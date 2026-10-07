رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از آمادگی شورا برای حمایت بودجه‌ای از طرح «تورم صفر» در صورت نیاز خبر داد.

محمد آخوندی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، درباره اجرای طرح «تورم صفر» اظهار داشت: در مدیریت شهری دو نگاه متفاوت نسبت به نحوه مواجهه با مسائل مردم وجود دارد؛ یک نگاه معتقد است شهرداری باید صرفاً در چارچوب وظایف مشخص خود عمل کند و ورود به موضوعات دیگر ارتباطی با مدیریت شهری ندارد. آخوندی افزود: در مقابل، نگاه دیگری معتقد است مدیران شهری در شرایطی که مردم با مشکلات و فشارهای اقتصادی مواجه هستند، نمی‌توانند نسبت به این مسائل بی‌تفاوت باشند و باید از ظرفیت‌های موجود برای کمک به مردم استفاده کنند.وی با اشاره به شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی موجود، گفت: در چنین شرایطی مدیریت شهری باید تلاش کند مردم را به بهترین شکل حمایت و تکریم کند و در حوزه‌های مختلفی که امکان کمک وجود دارد، از ظرفیت‌های خود استفاده کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره طرح «تورم صفر» نیز توضیح داد: شهرداری در مسائل کلان اقتصادی که در حیطه وظایف دولت است، دخالت نکرده، بلکه از ظرفیت‌های موجود خود از جمله سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های شهروند برای کمک به مردم استفاده می‌کند.

آخوندی همچنین از حمایت شورای شهر تهران از اقدامات مدیریت شهری در حوزه معیشت خبر داد و بیان داشت: شورای شهر در مصوبات مربوط به شرایط جنگی و در صورت نیاز طرح تورم صفر، در حوزه بودجه نیز از اقداماتی که در راستای حمایت از مردم باشد، پشتیبانی خواهد کرد.