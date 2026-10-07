فرود اضطراری هواپیما پس از برخورد با گورخر

یک هواپیمای سافاری حامل گردشگران در تانزانیا، به‌دلیل برخورد با یک گورخر هنگام برخاستن از روی باند، مجبور به فرود اضطراری شد.

به گزارش ایسنا به نقل از دیلی‌میل، این هواپیمای سبک که ۳۰ سرنشین داشت، در باند فرودگاه «سرونرا» در پارک ملی «سرنگتی» با یک حیوان وحشی برخورد کرد و آن را از پای درآورد. پس از آنکه خدمه حین پرواز متوجه شدند ارابه فرود هواپیما بر اثر این برخورد آسیب دیده است، خلبان ناچار شد مسیر خود به مقصد «زنگبار» را تغییر دهد. این وضعیت باعث شد هواپیما در فرودگاه بین‌المللی «کلیمانجارو» واقع در حدود ۲۷۰ مایلی شرق پارک ملی، فرود اضطراری انجام دهد. هر ۲۶ مسافر و چهار خدمه پرواز به سلامت از هواپیما پیاده شده‌اند و هیچ‌گونه جراحتی گزارش نشده است.