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کد خبر: ۳۳۹۵۶۶
تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۲
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سردار نقدی:

هر زمان رهبر انقلاب مجوز بدهند بُرد موشک‌ها را افزایش خواهیم داد

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد: هر زمان که مسئولان و رهبر انقلاب به ما مجوز دهند، برد سلاح‌های خود را متناسب با نیاز میدان نبرد افزایش خواهیم داد.
سردار محمدرضا نقدی، مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه خبری العالم تأکید کرد که تنگه هرمز بسته است و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر آن تسلط کامل دارند و این وضعیت تا زمانی که خواسته‌های مشروع ایران برآورده نشود، ادامه خواهد داشت.
وی در تشریح وضعیت تنگه هرمز گفت که حجم نفت قاچاق ‌شده بسیار ناچیز است و نمی‌توان گفت که تنگه هرمز برای چنین فعالیت‌هایی باز است؛ ما به این موضوع نیز رسیدگی خواهیم کرد.
مشاور عالی فرمانده کل سپاه همچنین تصریح کرد که تنگه هرمز بسته است، اما برخی با شناورهای کوچک اقدام به قاچاق نفت و انتقال آن به نفتکش‌ها می‌کنند.
سردار نقدی خاطرنشان کرد: به زودی، تعداد کمی از مسیرهایی که افراد متخلف از طریق انفجار و تخریب برخی از مسیرهای صخره‌ای موجود در تنگه هرمز ایجاد کرده‌اند، مسدود خواهند شد.
به گزارش ایرنا به نقل از العالم، وی درباره برد تسلیحات ایران نیز گفت که برد محدود تسلیحات ما ناشی از دلایل فنی نیست، بلکه برخاسته از سیاست ماست؛ برد تسلیحاتی ایران با تصمیم مسئولان، رهبر انقلاب و متناسب با نیازهای ما تعیین می‌شود.
مشاور فرمانده کل سپاه تاکید کرد: هر زمان که مسئولان و رهبر انقلاب به ما مجوز دهند، برد سلاح‌های خود را متناسب با نیاز میدان نبرد افزایش خواهیم داد. سردار نقدی در پایان افزود: از آنجا که تسلیحات ما تولید داخل هستند، می‌توانیم برد و قدرت آنها را متناسب با ضرورت‌ها و نیازهای میدان نبرد افزایش دهیم.

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