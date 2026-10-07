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کد خبر: ۳۳۹۵۵۱
تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۵
سرویس کیهان » اخبار
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طرح ویژه پلیس برای رانندگانی که از سرعت مجاز تجاوز کنند

جانشین رئیس پلیس راهور فراجا گفت: طرح کنترل سرعت بحرانی را از مسیر تهران-قم آغاز کردیم و به‌عنوان طرح نمونه تا اصفهان ادامه یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار احمد کرمی‌اسد افزود: محور تهران به سمت ساوه و استان همدان به‌عنوان مسیر دوم اجرای این طرح در نظر گرفته شده و قرار است تا پایان برنامه، سیستم کنترل سرعت بحرانی در تمامی محور‌های برون‌شهری کشور جاری و عملیاتی شود.
کرمی‌اسد درباره مفهوم سرعت بحرانی اظهار داشت: منظور از سرعت بحرانی، خودرو‌هایی هستند که با سرعتی بیش از سرعت مجاز در معابر رانندگی می‌کنند و با ارتکاب تخلفات ترافیکی، زمینه وقوع حوادث شدید و خونبار را فراهم می‌کنند. اطلاعات این خودرو‌ها بلافاصله برای تمامی کاربران پلیس در محدوده‌ای که خودرو در آن حضور دارد ارسال می‌شود و به این ترتیب، امکان شناسایی و کنترل خودرو در طول مسیر فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد: با اجرای این سیستم، خودرو‌هایی که با سرعت بحرانی حرکت می‌کنند، نمی‌توانند به‌سادگی از محدوده جغرافیایی تحت پوشش پلیس خارج شوند و همکاران ما امکان کنترل و برخورد با آنها را خواهند داشت. جانشین رئیس پلیس راهور با اشاره به نتایج اجرای آزمایشی این طرح گفت: تاکنون با اجرای طرح کنترل سرعت بحرانی، بیش از چندصد وسیله نقلیه که مستعد ایجاد حوادث خونبار بودند، شناسایی و کنترل شده‌اند. کرمی‌اسد افزود: توسعه این طرح در محور‌های برون‌شهری با هدف کنترل خودرو‌های پرخطر و پیشگیری از وقوع حوادث شدید ترافیکی دنبال می‌شود.

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