افزایش 5 برابری بدهی خارجی اوکراین تنها طی 7 سال

بدهی خارجی اوکراین از حدود ۲۹ میلیارد دلار در ماه می‌۲۰۱۹ (اردیبهشت 1398) به ۱۶۸ میلیارد دلار در اوت ۲۰۲۶ (مرداد 1405)رسید که نشان‌دهنده افزایشی نزدیک به پنج ‌برابر در این دوره است.

به گزارش شفقنا بر اساس داده‌های وزارت دارایی اوکراین که خبرگزاری اسپوتنیک آنها را بررسی کرده، مجموع بدهی دولت و بدهی‌های تضمین‌شده از سوی دولت اوکراین اکنون به ۲۱۵.۵۵ میلیارد دلار رسیده است. بر اساس این گزارش سهم بدهی خارجی از مجموع بدهی‌های دولتی اوکراین نیز از ۶۲.۱۴ درصد در سال ۲۰۱۹ به ۷۸.۵ درصد افزایش یافته است. وزارت دارایی اوکراین پیش‌بینی کرده است که بدهی عمومی این کشور بر اساس پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷ به ۲۷۶ میلیارد دلار برسد. بر اساس این گزارش اوکراین طی سال‌های گذشته با کسری بودجه فزاینده روبه‌رو بوده و برای تأمین هزینه‌های جاری دولت، از جمله پرداخت حقوق، مستمری، سوخت و خدمات عمومی، به تأمین مالی کشورهای غربی متکی بوده است.