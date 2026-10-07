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کد خبر: ۳۳۹۵۶۷
تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۲
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شیطنت جریان غربگرای عراق علیه حشدالشعبی

نماینده عراقی از تغییرات در قانون جدید حشد‌الشعبی پرده برداشت! تغییراتی که جریان غربگرای اهداف آن را از ۹ به ۵ و مأموریت‌ها را از ۱۴ به ۸ مورد کاهش داده است تا بر این نهاد فشار وارد کنند!
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علاء الحیدری، نماینده عراقی، مهم‌ترین موارد حذف‌شده و تغییرات اعمال‌شده در قانون جدید حشد‌الشعبی را در مقایسه با قانون قبلی تشریح کرد و گفت: «تعداد اهداف و مأموریت‌های این سازمان کاهش یافته است...». الحیدری در مطلبی که وب‌سایت «وان نیوز» آن را منتشر کرده، گفت قانون جدید تعداد اهداف حشد را از ۹ هدف به ۵ کاهش داده و تعداد مأموریت‌های آن را نیز از ۱۴ مأموریت به ۸ رسانده است. به گفته او، برخی بند‌های مربوط به دفاع از نظام سیاسی و قانون اساسی، حفاظت از آب‌ها و حریم هوائی و همچنین حفاظت از زیرساخت‌ها حذف شده‌اند. مقایسه‌ای که الحیدری منتشر کرده نشان می‌دهد تغییرات قانون جدید ساختار این سازمان، حوزه اختیارات آن و... را نیز در بر گرفته است.

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