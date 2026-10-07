ضربه‌ به هیمنه پوشالی اسرائیل

سبحان برکتی: «۷ اکتبر فقط یک عملیات نبود ضربه‌ای بود به هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی و آغاز فصلی تازه در تاریخ مقاومت و در این حماسه، نام شهید سیدحسن نصرالله را نمی‌شود نگفت، مردی که سال‌ها در خط‌مقدم ایستاد و به تعبیر رهبر انقلاب، امیر قهرمان عرب و نماد بزرگ جبهه مقاومت بود.»

حسنی: «هفتم اکتبر، سومین سالگرد طوفان‌الاقصی؛ روزی که پس از ده‌ها سال اشغال، تجاوز، بیداد، محاصره، کشتار و تحقیر، ۱۲۰۰ تن از جوانان غیور غزه از پشت حصارهای محاصره برخاستند تا فریاد مظلومیت فلسطین را به گوش جهانیان برسانند. عملیاتی خیره‌کننده که هیمنه پوشالی اسرائیل و چهره واقعی صهیونیسم را برای جهانیان آشکار ساخت؛ روزی که صدای خاموش فلسطین، بار دیگر به فریادی جهانی تبدیل شد و فریبکاری و دروغ‌پردازی ماهیت پلید و وحشیگری صهیونیستی بر جهانیان آشکار شد.»

پای کار

مصطفی گرجی با انتشار این تصویر نوشت: «تصویری جالب از درس خواندن ریحانه جعفریان، رتبه ۵ کنکور هنر امسال در راهپیمایی‌های شبانه در حمایت از رهبر معظم انقلاب و خونخواهی رهبر شهید انقلاب.»

لغت‌نامه اینترنشنالی

جنگجو: «از نظر ایران اینترنشنال باتوم چیست؟ اگر دست پلیس فرانسه باشه: شیء سخت دفاعی پلیس، اگر دست پلیس ایران باشه: سلاح کشتار جمعی.»

شارلاتان‌

کاربری نوشت: «ماکرون در مراسم اولین پرتاب موشک بالستیک جدید فرانسه از زیردریایی هسته‌ای، گفته: «برای آزاد بودن باید ترسناک بود و برای ترسناک بودن باید قوی بود». موقع آزادی خودشون قدرت داشتن مهمه. به مردم ایران که میرسه، برای آزادی باید سلاح رو بدیم بره و محدود بشه. شارلاتان‌های اروپایی.»

شهدای مظلوم اقتدار ایران

عطیــه با انتشار این تصویر از مزار شهید حسین رمضانی از شهدای 18 دی‌ماه نوشت: «خدا از من نگذرد اگر بتوانم حرف بزنم و در برابر مظلومیت و غربت شما سکوت کنم... پدرش می‌گفت: وقتی برای تحویل گرفتن پیکر رفتیم، گفتند صورتش بر اثر ضربات چاقو و لگد از بین رفته بود. همسرش می‌گفت: حقوقش کفاف زندگی را نمی‌داد؛ برای همین، اسنپ باید کار می‌کرد...»

تازه‌داماد

امید ملایی با انتشار این تصویر از شهید مصطفی علیخانی نوشت: «اگه تازه‌داماد‌کشی حرمت داشت، اول شما بودید که با کشتن تازه‌دامادهای ما حرمت‌شکنی کردید!»

اهمیت معلم

علیرضا زادبر: «در حال حاضر هیچ‌چیز، هیچ‌جا و هیچ‌کس مهم‌تر از مدرسه، معلم و دانش‌آموز سر کلاس نیست. معلمان می‌توانند این کشور را در برابر استعمار ذهن حفظ کنند. شب و روز حمایت از معلم برای رزم در این عرصه کم است. معلم، معلم، معلم.»