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کد خبر: ۳۳۹۵۴۱
تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۵
سرویس کیهان » اخبار
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انتخابات فدراسیون سوارکاری هم ابطال شد!

با صدور رأی بدوی، مجمع عمومی انتخاباتی فدراسیون سوارکاری ابطال شد.
مجمع انتخابات فدراسیون سوارکاری پنجم آذر ۱۴۰۴ برگزار شد که در نهایت محمود حیدری طی دو دور انتخابات به عنوان رئیس فدراسیون سوارکاری، انتخاب شد. در حال حاضر با رأی شعبه ۳۶ دیوان عدالت اداری، انتخابات فدراسیون سوارکاری، ابطال شده است اما این رأی بدوی‌ و وزارت ورزش و جوانان از حق اعتراض نسبت به رأی صادره، برخوردار است. گفتنی است فدراسیون سوارکاری از ۲۱ خردادماه سال ۱۴۰۱ در بلاتکلیفی به سر می‌بُرد و از آن زمان تا پنجم آذرماه سال گذشته دستخوش مسائل مختلفی بود و برگزاری ۲ انتخابات و حضور ۲ رئیس را تجربه کرد؛ انتخابات این فدراسیون در ۱۴۰۴ سومین مجمع انتخاباتی این فدراسیون طی ۳ سال بود! پیش از این انتخابات دو فدراسیون تکواندو و ورزش‌ دانشگاهی نیز با حکم ابطال انتخابات مواجه شده‌اند.

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