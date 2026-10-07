فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۹۵۳۹
تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
اتفاق ویژه برای والیبال در سال 1405

هر ۱۵ روز یک مدال کسب شد

تیم‌های ملی والیبال ایران در رویدادهای سال ۱۴۰۵ موفق به کسب ۱۳ مدال رنگارنگ شامل ۶ طلا، پنج نقره و دو برنز شدند تا رکورد هر ۱۵ روز یک مدال را برای این ورزش ایران به ثبت برسانند.
والیبال به‌عنوان پرافتخارترین ورزش تیمی ایران به‌رغم شرایط سخت جنگی و امنیتی کشور فعالیت‌های خود را در سال ۱۴۰۵ به بهترین شکل ممکن پیگیری کرد و ۵۷۸ بازیکن مرد و زن این رشته ورزشی در ۳۲ رویداد سالنی و ساحلی بین‌المللی شرکت کردند که ۲۲ رویداد آن بین‌المللی و رسمی بود و میانگین یک مدال در ۱.۶ دوره مسابقه به دست می‌آید. 
تمرینات آماده‌سازی تیم‌های ملی والیبال در ابتدای سال در شرایط جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران شروع کرده بودند، استارت خورد و ملی‌پوشان در اردوهای آماده‌سازی شرکت کردند تا برای پرچم مقدس در رویدادهای آسیای مرکزی، آسیایی و جهانی به میدان بروند.
نخستین مدال والیبال ایران نهم اردیبهشت در فینال والیبال ساحلی سانیا به رنگ نقره‌ای ضرب شد، جایی که تیم ملی والیبال ساحلی ایران (ابوالحسن خاکی‌زاده- امیرعلی قلعه‌نوی) در دیدار نهایی بازی‌های ساحلی سانیا ۲۰۲۶ مغلوب قطر تیم پنجم جهان و دارنده مدال برنز المپیک شد تا نخستین مدال سال ۱۴۰۵ والیبال ایران در سانیا نقره‌ای رنگ ضرب شود. آخرین مدال والیبال هم در بازی‌های آسیایی ناگویا به دست آمد. 
در مجموع تیم‌های ملی والیبال سالنی و ساحلی ایران از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۱ مهرماه و در رویدادهای مختلف ۱۳ مدال شامل (۶ طلا، پنج نقره و دو برنز) کسب کردند که میانگین هر ۱۵ روز یک مدال را برای پرافتخارترین ورزش گروهی ایران ثبت کرد. فهرست مدال‌های والیبال در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ به قرار زیر است:
مدال نقره بازی‌های ساحلی آسیا ۲۰۲۶
مدال‌ نقره والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال آسیا مرکزی
مدال‌ برنز والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال آسیا مرکزی
مدال نقره لیگ قهرمانان مردان آسیا
مدال طلای قهرمانی زنان آسیای مرکزی
مدال طلای تور آزاد آسیایی یون یانگ
مدال نقره تور فیوچرز هانگژو
مدال طلای قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶
مدال طلا والیبال ساحلی قهرمانی آسیای مرکزی ۲۰۲۶
مدال برنز والیبال ساحلی قهرمانی آسیای مرکزی ۲۰۲۶
مدال طلا والیبال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان ۲۰۲۶
مدال نقره قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶
مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

مواظب باش!(گفت و شنود)

مجلس هفت‌ماه در رأس امور نبود!(نکته)

چرا اصلاح‌طلبان به‌جای تقدیر از شهردار تهران به جنگ او می‌روند؟

موشک یا رسانه کدام مؤثرتر است؟(یادداشت روز)

هدیه به خوانندگان

قیمت واقعی نفت 140 دلار است می‌تواند به 200 دلار هم برسد

پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به حجت‌الاسلام و المسلمین ناطق نوری

وقتی معترضان فرانسوی شورشی هستند اما کودتاچیان دی‌ماه معترض!

خطر نمایش‌های مبتذل برای تئاتر

آغاز حذف 350 میلیون حساب بانکی مازاد با راه‌اندازی سامانه «حسام»