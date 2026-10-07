سازمان سیا: اسرائیل با فروپاشی تنها یک جرقه فاصله دارد

سرویس خارجی-

رژیم صهیونیستی در حالی سومین سال پس از عملیات تاریخی هفتم اکتبر را پشت سر می‌گذارد که نشانه‌های فرسایش درونی و انزوای خارجی این رژیم بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است؛ فرسایشی که اکنون حتی در ارزیابی‌های محافل اطلاعاتی آمریکا نیز به‌ عنوان تهدیدی جدی علیه موجودیت این رژیم مورد توجه قرار گرفته است.

گزارش جدید «بخش قرمز» (Red Cell) سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) نشان می‌دهد «اسرائیل» در معرض مجموعه‌ای از بحران‌های جدی همزمان قرار گرفته است که می‌تواند با یک جرقه، شکاف‌های سیاسی و اجتماعی موجود را به یک منازعه داخلی واقعی تبدیل کرده این رژیم را از درون فرو بپاشد. این گزارش با عنوان «شکاف از درون»، وضعیت کنونی رژیم اسرائیل را بررسی کرده است. نکته مهم آن است که هشدار سازمان سیا در این گزارش تنها درباره یک بحران سیاسی یا اختلاف میان احزاب صهیونیست نیست؛ بلکه از مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی سخن می‌گوید؛ بحران‌هایی که در صورت استمرار در نهایت منجر به فروپاشی رژیم اشغالگر قدس خواهد شد.

به گفته دو منبع آمریکایی که محتوای این گزارش را برای «دراپ‌سایت نیوز» ارسال کرده‌اند، این گزارش را کارشناسان «سلول قرمز» سیا تدوین کرده‌اند. سلول قرمز، واحدی است که مسئولیت ارائه «تحلیل‌های بدیل» در این سازمان را بر عهده ‌دارد. این واحد ارزیابی خود را با ترکیب اطلاعات منابع آشکار و داده‌های اطلاعاتی آمریکا تهیه کرده است. گفتنی است وظیفه «بخش‌های قرمز» سیا، ارائه تحلیل‌ها و ایده‌هایی است که مفروضات رایج را به چالش بکشند و گروه‌اندیشی یا نقاط کوری را آشکار سازند که ممکن است در دستگاه اطلاعاتی شکل گرفته باشند. یکی از منابع جامعه اطلاعاتی گفته است: «نویسندگان این گزارش کارشناسان مسائل اسرائیل‌اند. این یک فرض خیالی و دور از ذهن نیست. با توجه به انتخابات پیش‌رو و شکاف‌های موجود در اسرائیل، باید نتیجه‌گیری آنان را جدی بگیریم که اسرائیل تنها با یک جرقه تا آغاز یک منازعه داخلی واقعی فاصله دارد.»

بحران‌های داخلی

در شرایطی که رژیم صهیونیستی سال‌هاست بخش بزرگی از ظرفیت توحش نظامی خود را در جنگ‌های متوالی درگیر کرده، معافیت بخش‌هایی از جامعه حریدی از خدمت نظامی به یکی از مناقشه‌برانگیزترین مسائل سیاسی این رژیم تبدیل شده است. در جامعه‌ای که خدمت نظامی بخش مهمی از هویت عمومی و امنیتی آن محسوب می‌شود، مشاهده معافیت بخشی از جمعیت از خدمت، در حالی که ده‌ها هزار نظامی و نیروی ذخیره ماه‌ها و سال‌ها در میدان جنگ حضور داشته‌اند، می‌تواند احساس بی‌عدالتی را تشدید کند. همین مسئله به شکاف میان احزاب و جریان‌های مختلف سیاسی نیز دامن زده و ائتلاف بنیامین نتانیاهو را با فشارهای جدی مواجه کرده است.

جان مرشایمر، از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان روابط بین‌الملل تاکید دارد پیش از حمله هفتم اکتبر حماس در سال 2023 (15 مهر 1402)، اختلافات در سرزمین‌های اشغالی به حدی بود که رژیم اسرائیل در آستانه یک جنگ داخلی واقعی قرار داشت. در همین حال، افزایش هزینه‌های نظامی، فشارهای اقتصادی و تورم، بر دوش جامعه‌ای سنگینی می‌کند که پیش از این نیز با بحران‌های سیاسی عمیق دست‌وپنجه نرم می‌کرد. خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری و قدس شرقی نیز به عاملی دیگر برای تشدید تنش‌های امنیتی و اجتماعی تبدیل شده است.

اما شاید خطرناک‌ترین مسئله، بحران سیاسی در اراضی اشغالی باشد. رژیم صهیونیستی در آستانه انتخابات ۲۷ اکتبر (پنجم آبان) قرار دارد و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد هیچ‌ یک از دو اردوگاه اصلی مسیر ساده‌ای برای دستیابی به ۶۱ کرسی مورد نیاز برای تشکیل دولت برخوردار نیستند. به این ترتیب، انتخابات جاری نه پایان بحران، بلکه می‌تواند آغاز مرحله تازه‌ای از بن‌بست سیاسی برای صهیونیست‌ها باشد زیرا اگر هیچ حزبی نتواند به اکثریت کرسی‌ها برسد، تشکیل دولت ائتلافی با توجه به اختلافات عمیق احزاب صهیونیست بسیار بعید است.

از داغ هفتم اکتبر تا کابوس تل‌آویو

همزمان با رسیدن به سومین سالگرد شکست مفتضحانه صهیونیست‌ها، سخنان سال‌ 1394 آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره روند فرسایش رژیم صهیونیستی معنای متفاوتی پیدا می‌کند. رهبر شهید در سال ۱۳۹۴، در واکنش به لفاظی‌های مقامات صهیونیست، اعلام کردند اسرائیل ۲۵ سال آینده را نخواهد دید. تحولات اخیر به روشنی نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی اکنون در لبه پرتگاه سقوط بوده و اکنون بحث تنها مربوط به زمان وقوع این مسئله است.

رهبر انقلاب همچنین در تحلیل خود از عملیات هفتم اکتبر، با اشاره به ابعاد غیرمنتظره آن، این عملیات را یک «معجزه» توصیف کردند. ایشان هفتم اکتبر را تنها یک عملیات نظامی نمی‌دیدند، بلکه آن را نقطه‌ای در روند تغییر معادلات منطقه‌ای می‌دانستند و تاکید داشتند منطقه به عملیات هفتم اکتبر نیاز داشت. اکنون پس از گذشت سه سال از عملیات هفتم اکتبر، رژیم صهیونیستی فراتر از یک شکست مفتضحانه، اکنون با شکاف‌های عمیق داخلی مواجه است که موجودیت ننگین آن را به خطر انداخته است.

انزوای جهانی

بحران رژیم اسرائیل فراتر از سرزمین‌های اشغالی، اکنون این رژیم را با چالش‌ مشروعیت بین‌المللی مواجه ساخته است. این رژیم طی سال‌های اخیر با افزایش بی‌سابقه انتقادات جهانی و کاهش حمایت عمومی در بسیاری از کشورها مواجه شده است. در آخرین نمونه، هنگام آغاز سخنرانی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر جنایتکار صهیونیست در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 77 هیئت دیپلماتیک سالن را ترک کردند؛ اقدامی که بازتاب گسترده‌ای یافت و نشان داد حتی دیپلمات‌ها نیز تاب تحمل وی را ندارند.

با این حال، مهم‌تر از یک اقدام نمادین در سازمان ملل، تغییر افکار عمومی در کشورهایی که روابط دوستانه با تل‌آویو دارند اکنون مایه نگرانی صهیونیست‌ها شده است. بر اساس نظرسنجی مرکز پژوهشی پیو در ۲۰۲۶، ۶۰ درصد آمریکایی‌ها دیدگاه نامطلوبی نسبت به رژیم اسرائیل داشتند؛ این رقم یک سال پیش ۵۳ درصد بود. اکنون تنها ۳۷ درصد شهروندان آمریکایی‌ دیدگاه مطلوبی نسبت به رژیم صهیونیستی داشتند. همچنین ۵۹ درصد آمریکایی‌ها اعتماد اندک یا هیچ اعتمادی به نتانیاهو نداشتند.

در سطح جهانی نیز وضعیت برای تل‌آویو بهتر نیست. نظرسنجی پیو در ۳۶ کشور نشان داد به ‌طور میانه ۶۷ درصد افراد در این کشورها دیدگاه نامطلوبی نسبت به اسرائیل دارند و تنها ۲۵ درصد دیدگاه مطلوبی نسبت به آن دارند. در کشورهایی مانند اسپانیا، ایتالیا، آلمان، هلند و سوئد، اکثریت قابل توجهی نگاه منفی به اسرائیل دارند.

فقط یک جرقه

نکته کلیدی در گزارش سیا این است که مجموعه‌ای از شکاف‌ها درون این رژیم شکل گرفته که در صورت وقوع یک بحران جدید، می‌توانند به سرعت بر یکدیگر اثر بگذارند. بحران خدمت نظامی، شکاف میان مذهبی‌ها و سکولارها، اختلاف بر سر نتانیاهو، پیامدهای روانی جنگ، فشار اقتصادی، بحران مشروعیت پس از هفتم اکتبر، خشونت در کرانه باختری، کاهش حمایت خارجی و افزایش انزوای بین‌المللی، و بحران قضائی هرکدام به ‌تنهائی شاید برای فروپاشی یک دولت کافی نباشند، اما هم‌ زمانی آنها رژیم اسرائیل را گرفتار بحرانی کرده است که انتهای آن فروپاشی است.

کارشناسان بر این باورند فروپاشی رژیم صهیونیستی می‌تواند ابتدا به شکل فرسایش اعتماد عمومی، افزایش مهاجرت، تشدید اختلافات داخلی، بحران مشروعیت، کاهش سرمایه‌گذاری و وابستگی روزافزون به حمایت خارجی ظاهر شود (آنچه اکنون شدت یافته است) و سپس در یک نقطه عطف به بحران سیاسی و امنیتی تبدیل شود که طی آن دیگر اثری از رژیم کودک‌کش صهیونیست بر روی نقشه باقی نماند.

رژیم صهیونیست امروز با مجموعه‌ای از بحران‌های درونی و بیرونی مواجه است که چند سال پیش تصور هم ‌زمانی آنها دشوار بود. رژیمی که خود را متحد آمریکا و برخوردار از برتری مطلق اطلاعاتی، نظامی و سیاسی در خاورمیانه می‌دانست، اکنون با بحران اعتماد پس از هفتم اکتبر، اختلافات سیاسی، فشار اقتصادی، شکاف‌های اجتماعی و نفرت افکار عمومی جهان مواجه است.

سه سال پس از هفتم اکتبر، آنچه بیش از هر چیز برای تل‌آویو نگران‌کننده است تنها خطر حمله دشمن خارجی نیست؛ بلکه شکاف‌هایی است که درون سرزمین‌های اشغالی عمیق‌تر شده‌اند. همزمان با ظهور نشانه‌های فروپاشی رژیم صهیونیستی، اکنون بار دیگر پیش‌بینی امام شهید درباره آینده صهیونیست‌ها مورد توجه افکار عمومی جهان قرار گرفته است.