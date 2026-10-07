تأکید وزارت ورزش به برگزاری انتخابات ژیمناستیک در تاریخ مقرر

مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک در موعد مقرر برگزار

خواهد شد.

به نظر می‌رسد تکلیف فدراسیون ژیمناستیک که از آذرماه 1404 و پس از تعلیق زهرا اینچه‌درگاهی با سرپرست اداره می‌شود، تا چند روز دیگر مشخص شود.

ثبت‌نام از نامزدهای ریاست در اوایل مردادماه انجام شد و حمید احمدی، حمزه امین‌منش، احمد بهاری، حسام درویش‌زاده، عابد حقدادی، هادی خناری‌نژاد، مقداد قلندرپور و حبیب نوظهوری ثبت‌نام کردند. اعضای هیئت‌رئیسه در جلسه روز 4 شهریور تصمیم گرفتند که انتخابات روز 27 مهرماه برگزار شود.

در شرایطی که هنوز اسامی نهایی نامزدهای شرکت‌کننده در انتخابات اعلام نشده، صحبت‌هایی مبنی بر تعویق زمان انتخابات مطرح شده، اما وزارت ورزش تا امروز تصمیمی درخصوص تعویق مجمع انتخاباتی نگرفته است. کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها در وزارت ورزش در این‌باره گفت: انتخابات در همان روز مقرر یعنی 27 مهر برگزار خواهد شد تا تکلیف ریاست این فدراسیون مشخص شود.