بلکه میدان آزمون نظریه‌های قدرت، مقاومت و بازتوزیع نفوذ در نظم در حال گذار جهانی به ‌شمار می‌روند. آن‌جا که قدرت‌های سنتی با اتکا به برتری تسلیحاتی، حمایت‌های خارجی و شبکه‌های مزدوران می‌کوشند معادلات ژئوپلیتیک را به سود خود تغییر دهند، با پدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند که از وضع مألوف فراتر می‌رود: مقاومت‌هایی که با اتکا به عمق اجتماعی، ابتکار عمل میدانی و درک دقیق از نقاط آسیب‌پذیر دشمن، قواعد بازی را بازنویسی می‌کنند. در چنین بستری، تنگه‌های استراتژیک و مسیرهای مواصلاتی نه تنها شریان‌های اقتصادی، بلکه نمادهایی از رقابت برای کنترل فضا و زمان در روابط بین‌الملل محسوب می‌شوند و هرگونه تلاش برای تحمیل اراده از طریق زور عریان، در نهایت با محدودیت‌های ساختاری قدرت و هزینه‌های فزاینده مشروعیت‌زدایی مواجه می‌گردد.

یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، اعلام کرد که عملیات گسترده مزدوران وابسته به رژیم سعودی برای نفوذ به سمت تنگه استراتژیک باب‌المندب با واکنش قاطع نیروهای یمنی سرکوب شد و به شکست کامل انجامید. این تحرکات نظامی در محور حساس بدون هیچ موفقیت میدانی به عقب‌نشینی اجباری نیروهای متجاوز ختم شد. سریع تأکید کرد که این ناکامی نشان‌دهنده ناتوانی رژیم سعودی در تغییر معادلات نظامی در مناطق تحت کنترل نیروهای مسلح یمن است. پیشروی‌های یمنی در این جبهه نه تنها نقشه اشغال تنگه را خنثی کرد، بلکه ابتکار عمل را کاملاً در اختیار صنعاء قرار داد.

تشدید حملات هوائی به غیرنظامیان

همزمان با شکست زمینی، عربستان سعودی طی شبانه‌روز گذشته ۶۶ حمله هوائی و موشکی جدید به مناطق مسکونی یمن انجام داد. جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون با برخاستن از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف، استان‌های الجوف، تعز، مأرب، الحدیده، حجه و صعده را هدف قرار دادند. این حملات منجر به شهادت و مجروح شدن شماری از غیرنظامیان، به‌ویژه زنان و کودکان شد. با احتساب این موج جدید، مجموع حملات هوائی و موشکی عربستان از ابتدای دور تازه درگیری‌ها به ۱۶۴۲ مورد رسیده است، آماری که ماهیت جنگ فرسایشی و هدف‌گیری عمدی جمعیت غیرنظامی را آشکار می‌کند. پیش‌تر نیز جنگنده‌های سعودی منطقه حرض در استان حجه را هدف حمله وحشیانه قرار دادند که به شهادت شش عضو یک خانواده بی‌گناه، از جمله مادر و چهار فرزند او، و مجروح شدن دو نفر دیگر منجر شد.

حمله به عمق عربستان

نیروهای مسلح یمن در پاسخ، چندین عملیات موشکی و پهپادی دقیق علیه اهداف سعودی اجرا کردند. یک فروند پهپاد جاسوسی سعودی در حریم هوائی استان الجوف ساقط شد. فرودگاه ملک خالد در ریاض با تعدادی پهپاد هدف قرار گرفت و دو عملیات نظامی جداگانه با موشک‌های بالستیک و پهپاد علیه فرودگاه بین‌المللی ابها و پایگاه خمیس مشیط انجام شد. تجمع عناصر دشمن در پادگان‌های الدغاریر و الموسم در جیزان و پادگان عاکفه در عسیر نیز در عملیات منحصر به فردی مورد حمله قرار گرفت.

فرودگاه‌ها تعطیل، پالایشگاه‌ها در آتش

گزارش‌های رصد ترافیک هوائی از توقف مجدد فعالیت‌های پروازی در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض و فرودگاه ملک فهد در دمام حکایت دارد. همزمان تصاویری از آتش‌سوزی گسترده و انتشار دود در پالایشگاه آرامکو در رابغ منتشر شد که منابع یمنی آن را بخشی از خسارات ناشی از حملات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن می‌دانند. پالایشگاه رابغ با ظرفیت پالایشی حدود ۴۰۰ هزار بشکه در روز و تولید سالانه بیش از ۱۸.۴ میلیون تن محصولات نفتی، یکی از تأسیسات استراتژیک سواحل دریای سرخ است و ستون دود بیش از ۶۰ کیلومتری آن از تصاویر ماهواره‌ای نیز قابل مشاهده بوده است.

پیشروی‌های میدانی و هلاکت فرمانده تیپ ۳۵

در جبهه تعز، نیروهای یمنی ارتفاعات استراتژیک جبل مطران و جبل ثمران را آزاد کردند و بر محورهای حیاتی حیفان، المواسط، سامع، التربة و الصلو مسلط شدند. در این درگیری‌ها عبدالرحمن الشمسانی، فرمانده تیپ ۳۵ زرهی مزدوران سعودی به هلاکت رسید و تجهیزات این تیپ همراه با مقادیر فراوانی تجهیزات نظامی و خودروهای زرهی به غنیمت درآمد. با آزادسازی روستاهای قدس، بنی‌یوسف و جبهه الصلو، شهرستان‌های المواسط و سامع به‌طور کامل پاکسازی و مسیرهای ارتباطی منطقه تأمین امنیت شد. همچنین سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت که تجمع نیروهای متجاوز سعودی را که قصد پیشروی به‌سمت مواضع نیروهای ما در شرق استان الجوف داشتند، با موشک و پهپاد هدف قرار دادیم. محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی انصارالله، این تحولات را پایان مناقشه در جبهه استراتژیک تعز و نشان‌دهنده تغییر موازنه استراتژیک توصیف کرد و ادعاهای پیشروی مزدوران را «فروختن توهم» نامید.

حمله به فرودگاه عدن و یگان‌های مزدور

در جنوب یمن، نیروهای انصارالله فرودگاه بین‌المللی عدن را با موشک‌های بالستیک هدف قرار دادند. منابع محلی گزارش دادند که یگان ۲۲ نیروهای مورد حمایت عربستان و محموله‌های سعودی مستقر در این فرودگاه مورد اصابت قرار گرفتند. انفجارهای مهیب در شهر عدن و هدف‌گیری دقیق این یگان، نشان‌دهنده دسترسی اطلاعاتی صنعاء به تحولات جنوب و توانایی ضربه زدن به پایگاه‌های مزدوران حتی در مناطق تحت کنترل آن‌هاست.