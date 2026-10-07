نشست رونمایی از تحول بنیادین در دسترسی مردم به خدمات قضایی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری میزان، رئیس قوه قضائیه، در نشست رونمایی از تحول بنیادین در دسترسی مردم به خدمات قضایی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، ضمن قدردانی از مجموع تلاشگران عرصه‌ خطیر هوشمندسازی دستگاه قضا، اظهار داشت: یکی از فرصت‌هایی که در نتیجه‌ تحمیل شرایط جنگی، برای ما حاصل شد، اهتمام و تمرکز در جهت توسعه زیرساخت‌های مرتبط با سکو‌های بومی و مدل‌های هوش مصنوعی داخلی بود. در واقع، فرصتی که از تهدید جنگ حاصل شد، خوداتکایی فناورانه و به‌نوعی، بازتعریف مدل‌های حکمرانی هوشمند بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای افزود: توسعه ابزار‌های فناورانه و بهره‌گیری از هوش مصنوعی برای تسهیل و تسریع دسترسی مردم به خدمات قضایی، یک اولویت اساسی و تعطیل‌‎ناپذیر در قوه قضائیه است؛ ما خود را مکلف می‌دانیم که خدمات قضایی را به ارزان‌ترین شکل ممکن به مردم عرضه کنیم و این عرضه خدمات نیز به‌گونه‌ای باشد که نهایت تکریم در قبال مردم و مراجعان انجام گیرد. تحقق جامع و کامل این اهداف، در گروی تکمیل هوشمندسازی عدلیه است.

وی با اشاره به پیشگیری از فساد به موجب توسعه ابزار‌های فناورانه گفت: یکی از مزایای توسعه ابزار‌های فناورانه و هوش مصنوعی در ارائه خدمات قضایی، پیشگیری از مفاسد و تخلفات و افزایش شفافیت‌ها در فرآیند‌ها و روند‌های حقوقی و قضایی است. ما معتقدیم که توسعه ابزار‌های فناورانه و هوش مصنوعی در ساختار قضایی، تنها یک تسهیل‌گر اداری نیست، بلکه یک تحول ساختاری در جهت تحقق عدالت است. مصادیق این امر در نظارت هوشمند، حذف عامل انسانی در نقاط گلوگاهی، پیشگیری سیستمی، ارجاع پرونده‌ها، استعلامات برخط و ده‌ها نمونه دیگر، جلوه‌گر و عیان است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه گفت: ما امروز در آستانه یک تحول بزرگ و بنیادین در نحوه تعامل مردم با دستگاه قضایی هستیم. ما دو نسل از خدمات قضایی یعنی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و خودکاربری مراجعین حرفه‌ای مانند وکلا، کارشناسان و نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها را سپری کردیم؛ در حال حاضر با آغاز به کار این زیست‌بوم جدید که مبتنی بر خدمات هوشمند قضایی است، چنانچه عموم مردم نیاز به خدمات قضایی داشته باشند، می‌توانند در یکی از هفت سکویی که امروز شروع به فعالیت می‌کنند و ۹ سکوی دیگر که تا هفته‌های آینده اضافه می‌شوند، با حفظ محرمانگی، خدمت خود را دریافت کنند. مردم دیگر نیازی نخواهند داشت که برای ارسال اظهارنامه و لایحه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنند و می‌توانند برای تهیه متون قضایی از هوش مصنوعی بهره بگیرند و با سرعت، دقت و سهولت این کار را در هر محلی حتی خارج از کشور بسیار کم‌هزینه انجام دهند. محمد کاظمی‌فرد عنوان کرد: امروز هوش مصنوعی تخصصی با آموزش و یادگیری میلیون‌ها داده قضایی اعم از دادنامه، اظهارنامه، لایحه و سایر مستندات پرونده‌های قضایی که به‌صورت گمنام‌سازی‌شده در اختیارش قرار گرفته، قابلیت مشاوره و تولید متون قضایی را پیدا کرده و از طریق سکو‌های ارائه خدمات هوشمند، این خدمات را به مردم ارائه می‌دهد تا مردم بتوانند در تعامل با این سکوها، نیاز‌های خود را در هر مکانی حتی خارج از کشور انجام دهند؛ با راه‌اندازی این زیست‌بوم که مبتنی بر خدمات هوشمند قضایی است، می‌توانیم اذعان کنیم که گام بسیار بلندی در اجرای دستورات رهبر شهید انقلاب و

رهبر معظم انقلاب برداشته شده است.

کاظمی‌فرد با بیان اینکه زیست‌بوم جدید خدمات قضایی با پنج خدمت که مهم‌ترین آنها خدمات لایحه و اظهارنامه است، از امروز کار خود را به‌صورت رسمی شروع می‌کند، تأکید کرد: نخستین‌بار در کشور است که یک دستگاه حاکمیتی این نوع خدمات خود را در اختیار سکو‌ها قرار داده است. ما از مزیت سکو‌ها یعنی دسترسی بالای مردم و سهولت استفاده، بهره بردیم و به آنها میدان دادیم تا خدمات قضایی که بخشی از کار حاکمیت است را انجام دهند. این نوع تعامل حاکمیت با بخش خصوصی باعث رقابت‌پذیر شدن آنها با سکو‌های رقیب خارجی می‌شود و ما نیز به‌عنوان بخشی از حاکمیت، در نقش تسهیل‌گری و تنظیم‌گری فعالیت داریم؛ ضمن آنکه کلیه زیرساخت‌ها، منابع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این زیست‌بوم نیز توسط سکو‌ها تهیه شده است و قوه قضائیه این زیست‌بوم خدمات قضایی را بدون یک ریال هزینه دولتی ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: برای اولین‌بار در کشور است که به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی حجم زیادی از داده بالغ بر ۱۰ میلیون دادنامه و یک میلیون اظهارنامه را پس از گمنام‌سازی و با حفظ حریم خصوصی برای آموزش هوش مصنوعی در اختیار سکو‌ها قرار داده‌ایم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با اشاره به اینکه برای نخستین‌بار در کشور است که یک خدمت پایه‌ای حاکمیتی با کمک هوش مصنوعی ارائه می‌شود، گفت: این موضوع قطعاً باعث رونق کسب‌وکار هوش مصنوعی و پیشبرد تأکیدات رهبر شهید انقلاب در زمینه هوش مصنوعی خواهد شد.

کاظمی‌فرد عنوان کرد: نخستین‌بار است که ما می‌توانیم قبل از تشکیل پرونده با استفاده از راهنمای هوشمند قضایی، هدایت به صلح و سازش را انجام دهیم و مسائل را با استفاده از روش‌های غیرقضایی، حل‌وفصل گردانیم و درخواست‌های قضایی را با ساختار‌های یکسان وارد دستگاه قضایی کنیم.

وی بیان داشت: در حال حاضر هفت سکوی «آداد»، «بله»، «دادنو»، «دادیار»، «دیوان»، «روبو وکیل» «وکیل شریف» متصل شد‌ه‌اند و ۹ سکوی دیگر نیز در حال اتصال هستند.