حضور ملی پوشان تکواندو در گرندپری فرانسه

7 عضو تیم ملی تکواندو ایران در شرایطی عصر چهارشنبه برای حضور در رقابت‌های گرندپری از طریق استانبول راهی پاریس می‌شوند که رئیس فدراسیون در این سفر ملی‌پوشان را همراهی نخواهد کرد.

سومین مرحله از رقابت‌های گرندپری در سال ۲۰۲۶ طی روزهای ۱۷ تا ۱۹ مهرماه با حضور ۲۵۶ تکواندوکار به میزبانی فرانسه در شهر پاریس برگزار

می‌شود. برای حضور در این مسابقات تیم کشورمان همانند دوره قبل ۷ تکواندوکار خواهد داشت. ابوالفضل زندی و مهدی رزمیان در وزن ۵۸- کیلوگرم، امیرسینا بختیاری و مهران برخورداری در وزن ۸۰- کیلوگرم، آرین سلیمی و محمدحسین یزدانی در وزن ۸۰+ کیلوگرم و ناهید کیانی در وزن ۵۷- کیلوگرم نمایندگان تکواندو ایران در این رقابت‌ها هستند.طبق برنامه، زندی، سلیمی و کیانی به همراه پیام خانلرخانی و مهروز ساعی با سرپرستی هادی ساعی از ناگویا راهی استانبول شدند و با نفراتی که از تهران به این شهر سفر کردند، دیروز به سوی پاریس پرواز کردند. سجاد مردانی، مهدی رزمیان، مهران برخورداری، محمدحسین یزدانی و خیرالله قلی‌زاده(پزشک) صبح دیروز راهی استانبول شدند تا به همراه سایر نفرات به پاریس سفر کنند.

این سفر در شرایطی انجام خواهد شد که طی روزهای گذشته خبرهای مبنی بر ابطال انتخابات فدراسیون تکواندو منتشر شد و ابهاماتی را در مورد ادامه ریاست هادی ساعی ایجاد کرد.

با این حال احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان تأکید کرد که این رأی قطعی نیست و برای تجدیدنظر آن اعتراض خواهند کرد. به‌دنبال این اتفاقات احتمال اینکه هادی ساعی از ترکیه به تهران برگردد و همراه تیم ملی تکواندو ایران راهی فرانسه نشود، وجود دارد. طبق برنامه، جمعه ۱۷ مهرماه رزمیان، زندی، سلیمی و یزدانی، شنبه ۱۸ مهرماه ناهید کیانی و یکشنبه ۱۹ مهرماه برخورداری و بختیاری به دیدار حریفان خود می‌روند.