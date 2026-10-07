امکان ثبت اینترنتی درخواست اعزام به خدمت مشمولان فراهم شد

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از ثبت درخواست اعزام به خدمت مشمولان به‌صورت اینترنتی از طریق برنامه کاربردی «پلیس من» در هفته انتظامی ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش فراجا، سردار رحمان علیدوست اظهار داشت: به مناسبت هفته انتظامی و در راستای هوشمندسازی ارائه خدمات غیرحضوری به مشمولان، امکان ثبت اینترنتی درخواست اعزام به خدمت فراهم شده و مشمولان می‌توانند با مراجعه به برنامه کاربردی پلیس من برای ثبت درخواست اعزام به خدمت اقدام کنند. علیدوست افزود: متقاضیان می‌بایست از برنامه کاربردی «پلیس من» بخش وظیفه عمومی را انتخاب و از قسمت اعزام به خدمت اطلاعات شخصی خود را تأیید کرده و پس از انجام مراحل مربوط به معاینات پزشکی و تکمیل فرم واکسیناسیون، نسبت به تأیید نهایی درخواست خود از طریق برنامه مذکور اقدام و پرینت برگ آماده به خدمت را دریافت کنند. وی ادامه داد: در این فرآیند، مشمولان حین ثبت اینترنتی درخواست اعزام به خدمت، می‌توانند تاریخ اعزام به خدمت و محل آموزش پیشنهادی خود را ثبت کنند تا در صورت امکان در توزیع نیروی آنان لحاظ شود.