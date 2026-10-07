سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد: عملیات پیش‌دستانه با رعایت اصولی از جمله ضرورت، فوریت و تناسب، مشروع شناخته می‌شود. ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، دفاع مشروع را به رسمیت شناخته و این عملیات‌ها در چارچوب دفاع مشروع انجام شده‌اند. اکنون نیز اگر لازم باشد، در آینده دست به عملیات‌های پیش‌دستانه خواهیم زد تا دشمن را از هرگونه تجاوز و تعرض بازداریم.

امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفت‌و‌گو با فارس در پاسخ به این سؤال که اقدام سپاه علیه پایگاه آمریکا در اردن در 7 مردادماه، موضوع تغییر رویکرد از پدافند به آفند را مطرح کرد. این تغییر چه معنایی برای دشمن دارد و آیا ارتش نیز پیش از اقدام دشمن، چنین عملیاتی انجام داده یا ممکن است در آینده انجام دهد؟ اظهار داشت: در دوران ریاست شهید امیر موسوی بر ستاد کل نیروهای مسلح که ۹ ماه طول کشید، روند تغییر دکترین نظامی ما از پدافندی به آفندی شکل گرفت و با شدت پیش رفت. امروز در این جنگ، از این دکترین استفاده کردیم. همان‌طور که فرمودید، پایگاه آمریکا در اردن هدف موشک‌ها قرار گرفت. پایگاه‌های ضدانقلاب و تجزیه‌طلبان نیز بارها توسط جنگنده‌های نیروی هوایی، پهپادهای ارتش، پهپادهای سپاه و موشک‌های سپاه پاسداران هدف قرار گرفتند.

وی افزود: این اقدام، پیش‌دستانه بود و ابتکار عمل را از آن‌ها گرفت. دیدید که نتوانستند اقدامی انجام دهند. پیش از آنکه بتوانند دست به اقدام بزنند، ضربه خوردند و زیر ضرب قرار گرفتند. بخشی از تسلیحاتی که ترامپ ادعا کرد در اختیار مخالفان ایران قرار داده‌اند، به همین پایگاه‌های تجزیه‌طلبان و ضدانقلاب در اقلیم کردستان عراق منتقل شده بود و این عملیات علیه آن‌ها انجام شد. پس از آن نیز در جنگ دو هفته اخیر، چنین اقدامی انجام دادیم. پایگاه‌های آمریکا که برای انجام عملیات علیه ما آماده شده بودند، توسط ارتش با پهپاد هدف قرار گرفتند و اخبار آن نیز منتشر شد. بنابراین، در چارچوب جنگ پیش‌دستانه، اقدامات و عملیات‌هایی انجام داده‌ایم.

سخنگوی ارتش تصریح کرد: این جنگ نیز مشروع است؛ یعنی عملیات پیش‌دستانه با رعایت اصولی از جمله ضرورت، فوریت و تناسب، مشروع شناخته می‌شود. ماده ۵۱ منشور سازمان ملل، دفاع مشروع را به رسمیت شناخته و این عملیات‌ها در چارچوب دفاع مشروع انجام شده‌اند. اکنون نیز اگر لازم باشد، در آینده دست به عملیات‌های پیش‌دستانه خواهیم زد تا دشمن را از هرگونه تجاوز و تعرض بازداریم.