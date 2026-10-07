اعتراض سناتور کریس مورفی به سانسور خسارات وارد شده به آمریکا در جنگ با ایران

سرویس خارجی-

«کریس مورفی» سناتور دموکرات اعلام کرد که وزارت جنگ آمریکا برای جلوگیری از افشای میزان واقعی خسارت‌های وارده به پایگاه‌های آمریکا در منطقه غرب آسیا ورود اعضای هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه را به این پایگاه‌ها ممنوع کرده

است.

جنگ آمریکا علیه ایران را از هر زاویه‌ای که نگاه کنیم چیزی جز یک سرافکندی بسیار بزرگ برای خود این کشور، شخص ترامپ و ارتش یک تریلیون دلاری این کشور نبوده است. در کمتر از یک ماه مانده به انتخابات میان دوره‌ای کنگره، نتایج نظرسنجی‌ها از شکست متحدان جمهوریخواه ترامپ حکایت دارد دلیل اصلی آن هم این است که مردم این کشور ترامپ را به دلیل آغاز جنگ علیه ایران مسبب تورم کنونی می‌دانند. گفته می‌شود آمریکایی‌ها بیش از 120 میلیارد دلار هزینه بیشتر بابت قیمت سوخت طی 7 ماه گذشته پرداخت کرده‌اند.

نابودی پایگاه‌های آمریکا

هزینه‌های آمریکا بابت جنگ تنها به قیمت سوخت مربوط نمی‌شود. گزارش‌های زیادی طی ماه‌های گذشته منتشر شده است که نشان می‌دهد پایگاه‌های آمریکا در منطقه خلیج‌فارس میلیاردها دلار بابت حملات موشکی و پهپادی ایران خسارت ‌دیده‌اند به طوری که برخی از این پایگاه‌ها دیگر قابل استفاده نیستند. رسانه‌هایی مثل «فارن افرز» نوشته‌اند بعد از این جنگ دیگر باید آمریکا منطقه خلیج‌فارس را ترک کند چرا که ایران نشان داد که این پایگاه‌ها خود به منشاء ناامنی برای کشورهای منطقه تبدیل

شده‌اند.

پایگاه خبری «اینترسپت» هم گزارش داده است که حملات موشکی و پهپادی ایران به پایگاه‌های آمریکا در غرب آسیا، خسارت‌های گسترده‌ای به زیرساخت‌های نظامی واشنگتن وارد کرده و حفاظت از این پایگاه‌ها را با چالش جدی مواجه کرده است؛ به‌گونه‌ای که برخی مقام‌های آمریکایی احتمال داده‌اند وضعیت استقرار پایگاه‌های این کشور در منطقه هرگز به شرایط پیش از جنگ بازنگردد. بر اساس این گزارش، حملات پیچیده پهپادی و موشکی ایران به کشته و زخمی شدن نظامیان آمریکایی، قرار گرفتن شمار بیشتری از نیروها در معرض خطر و آسیب یا تخریب پایگاه‌های متعدد آمریکا در غرب آسیا منجر شده است. یک مقام آمریکایی هم به اینترسپت گفته است برخی پایگاه‌های مهم آن‌قدر آسیب دیده‌اند که فعالیت‌های نظامی آمریکا در آنها به‌شدت مختل شده و وضعیت استقرار پایگاه‌ها در منطقه ممکن است هرگز به حالت سابق بازنگردد. اینترسپت در ادامه آورده است که بر اساس گزارش اخیر بازرس کل وزارت جنگ آمریکا، حملات ایران در جریان جنگ به صدها ساختمان و سازه در پایگاه‌های آمریکا در کویت، بحرین، قطر، امارات، عربستان سعودی، عراق، عمان و اردن آسیب زده یا آنها را منهدم کرده است.این گزارش همچنین به شمار بالای هشدارهای حمله اشاره کرده است. به گفته رئیس ستاد نیروی هوائی آمریکا، نیروهای تحت امرش تنها در ۳۸ روز از ابتدای سال جاری میلادی بیش از یک هزار و ۲۰۰ بار با هشدارهای فوری درباره احتمال حمله موشکی، هوائی یا زمینی مواجه شدند.

نهانکاری پنتاگون

مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا هم در گزارشی تازه اعلام کرده است از زمان آغاز تهاجم نظامی آمریکا علیه ایران در 28 فوریه 2026(9 اسفند) در مجموع 81 فروند هواپیمای بال‌ثابت، بالگرد و پهپاد آمریکایی از دست رفته یا آسیب دیده‌اند. علی‌رغم این که گزارش کنگره مدعی است که 81 جنگنده، بالگرد و پهپاد در حملات ایران آسیب دیده اما گزارش‌های منابع رسمی کشورمان نشان می‌دهد که میزان خسارت‌ها بسیار بیشتر از این بوده است و تنها در حوزه پهپاد ایران حداقل 200 پهپاد آمریکایی را از انواع مختلف سرنگون کرده است.

بسیاری از رسانه‌های آمریکایی هم در همین راستا طی هفته‌های اخیر بارها اذعان کرده‌اند که دولت ترامپ درباره میزان تلفات و خسارت‌های آمریکا در جنگ با ایران پنهانکاری می‌کند سناتور دموکرات «کریس مورفی» هم با افشای ممانعت بی‌سابقه از ورودش به تأسیسات نظامی آمریکا در منطقه خلیج‌فارس، گفت وزیر جنگ دولت ترامپ با جلوگیری از دیدار نمایندگان کنگره با فرماندهان نظامی، درصدد پنهان نگه داشتن هزینه‌های جنگ است. سناتور دموکرات «کریس مورفی» در ادامه انتقادات خود از نحوه مدیریت جنگ ایران از سوی دولت دونالد ترامپ، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به سفر اخیر خود به منطقه نوشت که برای نخستین‌بار طی ۲۰ سال حضورش در کنگره، از ورود او به یک تأسیسات نظامی آمریکا و حتی دیدار با فرماندهان نظامی جلوگیری شده است. به گفته این سناتور آمریکایی، این اقدام به دستور پیت هگزت، وزیر جنگ آمریکا انجام شده و هدف آن، جلوگیری از اطلاع‌رسانی درباره هزینه‌های جنگ عنوان شده است. مورفی تأکید کرد که این محدودیت صرفاً متوجه یک حزب نبوده و دستور هگزت شامل اعضای هر دو حزب در کنگره شده است؛ موضوعی که به گفته او پرسش‌هایی درباره میزان دسترسی نمایندگان کنگره به اطلاعات مربوط به عملیات نظامی آمریکا و هزینه‌های آن ایجاد می‌کند.

شوک جدید جنگ برای آمریکایی‌ها

برآوردهای جدید هم نشان می‌دهد تداوم ناپایداری‌ها در بازار انرژی همراه با ادامه جنگ واشنگتن علیه ایران، هزینه گرمایش خانه‌های آمریکایی‌ها را فصل سرمای پیش رو ۵۰ درصد افزایش می‌دهد. به گزارش ایرنا، از اکسیوس، براساس یک تجزیه و تحلیل جدید که این پایگاه خبری آن را بررسی کرده، همزمان با تداوم ناپایداری در بازارهای انرژی و تنش در خاورمیانه، آمریکایی‌ها احتمالا زمستان پیش رو برای گرم کردن خانه‌های خود از طریق نفت، هزینه بسیار بیشتری نسبت به سال گذشته خواهند پرداخت.به نوشته تحلیلگر اکسیوس، هزینه‌های گرمایش پیش از شروع فصل سرما بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها را تحت تاثیر قرار داده است.