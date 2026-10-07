اعتراضات در فرانسه شدت گرفت؛ مردم خواستار برکناری ماکرون شدند

سرویس خارجی-

اعتراض‌های فرانسه که از حدود دو هفته پیش و با به خیابان آمدن چند دانش‌آموز شروع شد، حالا به سرتاسر این کشور سرایت کرده و خواسته معترضان که از طیف‌های مختلف از جمله دانشجویان هستند، از «لزوم بهبود شرایط مدارس» رسیده به «ماکرون باید برود».

شورش دانش‌آموزان، دانشجویان و طیف‌های دیگر فرانسه همچنان ادامه دارد. اعتراضی صنفی که از یک دبیرستان در حومه پاریس شروع شد حالا دیگر به مدارس، دانشگاه‌ها و اتحادیه‌های کارگری کل این کشور سرایت کرده است و به برکناری ماکرون هم رسیده است.گویی جامعه در حال اشتعال فرانسه منتظر تنها یک جرقه بود. به نوشته گاردین اعتراضات ناشی از نارضایتی دانش‌آموزان از وضعیت کلاس‌ها و کمبود معلمان که از پاریس به بیش از ۴۰ شهر این کشور کشیده شده است و پای دیگر معترضان از جمله اتحادیه‌های کارگری را نیز به آن باز کرده و چند ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به بحران سیاسی تازه‌ای در فرانسه تبدیل شده است.

گاردین می‌افزاید اعتراضات در فرانسه موضوع جدیدی نیست. از جلیقه زردها تا اعتراضات اتحادیه‌های حمل‌ونقل، دولت امانوئل ماکرون همواره با اعتراضاتی مواجه بوده است. کارگران بخش شیلات ماه گذشته، بنادر و پایانه‌های سوخت را بستند تا اعتراض خود را نسبت به افزایش قیمت بنزین نشان دهند. علت این ناآرامی‌ها می‌تواند متفاوت به نظر برسد اما همگی در یک چیز ریشه دارد: دو دهه تقلای فرانسه برای تامین منابع خود از داخل، این تلاش فرانسه اکنون با هزینه‌های بالای استقراض، افزایش قیمت سوخت و تردیدهای سیاسی تشدید شده‌اند. بر اساس این گزارش پیش‌بینی می‌شود که بدهی این کشور به حدود ۴ تریلیون دلار برسد که از کل حجم اقتصاد آن فراتر است. همچنین انتظار می‌رود هزینه سالانه بازپرداخت و خدمات این بدهی تا سال ۲۰۲۷ به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار افزایش یابد. درگیری‌های خیابانی نیز به نگرانی و تشویش معامله‌گران دامن زده است.

بازداشت 6500 معترض

دو روز گذشته نیز اعتراضات با شدت هرچه تمام ادامه داشت. روز سه‌شنبه طبق آمار وزارت کشور فرانسه،

۲۶۶ هزار نفر در سراسر کشور در اعتراض‌ها شرکت کردند؛ برگزارکنندگان شمار شرکت‌کنندگان را بیش از ۴۵۰ هزار نفر اعلام کرده‌اند. در جریان این اعتراض‌ها، حدود ۸۹۱ دبیرستان با اختلال مواجه شدند و اعتراض‌ها به ده‌ها شهر از جمله پاریس، مارسی، لیون، استراسبورگ، تولوز و رن گسترش یافت. اتحادیه‌های دانش‌آموزی اما از اختلال در نزدیک به هزار و ۸۰۰ دبیرستان خبر داده‌اند. تجمعات روز سه‌شنبه نیز به درگیری گسترده میان معترضان و نیروهای پلیس ضدشورش منجر شد و پلیس از گاز اشک‌آور برای سرکوب معترضان استفاده کرد. به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که در جریان اعتراض‌های روز سه‌شنبه ۴۸۸ نفر بازداشت و ۴۳ نفر از نیروهای پلیس و امنیتی زخمی شدند.به نوشته رویترز سباستین لکورنو نخست‌وزیر فرانسه هم در اظهاراتی با اشاره به تداوم اعتراضات دانش‌آموزی در این کشور اعلام کرد که از زمان آغاز این اعتراضات، ۷۱۵ نیروی پلیس و ۲۱۵ دانش‌آموز مجروح شده‌اند.

به نوشته یورونیوز از زمان آغاز این جنبش نیز بیش از

۶ هزار نفر بازداشت شده‌اند که بخش قابل توجهی از آنها را افراد زیر سن قانونی تشکیل می‌دهند. در عین حال، درباره استفاده بیش از حد پلیس از ابزارهای کنترل شورش و زخمی شدن شماری از نوجوانان نیز انتقادهایی مطرح شده است. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که معترضان روز سه‌شنبه به نشانه همبستگی با ملت فلسطین پرچم فلسطین را هم بلند کرده است. «سباستین لوکورنو» نخست‌وزیر فرانسه در واکنش به گسترش اعتراض‌ها اعلام کرده است که کلاس‌های دبیرستان‌ها در بخش‌هایی از فرانسه تا پایان هفته تعلیق می‌شود تا فرصتی برای گفت‌وگو و بیان مطالبات دانش‌آموزان در داخل مدارس فراهم شود. با این حال، اتحادیه‌های دانش‌آموزی این اقدام را کافی ندانسته و بر ادامه اعتراض‌ها تأکید کرده‌اند.

به گزارش یورونیوز افزایش بودجه آموزش و پرورش، استخدام معلمان و کارکنان بیشتر، کاهش تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌ها، بهبود وضعیت ساختمان‌ها و امکانات مدارس، کاهش ساعات طولانی حضور در مدرسه، اصلاح نظام پذیرش دانشگاهی و افزایش امکانات بهداشتی و رفاهی مدارس از جمله مهم‌ترین مطالبات مطرح‌شده دانش‌آموزان هستند. به نوشته «پرس تی وی» معترضان فرانسوی معتقدند بخش قابل‌توجهی از بودجه کشور به جای اختصاص به حوزه‌های آموزش و بازنشستگی، صرف هزینه‌های نظامی و ناتو می‌شود. همزمان گزارش رسانه‌های فرانسوی نشان می‌دهد که خواسته‌های معترضان به برکناری ماکرون هم رسیده است و مردم طی دو روز گذشته در شهرهای مختلف این کشور خواستار برکناری ماکرون شده‌اند.

رکوردشکنی فقر در فرانسه

همزمان با گسترش آشوب‌ها در فرانسه که بسیاری از کارشناسان شکاف طبقاتی بین مرکز شهرها و مناطق پیرامونی را در شهرهای بزرگ این کشور یکی از دلایل گسترش این آشوب‌ها می‌دانند نتایج یک پژوهش جدید نیز حاکی از رکوردشکنی فقر در فرانسه است؛ بحرانی که بسیاری از شهروندان این کشور را در تأمین ابتدائی‌ترین نیازهای معیشتی، به‌ویژه غذا و مسکن، با چالش‌های جدی رو‌به‌رو کرده است. به گزارش ایرنا به نقل از رادیو فرانسه (RFI)، نتایج یک مطالعه علمی جدید نشان می‌دهد که فقر شدید در فرانسه به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده است. این پژوهش که توسط پنج اقتصاددان انجام شده و بر پایه داده‌های «رستو دو کور» - بزرگ‌ترین انجمن خیریه تأمین مواد غذایی در فرانسه- استوار است، ابعاد جدیدی از بحران معیشتی و سختیِ تأمین نیازهای اولیه زندگی برای بخش بزرگی از جامعه فرانسه را آشکار می‌کند.

این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، با تکیه بر مشاهدات میدانی تهیه شده، فراتر از آمارهای نظری، تحلیل دقیقی از عوامل «فقر مطلق» ارائه می‌دهد. بر اساس داده‌های این پژوهش، بسیاری از مردم فرانسه نه تنها در تأمین مسکن، بلکه در تهیه ساده‌ترین اقلام غذایی نیز با مشکلات جدی دست‌ و پنجه نرم می‌کنند.

در یکی از شعبه‌های این خیریه در منطقه دهم پاریس، مریم، مادری که به تنهائی سرپرستی فرزندش را بر عهده‌ دارد و فاقد مدارک اقامتی است، وضعیت خود را این‌گونه توصیف می‌کند: گاهی با ۲۰۰ یا ۳۰۰ یورو در ماه زندگی می‌کنم و گاهی هم هیچ پولی ندارم. این وضعیت برای زنده ماندن است، نه زندگی کردن.او با اشاره به سختی‌های فرزندپروری در این شرایط می‌گوید: دردناک‌ترین بخش این است که نمی‌توانم خواسته‌های دختر هفت ساله‌ام را برآورده کنم. وقتی او سکه‌های کوچکی پیدا می‌کند و می‌پرسد چرا با این پول به رستوران نمی‌رویم، پاسخ دادن به او برایم سخت‌ترین کار دنیاست. این گزارش تأکید دارد که «بحران بی‌خانمانی و ناامنی مسکن» از سال ۲۰۱۸ بیش از دو برابر شده است. به گفته این داوطلب، در پاریس به دلیل اجاره‌بهای بسیار بالا، حتی بسیاری از دانشجویان برای پرداخت هزینه اتاق یا محل سکونت خود، ناچارند برای تأمین مواد غذایی به خیریه‌ها مراجعه کنند. در پایان این گزارش آمده است که خروج از چرخه فقر شدید بسیار دشوار شده است. بسیاری از مراجعان، زنانی هستند که به دلیل شرایط قانونی یا اقتصادی، امکان اشتغال ندارند اما مسئولیت تأمین آینده کودکان خود را بر دوش می‌کشند؛ وضعیتی که هشدار می‌دهد نسل بعدی نیز ممکن است در معرض همین محرومیت‌ها قرار گیرد. بنا بر آمارهای منتشرشده توسط این انجمن، وضعیت معیشتی شهروندان رو به وخامت است؛ به طوری که ۶۰ درصد از مراجعان این خیریه با درآمدی کمتر از ۵۵۱ یورو در ماه (کمتر از نصف خط فقر) زندگی می‌کنند و ۴۰ درصد نیز فاقد هرگونه منبع درآمدی هستند.