انفجار در دومین پالایشگاه بزرگ ونزوئلا پس از اعتراف ترامپ به غارت نفت این کشور

پالایشگاه «کاردون»، دومین پالایشگاه بزرگ ونزوئلا با ظرفیت تولید ۳۱۰ هزار بشکه در روز، تنها یک روز پس از اظهارات ترامپ مبنی بر «بیرون کشیدن» نفت این کشور و ارسال آن به پالایشگاه‌های آمریکا، بر اثر آتش‌سوزی و انفجارهای ناشی از پارگی خط لوله گاز از مدار خارج شد!

ونزوئلا زمانی قلب تپنده صنعت نفت جهان بود، سرزمینی که در دهه‌های میانی قرن بیستم با کشف میدان‌های عظیم نفتی در حوضه دریاچه ماراکایبو و کمربند اورینوکو، از کشوری فقیر و کشاورزی به یکی از ثروتمندترین ملت‌های آمریکای لاتین تبدیل شد. نفت نه‌ تنها اقتصاد این کشور را دگرگون کرد، بلکه هویت سیاسی و جایگاه بین‌المللی‌اش را نیز شکل داد؛ از دوران رونق صادرات در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم تا ملی‌سازی صنعت نفت در سال ۱۹۷۶ و تأسیس شرکت دولتی PDVSA که قرار بود نماد حاکمیت ملی بر ثروت‌های زیرزمینی باشد. این تاریخ پر فراز و نشیب، همواره میان امید به توسعه و واقعیت‌های تلخ وابستگی مطلق به طلای سیاه در نوسان بوده است. حالا هم که غول بی‌شاخ و دمِ ترامپ از چراغِ جادوی سیاستِ آمریکا بیرون آمده و صنعت نفت این کشور را ملک خود تلقی می‌کند.

در این شرایط، پالایشگاه کاردون، دومین پالایشگاه بزرگ ونزوئلا با ظرفیت اسمی ۳۱۰ هزار بشکه در روز و بخشی از مجتمع عظیم پالایش پاراگوانا با ظرفیت کل ۹۵۵ هزار بشکه، پس از وقوع آتش‌سوزی و چندین انفجار از مدار خارج شد. به گزارش رویترز به نقل از هشت منبع آگاه، آتش‌سوزی از خط لوله گاز متصل به واحد هیدروتریتر دیزل (گازوئیل) آغاز شد و به توقف کامل عملیات پالایشگاه از جمله دیگ‌های بخار منجر گردید؛ کارکنان تخلیه شدند، آتش در کمتر از یک ساعت مهار شد و هیچ‌گونه مصدومیتی گزارش نگردید. شرکت دولتی PDVSA نیز تأیید کرد که حادثه بر اثر پارگی خط گاز طبیعی تغذیه‌کننده دیگ‌ها رخ داده، خسارت عمده‌ای وارد نشده و کمیته تحقیق تشکیل شده است، در حالی که موجودی سوخت کافی برای تأمین بازار داخلی وجود دارد. این حادثه در شرایطی رخ داد که واحدهای تقطیر و کراکر کاتالیستی پالایشگاه از ماه قبل به دلیل کمبود خوراک متوقف شده بودند و تأسیسات نفتی ونزوئلا سال‌هاست با آتش‌سوزی‌ها و قطعی‌های مکرر دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

این حادثه مشکوک تنها یک روز پس از اظهارات صریح دونالد ترامپ رخ داد. رئیس‌جمهور آمریکا در دفتر بیضی کاخ سفید با اشاره به ذخایر عظیم نفتی ونزوئلا گفته بود: «ارزش باورنکردنی‌ای بود که خوابیده بود... ما داریم همه آن را برمی‌داریم. ما داریم آن نفت را بیرون می‌کشیم.» ترامپ در هفته‌های اخیر بارها و بارها همین مضمون را تکرار کرده و با افتخار اعلام کرده که آمریکا «مقدار زیادی نفت» و «میلیاردها و میلیاردها دلار نفت» از ونزوئلا خارج می‌کند. او گفته است که این نفت به پالایشگاه‌های هیوستون، لوئیزیانا و سایر نقاط آمریکا ارسال می‌شود و شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی مانند اکسون‌موبیل و شورون در حال ورود به میدان‌های ونزوئلا هستند. ترامپ همچنین مدعی شده که آمریکا به‌زودی ذخایر استراتژیک نفت خود را «تقریباً رایگان» و «با هزینه ناچیز» از محل نفت ونزوئلا پُر خواهد کرد و این معامله را «بزرگ‌ترین معامله نفتی تاریخ جهان» خوانده است. او حتی در سخنرانی‌هایش از عبارت معروف «غنایم از آنِ فاتح است» استفاده و تأکید کرده که آمریکا در حال بهره‌برداری گسترده از منابع نفتی این کشور است. وقوع آتش‌سوزی و توقف کامل پالایشگاه کاردون درست یک روز بعد از این اظهارات، توجه بسیاری را به همزمانی این دو رویداد جلب کرده است.