اختصاص تسهیلات ۱۵۰ میلیونی برای خرید اسکوتر به دانشجویان و جوانان تهرانی

هم‌زمان با آغاز طرح «اسکوتر کن»، برنامه شهرداری تهران برای توسعه استفاده از اسکوتر وارد مرحله اجرایی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین آغاز شهرنوردی اسکوتر «کن» روز چهارشنبه با حضور احمد علوی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، پوریا علیمردانی، مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران و فاطمه کریمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران برگزار شد.

احمد علوی در این مراسم با تأکید بر ضرورت توسعه شیوه‌های مختلف حمل‌ونقل گفت: هم‌زمان با گسترش زیرساخت‌ها باید مُدها و روش‌های حمل‌ونقلی نیز در سطح شهر افزایش پیدا کند تا مردم امکان انتخاب داشته باشند و بتوانند با حدود ۳۰۰ متر پیاده‌روی به یکی از روش‌های حمل‌ونقل موردنیاز خود مانند اتوبوس، تاکسی، مترو، دوچرخه یا اسکوتر دسترسی پیدا کنند.

وی با اشاره به ضرورت کاهش آلودگی هوا افزود: با توجه به شرایط آلودگی هوا باید به سمت روش‌هایی برویم که ضمن پاسخگویی به نیاز مردم، آلودگی کمتری ایجاد کنند. دوچرخه و اسکوتر از جمله روش‌های مؤثر در این زمینه هستند.

وی اظهار داشت: اسکوتر نسبت به دوچرخه برای شرایط جغرافیایی تهران مزیت‌هایی دارد؛ چراکه تهران دارای شیب‌ها و تپه‌های متعددی است و دوچرخه‌سواری در برخی مناطق، چه در بالاشهر و چه پایین‌شهر، دشوار می‌شود. یکی از دلایل موفق نبودن طرح دوچرخه‌سواری در دوره قبل نیز همین موضوع بود. اسکوتر آمادگی بیشتری برای استفاده در این شرایط دارد، اما مدیریت شهری باید حتماً از توسعه این شیوه حمل‌ونقل پشتیبانی کند.

مدیرعامل سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران نیز از آغاز تشکیل ناوگان ۳۰۰ دستگاهی اسکوتر برای پلیس راهور تهران خبر داد و گفت: اسکوتر می‌تواند در سفرهای کوتاه مانند رفت‌وآمد به باشگاه، دانشگاه، مدرسه و ایستگاه مترو جایگزین خودرو شود و با توجه به شیب‌های تهران، اسکوتر برقی می‌تواند برای شهروندان نسبت به دوچرخه گزینه مناسب‌تری باشد.

پوریا علیمردانی با اشاره به طرح تسهیلات خرید اسکوتر افزود: در نخستین مرحله، امکان ارائه تسهیلات برای خرید دو هزار دستگاه اسکوتر برای دانشجویان و جوانان فراهم شده و مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان کمک‌هزینه برای خرید اسکوتر در نظر گرفته شده است.

علیمردانی ادامه داد: شهروندان می‌توانند با شماره‌گیری #۱۳۷۱۲۳ یا از طریق اپلیکیشن شهرزاد در چالش «اسکوتر کن» شرکت کنند. در کنار تسهیلات، برای مشارکت‌کنندگان جوایزی نیز در نظر گرفته شده و تعدادی اسکوتر از طریق قرعه‌کشی اهدا خواهد شد.

وی درباره قیمت اسکوتر نیز گفت: قیمت یک اسکوتر باکیفیت معمولاً حدود ۲۰۰ میلیون تومان است و بخش عمده محصولات ارائه‌شده نیز برند داخلی هستند، هرچند برخی قطعات مانند الکتروموتور و باتری ممکن است از بخش‌های مختلف زنجیره تأمین تهیه شوند.