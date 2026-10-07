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کد خبر: ۳۳۹۵۵۲
تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۵
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استاندار آذربایجان‌غربی:

حجم آب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته ۹ برابر افزایش یافت

استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به افزایش ۹ برابری حجم آب دریاچه ارومیه و افزایش بیش از یک متری تراز آب آن نسبت به سال گذاشته تأکید کرد: هنوز در آغاز روند احیای این پهنه آبی هستیم.
به گزارش ایسنا، رضا رحمانی گفت: حجم آب دریاچه ارومیه به بیش از ۹ برابر افزایش پیدا کرده و حجم آن ۲ میلیارد و ۲۲۰ میلیون مترمکعب بیشتر از سال قبل است. طراز آب دریاچه ارومیه نیز یک متر و ۹ سانتیمتر افزایش یافته است. علی‌رغم این شرایط دریاچه ارومیه در آغاز روند احیا قرار دارد. وی افزود: حجم آب رودخانه باراندوزچای به ۱۱ مترمکعب یعنی
۱۱ هزار لیتر رسیده است و این مقدار ۱۲ برابر نسبت به سال گذشته بیشتر شده همچنین حجم آب رودخانه شهرچای از نیم به ۱.۸۷ مترمکعب بر ثانیه افزایش یافته است و در مجموع شاهد افزایش ورودی آب به حوضه آبریز دریاچه ارومیه از ۱۸.۴ به ۲۹.۸ بر مترمکعب بر ثانیه هستیم.

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