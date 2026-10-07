رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران از آغاز طرح «چشم‌روشنی» خبر داد و گفت: از امروز این اعتبار در اپلیکیشن شهرزاد برای مادرانی که در سال ۱۴۰۵ فرزندی به دنیا آورده‌اند، قابل استفاده خواهد بود.

به گزارش ایسنا، مریم اردبیلی دیروز با حضور در بیمارستان یاس و در مراسم رونمایی از طرح «چشم‌روشنی» اظهار داشت: آیین رونمایی از طرح چشم‌روشنی روز سه‌شنبه در روز تهران اعلام شد و امروز طرح اولیه آن در بیمارستان یاس رونمایی می‌شود و امیدواریم بسته هر سال به‌روزتر شود.

اردبیلی افزود: این طرح به‌عنوان یک هدیه و چشم‌روشنی است که هیچ شرطی برای دریافت آن وجود ندارد و به همه مادرانی که سال ۱۴۰۵ فرزندی به دنیا می‌آوردند، تعلق می‌گیرد. این هدیه را شهر تهران به مادران و به کدملی آنها ثبت می‌کند و همه مادرانی که در بیمارستان‌های تهران فرزندی را به دنیا می‌آوردند، این هدیه را دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: این هدیه در کیف پول مادران دارای نوزاد شارژ شده است که در نرم‌افزار شهرزاد قابل استفاده خواهد شد. در واقع افراد به اندازه ۲.۵ میلیون تومان از فروشگاه‌های شهروند و میادین میوه و تره‌بار می‌توانند خرید کنند. البته مادران می‌توانند به صورت آنلاین سفارش دهند یا حضوری مراجعه کنند. ضمن اینکه این اعتبار نمی‌سوزد و قابل ذخیره‌کردن است.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به اینکه از این اعتبار می‌توان از مراکز فرهنگی و تفریحی مثل برج میلاد و باغ کتاب نیز استفاده کنند، گفت: همچنین بسته‌های هدیه‌ای دیگری نیز در همان مراکز توزیع می‌شود. این امکانات در واقع هدیه‌ای به خانواده آن نوزاد است و خود نوزاد قطعاً نمی‌تواند از امکانات تفریحی استفاده کند.

اردبیلی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴، میزان تولد

۶۳ هزار نوزاد بود که امسال نیز همین عدد را کمابیش خواهیم داشت و ماهانه پنج‌هزار تولد در تهران داریم. در دو دهه اخیر نرخ باروری کم شده و موالید ما رو به کاهش بوده، البته با این اقدام انتظار افزایش تولد نداریم و قطعاً اقدامات دیگری نیز نیاز است. وی درباره سایر اقدامات شهرداری برای حمایت از زنان و کودکان بیان داشت: ما یک‌هزار نقطه در شهر تهران را شناسایی کردیم که از نظر مادران نقاط چالش‌برانگیز برای عبور و مرور مادران و کودکان بود که تا سال آینده رفع می‌شوند. همچنین اضافه‌شدن ۱۲۰ اتاق مادر و کودک نیز از جمله اقداماتی است که تا سال آینده در مراکز خرید پرتردد و اماکن تفریحی بزرگ احداث می‌شوند.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران گفت: بودجه این طرح از خود شهرداری تأمین می‌شود و در واقع پولی ما پرداخت نمی‌کنیم و از بسته‌های خدماتی و تخفیف‌های مجموعه‌ها استفاده می‌کنیم. اردبیلی ادامه داد: این طرح تا ۲سالگی فرزندان را پوشش می‌دهد و از امروز قابل استفاده است. همچنین ما خدمات دیگری مثل استفاده از استخرها و مراکز ورزشی را ماه‌های بعد به این طرح اضافه می‌کنیم.

وی درباره کارت ملی امید مادران نیز افزود: همچنین ماهی ۲ میلیون کالا برگ توسط ستاد جمعیت شارژ می‌شود که سالانه ۲۴ میلیون می‌شود، دهک‌های ۱ تا ۳، ۴۸ میلیون و دهک‌های بعدی ۴۲ میلیون سالانه دریافت می‌کنند. علاوه بر این اعتبار درمان پایه‌ای برای همه مادران مشمول

۶ میلیون تومان در سال و برای مادران مشمول دهک ۱ تا ۳، ۱۲ میلیون تومان در سال اختصاص می‌یابد.