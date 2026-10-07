فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۹۵۵۸
تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
تانزانیا

فرود اضطراری هواپیما پس از برخورد با گورخر

یک هواپیمای سافاری حامل گردشگران در تانزانیا، به‌دلیل برخورد با یک گورخر هنگام برخاستن از روی باند، مجبور به فرود اضطراری شد.
به گزارش ایسنا به نقل از دیلی‌میل، این هواپیمای سبک که ۳۰ سرنشین داشت، در باند فرودگاه «سرونرا» در پارک ملی «سرنگتی» با یک حیوان وحشی برخورد کرد و آن را از پای درآورد. پس از آنکه خدمه حین پرواز متوجه شدند ارابه فرود هواپیما بر اثر این برخورد آسیب دیده است، خلبان ناچار شد مسیر خود به مقصد «زنگبار» را تغییر دهد. این وضعیت باعث شد هواپیما در فرودگاه بین‌المللی «کلیمانجارو» واقع در حدود ۲۷۰ مایلی شرق پارک ملی، فرود اضطراری انجام دهد. هر ۲۶ مسافر و چهار خدمه پرواز به سلامت از هواپیما پیاده شده‌اند و هیچ‌گونه جراحتی گزارش نشده است.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

مواظب باش!(گفت و شنود)

مجلس هفت‌ماه در رأس امور نبود!(نکته)

چرا اصلاح‌طلبان به‌جای تقدیر از شهردار تهران به جنگ او می‌روند؟

موشک یا رسانه کدام مؤثرتر است؟(یادداشت روز)

هدیه به خوانندگان

قیمت واقعی نفت 140 دلار است می‌تواند به 200 دلار هم برسد

پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به حجت‌الاسلام و المسلمین ناطق نوری

وقتی معترضان فرانسوی شورشی هستند اما کودتاچیان دی‌ماه معترض!

خطر نمایش‌های مبتذل برای تئاتر

آغاز حذف 350 میلیون حساب بانکی مازاد با راه‌اندازی سامانه «حسام»