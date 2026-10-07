کالابرگ با همان رقم یک میلیون تومان شارژ شد!

با وجود طرح ارقام مختلف و وعده دولت مبنی بر اضافه شدن رقم کالابرگ، این رقم تاکنون اضافه نشده و همان یک میلیون تومان برای مشمولان 15 مهرماه، شارژ شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس؛‌ همه مشمولان کالابرگ از جمله سرپرستان خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی(کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور) که دارای رقم پایانی کد ملی ۰، ۱ یا ۲ از ۱۵ مهرماه امکان استفاده از اعتبار کالابرگ یک میلیون تومانی خود را دارند.

البته بنابود رقم کالابرگ دهک‌های پایین از دیروز اضافه شود اما پیگیری‌ها از وزارت کار مشخص کرد؛ رقم اضافه شده تا لحظه انتشار خبر واریز نشده است. علت این مسئله به نتیجه نرسیدن این مسئله در دولت است.

گفتنی است؛ خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها ۳ تا ۶ است، از ۲۵ مهرماه مشمول دریافت کالابرگ خواهند بود. خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آنها ۷، ۸ یا ۹ است، از پنجم آبان‌ماه می‌توانند از کالابرگ یک میلیون تومانی مهرماه خود استفاده کنند. تمام خانوارها تا پایان آذرماه فرصت خواهند داشت نسبت به خرید اقلام مشمول کالابرگ مهرماه اقدام کنند.

روز گذشته بعد از واریز مرحله اول اعتبار کالابرگ و خلف وعده دولت، یعقوب اندایش؛ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داد: تیم اقتصادی دولت هنوز درباره عدد و تعداد دقیق مشمولان طرح افزایش اعتبار کالابرگ به توافق نهائی نرسیده‌اند. همه تلاش دولت این است که شرایط بهره‌مندی تعداد بیشتری از هموطنان را مهیا کند.

وی تاکید کرد: یکی از چالش‌های اصلی اجرای این طرح، تامین منابع پایدار است و پس از تصویب و ابلاغ عدد دقیق منابع کالابرگ در سازمان برنامه و بودجه، طرح افزایش اعتبار کالابرگ اجرائی و آغاز می‌شود.

جنگ روانی دولت علیه مردم

لازم به توضیح است که دولت چهاردهم به دلیل فقدان برنامه و حتی متولی مشخص برای امور، از ابتدای کار خود، به نوعی جنگ روانی علیه مردم، بخصوص در حوزه‌های معیشتی دامن زده است. از جهش قیمت‌ها و گرانسازی‌های مداوم که بگذریم؛ التهاب‌آفرینی مستمر در موضوع قیمت و خدمات‌رسانی در موضوع آب، برق، گاز و بنزین، مسکن، خودرو، ارز و... در دولت چهاردهم از روز اول کاری، وجود داشته و همچنان ادامه دارد. این التهاب‌آفرینی‌ها نقش مهمی در وقایع 18 و 19 دی‌ماه گذشته و تبعات بعضاً جبران‌ناپذیر آن داشت.

کالابرگ و یارانه هم یکی از حوزه‌هایی است که از التهاب‌آفرینی اعضای دولت چهاردهم در امان نمانده است. افزایش رقم کالابرگ یک میلیون تومانی از روزی که ارز ترجیحی حذف شد تاکنون، وعده دولت بوده و بازی با اعداد و انبوه صحبت‌ها از حذف و اضافه دهک‌ها و... همچنان از سوی اعضای دولت ادامه دارد و روی روان مردم می‌رود. در حالی‌که وزیر اقتصاد از افزایش 300 تا 500 هزار تومانی کالابرگ سخن گفت؛ رئیس‌کل بانک مرکزی هم از بررسی و تأمین منابع مورد نیاز برای افزایش 50 درصدی مبلغ کالابرگ اقشار کم‌درآمد خبر داد ‌اما اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم نشان داد که این اعداد هنوز به‌عنوان رقم نهائی پرداخت اعلام نشده است.

البته احمد میدری وعده داد که «قرار است افزایش اعتبار از 15 مهر به‌صورت تدریجی برای اقشار مورد نظر اجرا شود» که آن هم نشد. به این ترتیب، در فاصله کمتر از یک ماه، اعداد مختلفی برای افزایش اعتبار کالابرگ مطرح شد؛ اما دست آخر فقط اعضای دولت، اعصاب ملت را خرد کردند و هیچ.

التهاب‌آفرینی جدید

دولت؛ پیش‌تر از شناسایی حدود 44 میلیون نفر برای بررسی دریافت کالابرگ با اعتبار بیشتر خبر داده بود. همچنین میدری؛ وزیر رفاه با توضیح تفاوت شیوه جدید با دهک‌بندی فعلی گفت: «به‌جای اینکه افراد جایگاه خود را نسبت به سایر خانوارها بسنجند؛ سطح مشخص درآمد و دارایی ملاک قرار می‌گیرد و براساس آن به خانوار اعلام می‌شود در کدام گروه قرار دارد.»

حالا هم پس از التهاب‌آفرینی‌های بسیار، صحبت از حذف کالابرگ سه دهک است در شرایط جنگی است؛ آن‌هم در حالی که وزارت رفاه، به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات و داده‌های املاک، خانوار و...؛ از دهک‌بندی یا به تعبیر جدید وزیر، «سطح مشخص درآمد و دارایی خانوار»، همچون دولت‌های گذشته ناتوان است و افراد و خانوارهای مشمول دهک‌های 4 و 5 را با معیارهای عجیب، 8 و 9 و حتی 10 اعلام می‌کند؛ یا متوسطین را ثروتمند؛ می‌خواند. بسیار دیده شده که یارانه و کالابرگ خانوارها، با دریافت یک وام ضروری یا قرض از اشخاص، قطع شده است! این فقط یکی از نمونه‌های ناکارآمدی، سامانه‌ها و سیستم‌های سنجش استطاعت اقتصادی خانوارها و افراد است.

هشدار درباره سرمایه‌سوزی دولت

میثم ظهوریان؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از مطرح شدن احتمال حذف سه دهک از فهرست مشمولان کالابرگ، هشدار داد: «اجرای این تصمیم با وجود ایرادهای نظام دهک‌بندی، می‌تواند اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی دولت را تضعیف کند.»

او با اشاره به عمل نکردن دولت در به‌روزرسانی و افزایش رقم کالابرگ، کاهش اعتماد عمومی و آسیب به سرمایه اجتماعی را نتیجه آن دانست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ایرادات نظام دهک‌بندی اظهار کرد: مدل دهک‌بندی ما دقت لازم را ندارد؛ اینکه فردی در تهران ۳۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد؛ الزاماً به این معنا نیست که آدم متمولی است و بخواهیم او را از حمایت‌ها حذف کنیم.

چرا کالابرگ نباید قطع شود؟

همچنین کامران رحیمی؛ کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با انتقاد از طرح احتمال حذف کالابرگ سه دهک درآمدی اظهار کرد: در شرایطی که تورم، به‌ویژه تورم خوراکی‌ها، قدرت خرید بخش بزرگی از خانوارها را کاهش داده، محدود کردن دامنه کالابرگ بر مبنای دهک‌بندی‌های فعلی می‌تواند بخشی از خانوارهای نیازمند حمایت را از این طرح خارج کند.

وی افزود: نخستین ایراد، دقت پایین دهک‌بندی درآمدی است. دهک‌بندی در ایران الزاماً تصویری دقیق از درآمد قابل‌ تصرف و وضعیت واقعی معیشت خانوار ارائه نمی‌دهد. بنابراین حذف یک حمایت معیشتی صرفاً با اتکا به شماره دهک، احتمال خطای حذف را بالا می‌برد.

این کارشناس ادامه داد: مسئله مهم‌تر این است که در اقتصادی با تورم بالا، خطوط درآمدی بسیار سریع جابه‌جا می‌شود. اطلاعاتی که چند ماه قبل مبنای دهک‌بندی بوده، ممکن است امروز دیگر وضعیت واقعی خانوار را نشان ندهد. اگر درآمد یک خانوار ۲۰ درصد افزایش یافته اما هزینه خوراک، مسکن و سایر نیازهای ضروری بسیار بیشتر رشد کرده باشد؛ درآمد اسمی بالاتر الزاماً به معنای بهبود رفاه نیست.

به کالابرگ نگاه بودجه‌ای نداشته باشیم

رحیمی، نسبت به نگاه صرفاً بودجه‌ای به کالابرگ هشدار داد و گفت: اگر هدف حذف سه دهک صرفاً کاهش هزینه دولت باشد؛ باید هزینه‌های اجتماعی آن نیز محاسبه شود. کاهش حمایت از طبقه متوسط در شرایط فشار تورمی می‌تواند به کوچک‌تر شدن سبد غذایی، کاهش مصرف کالاهای پروتئینی و لبنی و انتقال بیشتر درآمد خانوار به هزینه مسکن منجر شود. صرفه‌جویی بودجه‌ای زمانی مطلوب است که به ایجاد هزینه بزرگ‌تر در حوزه رفاه، سلامت و سرمایه انسانی منتهی نشود.