اخبار ورزش جهان

تمدید قرارداد آرتتا با آرسنال تا 2030

قرارداد سرمربی اسپانیایی تیم فوتبال آرسنال به‌طور رسمی تمدید شد.

باشگاه آرسنال بعدازظهر دیروز به‌طور رسمی خبر داد، میکل آرتتا با امضای قرارداد بلندمدت جدیدی خود را تا پایان ماه ژوئن 2030 به این باشگاه متعهد کرد، این در حالی است که قرارداد قبلی او در پایان فصل جاری منقضی می‌شد.

این مربی اسپانیایی که فصل اخیر به انتظار طولانی‌مدت هواداران آرسنال پایان داد و پس از 22 سال این تیم را به قهرمانی در لیگ برتر انگلیس رساند، در قرارداد جدید دستمزدش افزایش پیدا کرده است. او با امضای این قرارداد حالا می‌تواند دهمین سال حضورش روی نیمکت مربیگری توپچی‌های لندن را هم تجربه کند.آرتتای 44ساله که از سال 2019 هدایت توپچی‌های لندن را برعهده دارد، پس از تمدید قراردادش به سایت رسمی باشگاه آرسنال گفت: این یک امتیاز است که خودم و آینده حرفه‌ای‌ام را به این باشگاه متعهد کنم و به همکاری با افراد استثنایی که بهترین‌ها را برای آرسنال می‌خواهند، ادامه دهم. این باشگاه، شخصیت و احساسی بی‌نظیر در شما ایجاد می‌کند و من از اینکه ماجراجویی‌مان با هم ادامه خواهد یافت، احساس افتخار می‌کنم.

وی افزود: ما قبلاً پیوند ویژه‌ای ایجاد کرده‌ایم و خاطراتی خلق کرده‌ایم که تا آخر عمر باقی خواهد ماند و آنچه بسیار هیجان‌انگیز است، این است که این تنها آغاز چیزی است که می‌توانیم با هم به آن دست یابیم. از مدیران باشگاه به‌خاطر اعتماد و حمایت‌هایشان بسیار سپاسگزارم و از اینکه، این باشگاه را در چنین دوره خاصی از تاریخ 140ساله‌اش رهبری می‌کنم، احساس افتخار می‌کنم.

میکل آرتتا در 361 بازی در مجموع رقابت‌های مختلف هدایت آرسنال را برعهده داشته و با 62.05 درصد پیروزی، بهترین آمار را در بین تمام سرمربیان تاریخ این باشگاه دارد.

مسی و پایان ۲۱ سال حضور در تیم ملی آرژانتین

لیونل مسی کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین، پس از انجام آخرین بازی ملی خود خداحافظی از فوتبال ملی را «غمگین‌ترین روز دوران حرفه‌ای» خود توصیف کرد.

آرژانتین بامداد دیروز در آخرین دیدار خود با حضور مسی، با نتیجه ۳ بر صفر بنین را شکست داد. مسی در این مسابقه که در ورزشگاه مونومنتال برگزار شد، یک گل به ثمر رساند و دو پاس گل داد. او پس از پایان مسابقه وارد زمین شد تا ضمن تشکر از هواداران و هم‌تیمی‌هایش، درباره دوران ۲۱ساله حضور خود در تیم ملی آرژانتین صحبت کند.

مسی در جمع هواداران گفت: دفاع از این پیراهن برای بیش از ۲۰ سال، منبع افتخار بسیار بزرگی برای من بود. حتی در بدترین لحظاتی که ما پشت‌سر گذاشتیم و همچنین سخت‌ترین شرایطی که خودم تجربه کردم، هرگز دست از مبارزه نکشیدم و هیچ‌وقت از حضور در اینجا دست نکشیدم.

کاپیتان آرژانتین ادامه داد: اینکه دیگر به اینجا برنگردم، بسیار دردناک خواهد بود. به خدا قسم دوست داشتم تا پایان عمرم بازی کنم، چون بازی کردن برای تیم ملی آرژانتین زیباترین اتفاقی است که می‌تواند برای یک انسان رخ دهد.

مسی همچنین درباره بازگشت دوباره به ورزشگاه مونومنتال که آرژانتین نخستین بازی خود پس از قهرمانی در جام‌جهانی ۲۰۲۲ را در آن برگزار کرد، گفت: حالا اینجا هستم، در غمگین‌ترین روز دوران حرفه‌ای‌ام؛ روزی که باید با تیم ملی خداحافظی کنم و با همه شما خداحافظی داشته باشم. او افزود: اما از این به بعد در آن‌طرف (در کنار هواداران) خواهم بود و از همه بچه‌ها و هر کسی که به تیم ملی می‌آید حمایت خواهم کرد. همیشه متحد خواهیم بود.

مسی 39ساله که در 208 بازی برای آلبی‌سلسته به میدان رفت و با 126 گل‌زده و 67 پاس‌گل به این تیم برای کسب یک قهرمانی در جام‌جهانی (2022)، دو قهرمانی در کوپا ‌آمریکا (2021 و 2024) و یک قهرمانی در فینالیسیما (2022) کمک کرد، سرانجام در بوینس‌آیرس با پیراهن شماره «10»‌ از تیم ملی خداحافظی کرد؛ شبی که بیش از یک مسابقه فوتبال بود و برای آرژانتینی‌ها پایان رسمی یک عصر تاریخی محسوب می‌شد.