فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۹۵۵۹
تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
آیت‌الله رجبی:

عاملان ترور رهبر شهید، مهدورالدم هستند

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به مسئولیت عاملان شهادت رهبر شهید تصریح کرد: همه کسانی که در این جنایت فجیع و این مصیبت بزرگ نقش داشتند، مهدورالدم هستند.
آیت‌الله محمود رجبی، رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در نخستین جلسه درس خارج اصول سال تحصیلی جدید با اشاره به شهادت رهبر شهید، این حادثه را مصیبتی بزرگ دانست و گفت: سال تحصیلی جدید را در حالی آغاز می‌کنیم که از حضور جسمانی مهم‌ترین پشتیبان، راهگشا و حامی واقعی حوزه‌های علمیه محروم هستیم. وی افزود: این شخصیت بزرگ بهتر از هر فردی حوزه علمیه، ظرفیت‌ها و کمبودهای آن را شناخته بود و بهتر از هر کس راهنمای حل مشکلات حوزه و روزآمد ساختن آن بود. همچنین حوزه علمیه شاهد پشتیبانی تام و کامل این شخصیت از خود بود.
رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه شهادت رهبر شهید «مصیبت عظمی» بود، اظهار کرد: برکات وجودی ایشان پس از شهادت و در اثر شهادتشان بسیار زیاد و بی‌نظیر بود و باید خداوند را به خاطر نعمت‌هایی که در سایه وجود مبارک ایشان، چه در طول عمر شریفشان و چه پس از شهادت، نصیب مردم و نظام ما شد، شکرگزار باشیم.
نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در جهان یکه‌تازی می‌کردند و اکنون در موضع ضعفی بی‌نظیر قرار دارند، گفت: نظام جمهوری اسلامی در بالاترین موضع اقتدار بوده و ابرقدرت واقعی جهان امروز است که نعمت بسیار بزرگی است.
آیت‌الله رجبی در ادامه با اشاره به مسئولیت عاملان شهادت رهبر شهید تصریح کرد: همه کسانی که در این جنایت فجیع و این مصیبت بزرگ نقش داشتند، مهدورالدم هستند.
وی خون‌خواهی رهبر شهید را خواست ملت ایران دانست و افزود: خون‌خواهی امام شهید، خواست همه ملت ما و بلکه خواست همه مسلمانان بر اساس وظیفه شرعی و همچنین خواست همه آزادی‌خواهان جهان است.
عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه با اشاره به برخی دیدگاه‌های مخالف این رویکرد گفت: نغمه‌هایی که گاهی برخی سر می‌دهند و با این نگاه مخالفت می‌کنند، قطعاً برخلاف موازین دینی، موازین عقلی و بین‌المللی و همچنین برخلاف مصالح نظام، کشور و ملت ماست.
وظیفه داریم تا آخرین فردی را که در شهادت رهبرمان نقش داشته به سزای اعمالش برسانیم
وی تأکید کرد: وظیفه داریم تا آخرین فردی که در این مصیبت بزرگ و شهادت رهبرمان نقش داشته و زنده است، به سزای اعمالشان برسانیم؛ تا آخرین نفر آنها را، هر کس و در هر جای جهان که باشند. آیت‌الله رجبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: امروز به برکت اقدامات رهبر شهید و وجود رهبر رشید انقلاب، بزرگ‌ترین دشمنان ما که در جهان یکه‌تازی می‌کردند، یعنی صهیونیست‌ها و رژیم آمریکا، در موضع ضعفی بی‌نظیر در طول تاریخ عمر خود قرار دارند و نظام جمهوری اسلامی در بالاترین موضع اقتدار قرار گرفته است.
به گزارش رسا، وی ادامه داد: ابرقدرت واقعی جهان امروز، نظام مقدس جمهوری اسلامی است و این اقتدار نعمت بسیار بزرگی به شمار می‌رود.
آیت‌الله رجبی به انتخاب حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به رهبری انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: یکی از برکات رهبر شهیدمان هم وجود خلف صالح ایشان است که در سخت‌ترین شرایط خداوند این وجود مبارک را نصیب ملت ما و نظام ما فرمود و نظام را با همان اقتدار، با همان صلابت و با همان رهنمودهای حکیمانه، به رغم عدم حضورشان در ملأ عام، با پیام‌هایشان این‌چنین دارند جامعه را هدایت می‌کنند و همان مسیر را ادامه می‌دهند. این هم نعمت بسیار بزرگی است و خدا را بر آن شاکریم و از خدا می‌خواهیم که تا ظهور حضرت بقیةالله(عج) سایۀ این خلف صالح رهبر شهید را بر سر ما با عزت و اقتدار باقی نگه دارد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

مواظب باش!(گفت و شنود)

مجلس هفت‌ماه در رأس امور نبود!(نکته)

چرا اصلاح‌طلبان به‌جای تقدیر از شهردار تهران به جنگ او می‌روند؟

موشک یا رسانه کدام مؤثرتر است؟(یادداشت روز)

هدیه به خوانندگان

قیمت واقعی نفت 140 دلار است می‌تواند به 200 دلار هم برسد

پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به حجت‌الاسلام و المسلمین ناطق نوری

وقتی معترضان فرانسوی شورشی هستند اما کودتاچیان دی‌ماه معترض!

خطر نمایش‌های مبتذل برای تئاتر

آغاز حذف 350 میلیون حساب بانکی مازاد با راه‌اندازی سامانه «حسام»