سرویس ورزشی-

رئیس فدراسیون کشتی با تأکید بر اینکه علاقه‌مند به فوتبال است، گفت: به عنوان یک طرفدار فوتبال که خودم هم بازی می‌کردم حق دارم در مورد این رشته اظهارنظر کنم.

مشخص بود که علیرضا دبیر به عنوان رئیس فدراسیون کشتی پس از اتفاقات دو هفته پيش و صحبت‌های دو عضو فدراسیون فوتبال که مستقیماً به صحبت‌های قبلی او واکنش نشان داده بودند، ساکت نخواهند ماند. او امروز در مراسم رونمایی از یک کتاب، سیزده دقیقه در این‌باره صحبت کرد و علاوه‌بر اعلام این موضوع که فرد مصاحبه‌کننده (سالاری) از وی عذرخواهی کرده است، به سئول‌‌نشینان فدراسیون فوتبال هشدار داد که به‌زودی و پس از مسابقات جهانی، حرف‌های تندتری درباره‌‌شان خواهد زد. دبیر در این صحبت‌ها گفت: اظهارات قبلی‌اش تنها از زاویه یک علاقه‌مند به فوتبال بر زبانش آمده و اتفاقاً می‌خواسته به فدراسیون فوتبال کمک کند و قصد جانشینی مهدی تاج را ندارد. او حتی ادعا کرد که با او تماس می‌گیرند و از او می‌خواهند که برای اداره فوتبال پا پیش نگذارد. دبیر گفت: دومی جهان برای او شکست است اما برای فوتبال حضور در پنج تیم آسیا یک آرزو!

دبیر دیروز در صحبت‌هایی اظهار داشت: درست است کشتی را دوست دارم، خط قرمز من است و عاشقش هستم اما فوتبال را هم کسی نمی‌تواند از من بگیرد و به عنوان طرفدار که می‌توانم حرف بزنم. دوستان نترسند، نه من می‌خواهم و نه علاقه‌ای دارم که به آن‌جا بروم. ده‌بار هم به آنها پیغام داده‌ام. این و آن را نفرستند، بد است. حداقل اخلاق را رعایت کنند. یکی از آنها گفته بود، بروند نتایج تیم‌های پایه‌شان را درست کنند. بله برای من علی دبیر دوم جهان‌شدن باخت است ولی برای شما جزو ۵ تای آسیا شدن، آمال و آرزو است.

وی ادامه داد: یک روزی شاید برای فدراسیون‌های قبلی دوم جهان شدن، افتخار بود اما برای من علی دبیر دوم جهان شدن باخت است. دمش گرم که یکی از فوتبالی‌ها این را گفته و روحیات من را می‌داند که آن‌قدر توقعات را بالا برده‌ایم که دوم جهان شدن را باخت می‌دانیم.

سابقه فوتبالی‌ام از همه اینها بیشتر است

دبیر افزود: می‌گویند چوب را برداری طرف فرار می‌کند. من اصلاً حرفی نزدم و بموقعش حرف می‌زنم. من طرفدار فوتبالم و طرفدار هم می‌مانم. سابقه فوتبالی‌ام از همه اینها بیش‌تر است. پدر من از سال ۱۳۳۰ در فوتبال بود و همه فوتبالی‌های ایران او را می‌شناختند، خانواده ما فوتبالی است. من هنوز ساق و کفش فوتبالی‌ام را دارم و بعد از آن به کشتی آمدم. می‌خواهید از ناصر محمدخانی و حسین عبدی و همه اینها بپرسید. دهه ۶۰ یک فوتبال از زیر دست من درنمی‌رفت.

رئیس فدراسیون کشتی تصریح کرد: یکی از دوستان‌ گفته بود دبیر سرش در کار خودش باشد. من که سرم در کار خودم است. وضعیت ما اینجا معلوم است که سرم در کارم هست یا نیست. دوستان صحبت‌های من را از رسانه‌های داخلی دنبال کنند نه اینترنشنال. من آمار دارم که کدام آدم‌هایشان با اینترنشنال ارتباط دارند. می‌دانم و بموقع حرف می‌زنم و فعلاً گذاشته‌ام مسابقات جهانی تمام شود، بعد با دوستان تک به تک کار دارم. من اگر سکوت کردم دلیل نیست که حواسم نیست. همه را می‌شناسم. من درباره فوتبال حرف بدی نزدم. در جام‌جهانی و قبل از آن طرفداریشان را کردم و هنوز هم طرفداری می‌کنم. حرف‌های من را از شبکه‌های داخلی ببینید نه اینترنشنال که بعد مجبور شوید به من زنگ بزنید و عذرخواهی کنید.

دبیر ادامه داد: طوری زندگی کنید که از کسی عذرخواهی نکنید. من گفتم مردم که طفلک‌ها زورشان به اینها نمی‌رسد، مجلس و دولت بگویند از فوتبال چه می‌خواهند. به نظر من مجلس، دولت و وزارت ورزش در قبال فوتبال کوتاهی می‌کنند. چطور به ما بلدند بگویند بازی‌های آسیایی چه می‌خواهیم، بیا، برو و جواب بده. چشم ما مخلص‌شان هم هستیم. ما با افتخار زیرمجموعه دولت و مجلس هستیم و جواب هم می‌دهیم. به وزارت ورزش جواب می‌دهیم. خب مشخص کنند که از فوتبال چه می‌خواهند. من شخص را نمی‌گویم، بگویند از فوتبال مملکت چه می‌خواهند. می‌خواهند قهرمان آسیا شوند، قهرمان جهان شوند، بروند جام‌جهانی. اخلاق‌مداری می‌خواهند، فساد می‌خواهند، پول می‌خواهند، رشد می‌خواهند، چه می‌خواهند؟ حرف من این بود. یک‌بار صدایشان کنند و اینها هم بگویند آن‌قدر می‌خواهیم و این کار را تحویل می‌دهیم. خیلی ساده است.

۲۰ تا ۳۰ سال است در فوتبال هستید، چکار کرده‌اید؟‌

دبیر افزود: اگر من می‌گفتم قوه قصائیه بیاید، اینها باید می‌ترسیدند و چیزی به من می‌گفتند. من هنوز نگفته‌ام قوه قضائیه بیاید. من فقط گفتم دولت و مجلس بگویند از فوتبال چه می‌خواهند. من هنوز هم طرفدارشان هستم. من حتماً درباره فدراسیون تکواندو هم صحبت می‌کنم، هادی ساعی دارد خوب کار می‌کند. طرفدار فدراسیون وزنه‌برداری هم هستم. مگر شما می‌توانید به بقیه بگویید خفه‌شو و سکوت‌کن و سرت در کار خودت باشد؟ ۲۰ تا ۳۰ سال است در فوتبال هستید، چکار کرده‌اید؟‌ بروید ببینید مردم ناراحت هستند. باید از روزی بترسید که مردم نسبت به فوتبال بی‌تفاوت شوند، این خطرناک است.