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کد خبر: ۳۳۹۵۳۴
تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۵
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شاخص کل بورس از مرز8 میلیون واحد عبور کرد

شاخص کل بورس در پایان مبادلات دیروز رکورد تاریخی جدیدی را به ثبت رساند و از هشت میلیون واحد گذر کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شاخص کل بورس تهران در پایان مبادلات دیروز چهارشنبه 15 مهر 1405 رکورد تاریخی جدیدی را به ثبت رساند و از مرز هشت میلیون واحد گذر کرد.
داده‌های آماری مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می‌دهد ارزش معاملات بازار خرد و«سهام و صندوق‌های سهامی» دیروز، چهارشنبه از مرز 41 همت 
عبور کرد.
ارزش معاملات خرد روز سه‌شنبه از مرز 31 همت عبور کرده بود. دیروز ارزش معاملات بازار خرد و «سهام و صندوق‌های سهامی» به 41 هزار و 196 میلیارد تومان رسید.
در معاملات دیروز، مجموع ارزش معاملات بازارهای بورس و فرابورس به محدوده 71 همت رسید و ارزش کل بازارهای سهام ایران، شامل: بورس، بازار پایه و فرابورس نیز در محدوده 28 همت قرار گرفت.
افزون بر این، شاخص کل بورس تهران با رشد 154 هزار واحدی معادل یک و 9 دهم درصدی به سطح هشت میلیون و 131 هزار و 92 واحد رسید.
در مبادلات دیروز شاخص هم‌وزن نیز با رشد یک و هفت دهم درصدی در محدوده دو میلیون و 150 هزار و 438 واحد قرار گرفت.
شاخص کل فرابورس نیز با رشد یک و هشت دهم درصدی به سطح 39 هزار و 658 واحد رسید.

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