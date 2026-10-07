نکونام با تراکتور مقابل استقلال پرسپولیس به دنبال ادامه صعود

رقابت های لیگ برتر فوتبال که به علت فیفادی و بازی‌های تیم‌ ملی امید در رقابت های ناگویا تعطیل شده بود، امروز از ساعت 16:00 با برگزاری بازی‌های هفته هشتم لیگ برتر از سر گرفته می‌شود.

بعد از وقفه 25 روزه، در حالی که هنوز نیمی از بازی‌های هفته هفتم برگزار نشده، هفته هشتم طی سه روز برگزار خواهد شد که در روز نخست، امروز(پنجشنبه) شش بازی در اراک، قائمشهر، سیرجان، تبریز، اصفهان و اهواز انجام می‌شود.

هفته هشتم اگرچه چند مسابقه مهم را در برنامه دارد، اما نگاه اصلی فوتبال ایران به دو بازی تراکتور-استقلال در تبریز و پرسپولیس-صنعت نفت آبادان در تهران خواهد بود؛ دو مسابقه با شرایط و داستان‌های متفاوت.

تراکتور-استقلال؛ نکونام برابر تیم سابق

حساس‌ترین مسابقه هفته در تبریز برگزار می‌شود؛ جایی که تراکتور در ورزشگاه یادگار امام(ره) میزبان استقلال تهران است. دیداری میان دو تیم مدعی که هر دو علاوه بر لیگ برتر، در سطح آسیا نیز حضور دارند و فشردگی مسابقات و رقابت در لیگ نخبگان آسیا، فشار مضاعفی را بر آنها وارد کرده است.

اما این مسابقه یک جذابیت ویژه هم دارد؛ جواد نکونام، سرمربی فعلی تراکتور، مقابل تیمی قرار می‌گیرد که سابقه هدایت آن را در کارنامه دارد. نکونام در دوره حضورش روی نیمکت استقلال با فرازونشیب‌های زیادی روبه‌رو شد و حالا در شرایطی باید برابر تیم سابقش قرار بگیرد که مسئولیت هدایت یکی از مدعیان فوتبال ایران را برعهده دارد.

نکونام پیش از این مسابقه نیز به این نکته اشاره کرده که هر دو تیم شرایط سختی به‌دلیل حضور در لیگ نخبگان دارند و تعدادی از بازیکنان فعلی استقلال نیز در دوران مربیگری او به این تیم پیوسته‌اند.

تراکتور از امتیاز میزبانی و حمایت هواداران خود برخوردار است و به‌دنبال آن است که با پیروزی برابر استقلال، شرایط خود را در جدول بهبود ببخشد. استقلال نیز برای اینکه از کورس مدعیان عقب نماند، به امتیاز این مسابقه نیاز دارد. بنابراین در تبریز بیش از یک مسابقه معمولی در انتظار دو تیم است؛ نبردی میان دو مدعی، با یک چهره آشنا روی نیمکت رقیب.

قضاوت این دیدار برعهده وحید کاظمی است و فرهاد مروجی و بهمن عبداللهی کمک‌های او خواهند بود.

پرسپولیس-صنعت نفت؛ دو تیم با دو مسیر متفاوت

در تهران، پرسپولیس فردا(جمعه ۱۷ مهرماه) میزبان صنعت نفت آبادان خواهد بود؛ مسابقه‌ای که روی کاغذ شرایط متفاوت دو تیم را به نمایش می‌گذارد.

پرسپولیس در هفته‌های اخیر روندی رو به رشد داشته و حالا در بازگشت لیگ، فرصت مناسبی دارد تا این روند را ادامه دهد. سرخ‌پوشان در شرایطی به استقبال این مسابقه می‌روند که کسب سه امتیاز می‌تواند جایگاه آنها را در جدول مستحکم‌تر کرده و فشار بیشتری بر رقبای بالانشین وارد کند.

در سوی مقابل، صنعت نفت با شرایطی کاملاً متفاوت وارد این مسابقه می‌شود. آبادانی‌ها با تنها ۴ امتیاز از هفت مسابقه در قعر جدول قرار دارند و مشکلات مدیریتی نیز بر مسائل فنی تیم سایه انداخته است. حتی در آستانه بازی با پرسپولیس، ماجرای بدهی هتل محل اقامت تیم به یکی از نشانه‌های آشفتگی مدیریتی باشگاه تبدیل شد؛ هرچند این بدهی در ادامه پرداخت شد و مسئولیت امور باشگاه نیز موقتاً به یوسف موسوی سندرونی بازگشت.

از سوی دیگر، جایگاه محمد نوری نیز با توجه به نتایج ضعیف و واکنش منفی بخشی از هواداران، چندان مستحکم نیست. پس از شکست برابر چادرملو، حتی بحث احتمال برکناری نوری مطرح شد و نام چند گزینه برای جانشینی او به میان آمد؛ هرچند تاکنون تصمیم رسمی برای تغییر سرمربی اعلام نشده است.

به این ترتیب، صنعت نفت در شرایطی به تهران می‌آید که علاوه بر نیاز مبرم به امتیاز، باید از نیمکت خود و آینده کادر فنی نیز دفاع کند. در مقابل، پرسپولیس امیدوار است از شرایط حریف استفاده کرده و با ادامه روند رو به رشد خود، سه امتیاز دیگری به حسابش واریز کند.

داوری این مسابقه را احمد محمدی برعهده دارد و محمدعلی پورمتقی و حمیدرضا افشون کمک‌های او هستند.

دو بازی، دو داستان خاص

هفته هشتم با دو مسابقه‌ای که هرکدام داستان خاص خود را دارند، دوباره تنور لیگ را داغ خواهد کرد؛ در تبریز، تقابل دو مدعی و رویارویی نکونام با تیم سابقش و در تهران، تلاش پرسپولیس برای ادامه روند صعودی در برابر صنعت نفت بحران‌زده.

حالا باید دید پس از وقفه فیفادی، کدام تیم‌ها آماده‌تر به میدان بازمی‌گردند و کدام نیمکت‌ها می‌توانند از آزمون حساس هفته هشتم سربلند بیرون بیایند.

برنامه کامل بازی‌های هفته هشتم لیگ برتر به این شرح است:

پنجشنبه 16 مهر 1405

*آلومینیوم اراک.....................................................................ملوان انزلی(ساعت16:00)

*نساجی مازندران.....................................................................ذوب‌آهن(ساعت16:00)

*گل‌گهر.....................................................................استقلال خوزستان(ساعت16:45)

*تراکتور.........................................................................................استقلال(ساعت17:00)

*سپاهان................................................................................فجر سپاسی(ساعت18:45)

*فولاد.................................................................................مس شهربابک(ساعت19:00)

جمعه 17 مهر 1405

*چادرملو اردکان...............................................................خیبر خرم‌آباد(ساعت16:45)

*پرسپولیس...............................................................صنعت نفت آبادان(ساعت17:00)

شنبه 18 مهر 1405

*پیکان...........................................................................شمس‌آذر قزوین(ساعت17:00)

بررسی اهدای جام به شهدای میناب

در جلسه آینده هیئت‌رئیسه

رئیس سازمان لیگ از مطرح‌شدن بحث اهدای جام قهرمانی فصل گذشته لیگ به شهدای میناب در هیئت‌رئیسه فوتبال خبر داد.

در حالی که در روزهای اخیر صحبت‌های درباره اهدای جام قهرمانی فصل گذشته لیگ برتر به شهدای میناب مطرح شده بود، حیدر بهاروند، رئیس سازمان لیگ در این‌باره گفت: در این زمینه پیشنهادی توسط برخی باشگاه‌ها مطرح شده بود که جلسه آینده هیئت‌رئیسه مطرح خواهد شد.

حامد مؤمنی، سرپرست دبیرکلی فدراسیون نیز گفت: موضوع اهدای جام قهرمانی فصل گذشته در دستور کار جلسات اخیر هیئت‌رئیسه فدراسیون نبوده است. وی افزود: صرفاً در یکی از جلسات اخیر، پیشنهادی توسط چند باشگاه برای اهدا جام قهرمانی به شهدای مظلوم میناب مطرح شد و هیچ بحث دیگری درباره موضوع فصل گذشته مطرح نشده است.

این در حالی است که باشگاه استقلال اعلام کرده بود به‌دلیل صدرنشینی این تیم، باید جام قهرمانی به آنها اهدا شود، موضوعی که با مخالفت باشگاه‌هایی نظیر پرسپولیس، تراکتور، فولاد و سپاهان مواجه شده است.