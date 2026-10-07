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کد خبر: ۳۳۹۵۴۳
تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۵
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حذف زودهنگام تنها نماینده جودوی ایران در مسابقات قهرمانی جهان

تنها نماینده جودوی ایران در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ باکو، با شکست در دور نخست وزن ۸۱- کیلوگرم از دور رقابت‌ها کنار رفت.
الیاس پرهیزگار، تنها نماینده جودوی ایران در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ که در باکو، آذربایجان برگزار می‌شود، با شکست در دور نخست از دور رقابت‌ها کنار رفت. پرهیزگار که پس از هفت سال غیبت جودوی ایران در مسابقات جهانی، طلسم این دوری را شکسته بود، در نخستین مبارزه خود مقابل حریف اسلوونیایی شکست خورد و نتوانست به مراحل بالاتر صعود کند. این در حالی است که او در دور نخست با قرعه استراحت روبه‌رو شده بود. این مسابقات از ۱۲ تا ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ در باکو برگزار می‌شود و ایران پس از حدود هفت سال دوری از مسابقات جهانی جودو، بار دیگر در این رقابت‌ها حاضر شده بود. پرهیزگار که اهل خراسان‌رضوی است، پیش از این در بازی‌های آسیایی ناگویا نیز حضور داشت.

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