هشدار سازمان پزشکی قانونی درباره خطر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در نیمه سرد سال

سازمان پزشکی قانونی کشور با هشدار درخصوص افزایش تلفات مسمومیت با گاز در نیمه سرد سال، از هم‌وطنان خواست با رعایت نکات ایمنی و توجه به توصیه‌ها و هشدارها، از بروز حوادث تلخ جلوگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری میزان، در نیمه دوم هر سال به‌دلیل سردشدن هوا و لزوم استفاده از وسایل گرمایشی، با افزایش آمار تلفات مسمومیت با گاز منوکسیدکربن مواجه هستیم. عمده این مرگ‌ها بر اثر بی‌احتیاطی و یا بی‌توجهی به شیوه درست نصب و به‌کارگیری سیستم‌های گرمایشی اتفاق می‌افتد؛ در حالی که با کمی دقت و توجه به توصیه‌ها بسیاری از این مرگ‌ها قابل پیشگیری است.

مرگ ۵۵۶ نفر در نیمه دوم سال گذشته

آمار‌های سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می‌دهد؛ در سال گذشته ۸۳۰ نفر بر اثر مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در کشور جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۵۵۶ فوتی، تنها مربوط به نیمه دوم سال است.

آمار جانباختگان گازگرفتگی در نیمه دوم سال گذشته، ۶۷ درصد از تلفات گازگرفتگی کل سال بوده که بیشترین آن ۱۴۹ فوتی در ماه بهمن ثبت شده است.

براساس این گزارش، آمار مسمومیت با گاز منوکسیدکربن در شش‌ماهه دوم سال گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن کاهش

۱۰.۶ درصدی را نشان می‌دهد که امید است این کاهش، در نیمه دوم سال جاری نیز تکرار شود. کاهش آمار تلفات مسمومیت با گاز در نیمه دوم سال گذشته در حالی ثبت شده که متأسفانه در پنج ماهه نخست سال جاری با افزایش این آمار مواجه بوده‌ایم. در این پنج ماه، ۲۶۱ نفر بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۲ درصد افزایش یافته است. سازمان پزشکی قانونی در آستانه ورود به روز‌های سرد سال که بر پایه آمار‌ها با بیشترین میزان مسمومیت با گاز منوکسیدکربن مواجه هستیم، از هم‌وطنان عزیز درخواست کرد تا با رعایت نکات ایمنی و توصیه‌های ارائه‌شده مانع از وقوع مخاطرات جانی و حوادث تلخ برای خود و عزیزان‌شان شوند.

چگونه از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن پیشگیری کنیم؟

در همین خصوص رئیس گروه کنترل و تضمین کیفیت دفتر امور آزمایشگاهی سازمان پزشکی قانونی کشور، با تأکید بر اینکه استفاده از بخاری‌های فاقد دودکش در فضای بسته و یا بخاری‌های غیراستاندارد از عمده دلایل مرگ با گاز منوکسیدکربن است، گفت: در یکی از پرونده‌ها که مربوط به مسمومیت با گاز بود و به پزشکی قانونی ارجاع شد، اعضای یک خانواده ۱۱نفره بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادند.

مریم اخگری ادامه داد: در این حادثه اعضای خانواده در خانه پدربزرگ خوابیده بودند که متأسفانه به‌دلیل نامناسب بودن دودکش بخاری موجود در خانه و عدم خروج گاز، همه ۱۱ نفر از پیرمرد ۹۰ساله تا کودک نه‌ماهه جان خود را از دست داده بودند. اخگری با تأکید دوباره بر لزوم کنترل وسایل گرمایشی و اطمینان از سلامت آنها، خاطرنشان کرد: اگر غلظت گاز مونوکسیدکربن در محیط زیاد باشد در مدت‌زمان خیلی کوتاهی موجب مسمومیت و مرگ افراد خواهد شد، بنابراین از هم‌وطنان درخواست می‌کنیم به توصیه‌ها توجه کافی داشته باشند. وی درخصوص راه‌های پیشگیری از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن نیز گفت: بهترین راهکار برای پیشگیری از بروز مسمومیت با این گاز، وجود جریان کافی هوا در محیط است. اگر در محیطی از وسیله گرمایشی استفاده می‌کنیم، حتماً باید جریان هوای کافی در آن فضا وجود داشته باشد. عضو هیئت علمی سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: روشن‌کردن گاز پیک‌نیکی و منقل در وسایل نقلیه سنگین یا در ساختمان‌های نیمه‌کاره و استفاده از بخاری‌های بدون دودکش که فاقد سنسور حساس به گاز منوکسیدکربن هستند، به‌ویژه در فضا‌های کوچک که فاقد تهویه مناسب هستند، از جمله مواردی است که می‌تواند منجر به بروز مسمومیت با این گاز کشنده شود. اخگری، استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد، کنترل و رفع انسداد منافذ مسیر دودکش قبل از راه‌اندازی بخاری، شومینه و سایر وسایل گرمایشی را بهترین راه پیشگیری از بروز مسمومیت با گاز منوکسیدکربن عنوان و خاطرنشان کرد: دقت و توجه به داغ‌بودن دودکش، روشی برای آزمایش کارکرد مناسب دودکش است. اگر لوله دودکش بخاری سرد است، دلیل آن خارج‌نشدن محصولات احتراق و گاز‌های سمی از دودکش است؛ در این صورت باید ضمن رفع نقص، به‌طور موقت با بازکردن قسمتی از در یا پنجره به تهویه هوا و خروج گاز‌های سمی از محیط کمک کنید. وی افزود: در صورت استفاده از وسایل گرمایشی مانند بخاری و شومینه، نباید تمامی روزنه‌های جریان هوا در منزل و به‌ویژه اتاق خواب مسدود شود. همچنین از نصب آبگرمکن در حمام و روشن‌کردن شعله‌های اجاق‌گاز در آشپزخانه برای گرم نگه‌داشتن محیط داخل خانه، جداً خودداری شود.