یونانی‌ها وقتی شنیدند وزیر خارجه آمریکا به کشورشان سفر کرده است، ضمن برگزاری یک تظاهرات گسترده، خواستار اخراج او شدند.

مردم یونان با حضور در خیابان‌های مرکزی آتن پایتخت این کشور علیه سیاست‌های نظامی آمریکا شعار دادند. بر اساس گزارش‌ها دلیل آمدن مردم یونام به خیابان‌ها این بود که شنیدند «مارکو روبیو»، وزیر امور خارجه آمریکا به کشورشان سفر کرده است. طبق گزارش رسانه‌های یونانی، این سفر در چارچوب تور دیپلماتیک او به کشورهای مختلف از جمله ایسلند و پرتغال انجام می‌شود. این سفر که با هدف اعلامی «تقویت همکاری‌های دوجانبه بین آمریکا و یونان در حوزه‌های امنیتی و تعاملات اقتصادی» برنامه‌ریزی شده بود جدای از تظاهرات گسترده مردمی با واکنش تند گروه‌های سیاسی و اجتماعی یونان نیز مواجه شد.

به گزارش ایسنا به نقل از وبگاه خبری «دوکومنتو»، روز سه‌شنبه شمار زیادی از نمایندگان اتحادیه‌های کارگری، انجمن‌های دانشجویی و احزاب سیاسی با تجمع در مرکز آتن، در چارچوب یک راهپیمایی ضد جنگ به سمت ساختمان سفارت آمریکا تظاهرات کردند. «دیمیتریس کوتسومباس»، رهبر حزب کمونیست یونان، از حاضران در این تظاهرات بود. وی در سخنرانی خود علیه وجود پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک یونان موضع‌گیری کرد و نسبت به وابستگی این کشور به واردات انرژی از آمریکا اعتراض نمود.