رقابت‌های کشتی فرنگی امیدهای جهان از ۲۰ مهر در لاس‌وگاس آمریکا آغاز می‌شود و فرنگی‌کاران امید روز چهارشنبه ایران را به مقصد محل برگزاری این مسابقات ترک خواهند کرد.

رقابت‌های کشتی قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان از ۲۰ تا ۲۶ مهرماه در لاس‌وگاس برگزار می‌شود و تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی با ترکیب کامل برای حضور در این رویداد مهم آماده هستند و ویزای ملی‌پوشان کشتی هم برای اعزام به این مسابقات از سوی آمریکا صادر شد. تیم ملی کشتی فرنگی ایران در این رقابت‌ها با آرمین شمسی‌پور در وزن ۵۵ کیلوگرم، محمد عشیری در ۶۰ کیلوگرم، عرفان جرکنی در ۶۳ کیلوگرم، محمد کمالی در ۶۷ کیلوگرم، احمدرضا محسن‌نژاد در ۷۲ کیلوگرم، اهورا بویری در ۷۷ کیلوگرم، ابوالفضل مهمدی در ۸۲ کیلوگرم، یاسین یزدی در ۸۷ کیلوگرم، محمدهادی صیدی در ۹۷ کیلوگرم و ابوالفضل فتحی تزنگی در ۱۳۰ کیلوگرم به میدان خواهد رفت.

مسابقات کشتی فرنگی از دوشنبه هفته آینده ۲۰ مهرماه آغاز می‌شود و طبق برنامه قبلی، تیم ملی فرنگی دیروز چهارشنبه ۱۵ مهرماه از طریق ترکیه راهی محل برگزاری مسابقات شدند تا ملی‌پوشان در این رقابت‌ها به میدان بروند.