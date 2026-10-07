عاملان ترور رهبر شهید، مهدورالدم هستند

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به مسئولیت عاملان شهادت رهبر شهید تصریح کرد: همه کسانی که در این جنایت فجیع و این مصیبت بزرگ نقش داشتند، مهدورالدم هستند.

آیت‌الله محمود رجبی، رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در نخستین جلسه درس خارج اصول سال تحصیلی جدید با اشاره به شهادت رهبر شهید، این حادثه را مصیبتی بزرگ دانست و گفت: سال تحصیلی جدید را در حالی آغاز می‌کنیم که از حضور جسمانی مهم‌ترین پشتیبان، راهگشا و حامی واقعی حوزه‌های علمیه محروم هستیم. وی افزود: این شخصیت بزرگ بهتر از هر فردی حوزه علمیه، ظرفیت‌ها و کمبودهای آن را شناخته بود و بهتر از هر کس راهنمای حل مشکلات حوزه و روزآمد ساختن آن بود. همچنین حوزه علمیه شاهد پشتیبانی تام و کامل این شخصیت از خود بود.

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه شهادت رهبر شهید «مصیبت عظمی» بود، اظهار کرد: برکات وجودی ایشان پس از شهادت و در اثر شهادتشان بسیار زیاد و بی‌نظیر بود و باید خداوند را به خاطر نعمت‌هایی که در سایه وجود مبارک ایشان، چه در طول عمر شریفشان و چه پس از شهادت، نصیب مردم و نظام ما شد، شکرگزار باشیم.

نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها در جهان یکه‌تازی می‌کردند و اکنون در موضع ضعفی بی‌نظیر قرار دارند، گفت: نظام جمهوری اسلامی در بالاترین موضع اقتدار بوده و ابرقدرت واقعی جهان امروز است که نعمت بسیار بزرگی است.

آیت‌الله رجبی در ادامه با اشاره به مسئولیت عاملان شهادت رهبر شهید تصریح کرد: همه کسانی که در این جنایت فجیع و این مصیبت بزرگ نقش داشتند، مهدورالدم هستند.

وی خون‌خواهی رهبر شهید را خواست ملت ایران دانست و افزود: خون‌خواهی امام شهید، خواست همه ملت ما و بلکه خواست همه مسلمانان بر اساس وظیفه شرعی و همچنین خواست همه آزادی‌خواهان جهان است.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه با اشاره به برخی دیدگاه‌های مخالف این رویکرد گفت: نغمه‌هایی که گاهی برخی سر می‌دهند و با این نگاه مخالفت می‌کنند، قطعاً برخلاف موازین دینی، موازین عقلی و بین‌المللی و همچنین برخلاف مصالح نظام، کشور و ملت ماست.

وظیفه داریم تا آخرین فردی را که در شهادت رهبرمان نقش داشته به سزای اعمالش برسانیم

وی تأکید کرد: وظیفه داریم تا آخرین فردی که در این مصیبت بزرگ و شهادت رهبرمان نقش داشته و زنده است، به سزای اعمالشان برسانیم؛ تا آخرین نفر آنها را، هر کس و در هر جای جهان که باشند. آیت‌الله رجبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: امروز به برکت اقدامات رهبر شهید و وجود رهبر رشید انقلاب، بزرگ‌ترین دشمنان ما که در جهان یکه‌تازی می‌کردند، یعنی صهیونیست‌ها و رژیم آمریکا، در موضع ضعفی بی‌نظیر در طول تاریخ عمر خود قرار دارند و نظام جمهوری اسلامی در بالاترین موضع اقتدار قرار گرفته است.

به گزارش رسا، وی ادامه داد: ابرقدرت واقعی جهان امروز، نظام مقدس جمهوری اسلامی است و این اقتدار نعمت بسیار بزرگی به شمار می‌رود.

آیت‌الله رجبی به انتخاب حضرت آیت‌الله العظمی سید مجتبی حسینی خامنه‌ای به رهبری انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: یکی از برکات رهبر شهیدمان هم وجود خلف صالح ایشان است که در سخت‌ترین شرایط خداوند این وجود مبارک را نصیب ملت ما و نظام ما فرمود و نظام را با همان اقتدار، با همان صلابت و با همان رهنمودهای حکیمانه، به رغم عدم حضورشان در ملأ عام، با پیام‌هایشان این‌چنین دارند جامعه را هدایت می‌کنند و همان مسیر را ادامه می‌دهند. این هم نعمت بسیار بزرگی است و خدا را بر آن شاکریم و از خدا می‌خواهیم که تا ظهور حضرت بقیةالله(عج) سایۀ این خلف صالح رهبر شهید را بر سر ما با عزت و اقتدار باقی نگه دارد.