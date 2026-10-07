هر ۱۵ روز یک مدال کسب شد

تیم‌های ملی والیبال ایران در رویدادهای سال ۱۴۰۵ موفق به کسب ۱۳ مدال رنگارنگ شامل ۶ طلا، پنج نقره و دو برنز شدند تا رکورد هر ۱۵ روز یک مدال را برای این ورزش ایران به ثبت برسانند.

والیبال به‌عنوان پرافتخارترین ورزش تیمی ایران به‌رغم شرایط سخت جنگی و امنیتی کشور فعالیت‌های خود را در سال ۱۴۰۵ به بهترین شکل ممکن پیگیری کرد و ۵۷۸ بازیکن مرد و زن این رشته ورزشی در ۳۲ رویداد سالنی و ساحلی بین‌المللی شرکت کردند که ۲۲ رویداد آن بین‌المللی و رسمی بود و میانگین یک مدال در ۱.۶ دوره مسابقه به دست می‌آید.

تمرینات آماده‌سازی تیم‌های ملی والیبال در ابتدای سال در شرایط جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران شروع کرده بودند، استارت خورد و ملی‌پوشان در اردوهای آماده‌سازی شرکت کردند تا برای پرچم مقدس در رویدادهای آسیای مرکزی، آسیایی و جهانی به میدان بروند.

نخستین مدال والیبال ایران نهم اردیبهشت در فینال والیبال ساحلی سانیا به رنگ نقره‌ای ضرب شد، جایی که تیم ملی والیبال ساحلی ایران (ابوالحسن خاکی‌زاده- امیرعلی قلعه‌نوی) در دیدار نهایی بازی‌های ساحلی سانیا ۲۰۲۶ مغلوب قطر تیم پنجم جهان و دارنده مدال برنز المپیک شد تا نخستین مدال سال ۱۴۰۵ والیبال ایران در سانیا نقره‌ای رنگ ضرب شود. آخرین مدال والیبال هم در بازی‌های آسیایی ناگویا به دست آمد.

در مجموع تیم‌های ملی والیبال سالنی و ساحلی ایران از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۱ مهرماه و در رویدادهای مختلف ۱۳ مدال شامل (۶ طلا، پنج نقره و دو برنز) کسب کردند که میانگین هر ۱۵ روز یک مدال را برای پرافتخارترین ورزش گروهی ایران ثبت کرد. فهرست مدال‌های والیبال در شش ماه نخست سال ۱۴۰۵ به قرار زیر است:

مدال نقره بازی‌های ساحلی آسیا ۲۰۲۶

مدال‌ نقره والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال آسیا مرکزی

مدال‌ برنز والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال آسیا مرکزی

مدال نقره لیگ قهرمانان مردان آسیا

مدال طلای قهرمانی زنان آسیای مرکزی

مدال طلای تور آزاد آسیایی یون یانگ

مدال نقره تور فیوچرز هانگژو

مدال طلای قهرمانی زیر ۱۸ سال پسر آسیا ۲۰۲۶

مدال طلا والیبال ساحلی قهرمانی آسیای مرکزی ۲۰۲۶

مدال برنز والیبال ساحلی قهرمانی آسیای مرکزی ۲۰۲۶

مدال طلا والیبال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان ۲۰۲۶

مدال نقره قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶

مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا