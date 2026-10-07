مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش‌وپرورش از فعالیت هزار و 100 پایگاه تخصصی انتخاب رشته برای داوطلبان کنکور در سراسر کشور با چهار هزار و 600 مشاور خبر داد.

سمیه‌سادات ابراهیمی به ایسنا گفت: هم‌ز‌مان با آغاز انتخاب رشته کنکوری‌ها، هزار و 100 پایگاه تخصصی انتخاب رشته آموزش‌وپرورش در سراسر کشور فعال شده است و در هر منطقه حداقل دو پایگاه به صورت تفکیک‌شده برای دختران و پسران فعالیت می‌کنند.

ابراهیمی افزود: بیش از چهار هزار و 600 مشاور متخصص در این پایگاه‌ها حضور دارند که با شرکت در دوره توانمندسازی و آزمون تخصصی و اخذ گواهینامه و مجوز فعالیت، اکنون در حال ارائه خدمات مشاوره‌ای به داوطلبان هستند. وی درباره تعداد داوطلبانی که هر مشاور می‌تواند پوشش دهد، ادامه داد: مطابق استانداردهای تعیین‌شده، هر مشاور می‌تواند به طور میانگین ۲۵ تا ۳۰ دانش‌آموز را پشتیبانی و برای انتخاب رشته آنها خدمات مشاوره‌ای ارائه کند.

مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش‌وپرورش درباره مدت زمان اختصاص‌یافته به هر داوطلب گفت: مطابق دستورالعمل خدمات انتخاب رشته کنکور، به‌طور میانگین برای هر داوطلب دو جلسه مشاوره در نظر گرفته شده که هر جلسه حدود ۹۰ دقیقه است؛ البته در صورت نیاز داوطلب به دریافت خدمات بیشتر، امکان ارائه جلسات و خدمات تکمیلی نیز وجود دارد.

ابراهیمی درباره هزینه استفاده از پایگاه‌های انتخاب رشته آموزش‌وپرورش برای داوطلبان بیان داشت: پایگاه‌های انتخاب رشته وابسته به آموزش‌وپرورش و دارای مجوز فعالیت از اداره کل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی با تعرفه مصوب و دولتی فعالیت می‌کنند.

وی با بیان اینکه پایگاه‌های انتخاب رشته صرفاً در مراکز مشاوره آموزش‌وپرورش مستقر نیستند، ادامه داد: در هر منطقه، پایگاه‌ها در مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی آموزش‌وپرورش و همچنین یکی از مدارس دوره دوم متوسطه که با هماهنگی کارشناسی مشاوره منطقه انتخاب شده است، فعال هستند. والدین و داوطلبان می‌توانند با مراجعه به ادارات آموزش‌وپرورش مناطق، پرتال ادارات آموزش‌وپرورش هر منطقه و همچنین عضویت در کانال‌های شبکه شاد منطقه خود، از آدرس پایگاه‌های فعال انتخاب رشته مطلع شوند و برای دریافت خدمات به آنها مراجعه کنند.

ابراهیمی گفت: خانواده‌ها برای انتخاب رشته می‌توانند از ظرفیت مشاوران متخصص آموزش‌وپرورش استفاده کنند تا فرآیند انتخاب رشته با بهره‌گیری از خدمات تخصصی و متناسب با شرایط و توانمندی‌های هر داوطلب انجام شود.