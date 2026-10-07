مربی بین‌المللی والیبال ایران، گفت: دو رویداد مهم برای رسیدن به سهمیه المپیک پیش‌رو داریم و نیاز به نگرش در ساختارها داریم تا در این دو مسیر خیلی سخت ولی ممکن، به سهمیه المپیک دست یابیم.

والیبال به‌عنوان پرافتخارترین ورزش تیمی ایران، فعالیت‌های خود را در سال ۱۴۰۵ پیگیری کرد و مردان و زنان این رشته ورزشی در ۲۲ رویداد سالنی و ساحلی بین‌المللی شرکت کردند و ۱۳ مدال رنگارنگ شامل ۶ طلا، پنج نقره و دو برنز به دست آوردند.

بهروز عطایی سرمربی سابق تیم ملی والیبال کشورمان، درباره عملکرد تیم‌های ملی در سال ۱۴۰۵، اظهار داشت: عملکرد تیم‌های ملی را می توان در دو بخش بررسی کرد. یکی تیم‌های رده سنی پایه است که عملکرد فوق‌العاده داشتیم و قهرمانی تیم زیر ۱۷ سال پسر ایران در جهان و زیر ۱۸ سال پسر در آسیا از نمونه‌های بارز این بخش است. مربی بین‌المللی والیبال کشورمان در ادامه به عملکرد تیم ملی بزرگسالان در سال جاری اشاره کرد و گفت: به نظرم عملکرد این تیم در لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ خیلی رضایت‌ها را جلب نکرد و سیاست و هدف‌گذاری‌های فدراسیون اتفاق نیفتاد، اما این تیم روند رو به رشدی داشت و در مسابقات قهرمانی آسیا بازی‌های قابل‌قبول ارائه کرد و در نهایت با قهرمانی در بازی‌های آسیایی، عملکرد خود را کامل کرد.

عطایی با یادآوری این موضوع که در تیم ملی والیبال بزرگسالان هنوز نیاز به کار و ایجاد شرایط رشد وجود دارد، تصریح کرد: در این حوزه هنوز به سیاست‌های ترسیم‌شده فدراسیون نرسیدم و نیاز به بررسی بیشتر عملکرد از نظر فنی وجود دارد. وی تأکید کرد: دو موضوع در این مبحث وجود دارد یکی اینکه چرا تیم ملی جوانان ایران در سه دوره قهرمان جهان می‌شود، اما این بازیکنان در رده سنی بزرگسالان به انتظارات پاسخ نمی‌دهند. بنابراین به نظرم باید مسیر را ریل‌گذاری مجدد و اصلاح کنیم. و شرایط را برای عملکرد بهتر فراهم کنیم. دو رویداد مهم برای رسیدن به سهمیه المپیک پیش‌رو داریم و نیاز به نگرش در ساختارها داریم تا در این دو مسیر خیلی سخت ولی ممکن، به سهمیه المپیک دست یابیم.