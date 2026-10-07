فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۹۵۵۰
تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

امکان ثبت اینترنتی درخواست اعزام به خدمت مشمولان فراهم شد

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از ثبت درخواست اعزام به خدمت مشمولان به‌صورت اینترنتی از طریق برنامه کاربردی «پلیس من» در هفته انتظامی ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش فراجا، سردار رحمان علیدوست اظهار داشت: به مناسبت هفته انتظامی و در راستای هوشمندسازی ارائه خدمات غیرحضوری به مشمولان، امکان ثبت اینترنتی درخواست اعزام به خدمت فراهم شده و مشمولان می‌توانند با مراجعه به برنامه کاربردی پلیس من برای ثبت درخواست اعزام به خدمت اقدام کنند. علیدوست افزود: متقاضیان می‌بایست از برنامه کاربردی «پلیس من» بخش وظیفه عمومی را انتخاب و از قسمت اعزام به خدمت اطلاعات شخصی خود را تأیید کرده و پس از انجام مراحل مربوط به معاینات پزشکی و تکمیل فرم واکسیناسیون، نسبت به تأیید نهایی درخواست خود از طریق برنامه مذکور اقدام و پرینت برگ آماده به خدمت را دریافت کنند. وی ادامه داد: در این فرآیند، مشمولان حین ثبت اینترنتی درخواست اعزام به خدمت، می‌توانند تاریخ اعزام به خدمت و محل آموزش پیشنهادی خود را ثبت کنند تا در صورت امکان در توزیع نیروی آنان لحاظ شود.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

مواظب باش!(گفت و شنود)

مجلس هفت‌ماه در رأس امور نبود!(نکته)

چرا اصلاح‌طلبان به‌جای تقدیر از شهردار تهران به جنگ او می‌روند؟

موشک یا رسانه کدام مؤثرتر است؟(یادداشت روز)

هدیه به خوانندگان

قیمت واقعی نفت 140 دلار است می‌تواند به 200 دلار هم برسد

پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به حجت‌الاسلام و المسلمین ناطق نوری

وقتی معترضان فرانسوی شورشی هستند اما کودتاچیان دی‌ماه معترض!

خطر نمایش‌های مبتذل برای تئاتر

آغاز حذف 350 میلیون حساب بانکی مازاد با راه‌اندازی سامانه «حسام»