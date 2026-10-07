رئیس سازمان فضائی ایران گفت: تصاویر ماهواره خیام؛ مورد استفاده سازمان نقشه‌برداری کشور قرار گرفته

است.

به گزارش خبرگزاری فارس، حسن سالاریه در مورد همکاری سازمان فضائی با سازمان نقشه‌برداری کشور اظهار داشت: محصولات ماهواره خیام در اختیار سازمان نقشه‌برداری کشور قرار گرفته و در آینده نیز محصولات ماهواره پارس۲ که قرار است به فضا پرتاب شود در اختیار این سازمان قرار خواهد گرفت.

او با اشاره به استقبال گسترده جوامع از حوزه فضائی افزود: در حال حاضر، کشور‌های بسیاری به این حوزه ورود کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود تعداد ماهواره‌های فعال در مدار زمین طی سال‌های آینده به شکل چشمگیری افزایش پیدا کند. حدود ۱۰ سال پیش تعداد ماهواره‌های موجود در مدار زمین حدود یک‌هزار ماهواره بود اما این تعداد امروز به سمت ۱۰۰ هزار در حال حرکت است.

رئیس سازمان فضائی ایران، دسترسی سریع به داده‌های ماهواره‌ای را یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این فناوری دانسته و اظهار داشت: در حوزه دسترسی به داده و تصاویر، ابزار دیگری با سرعت ماهواره وجود ندارد؛ چراکه ماهواره می‌تواند در مدت چند دقیقه مناطق گسترده‌ای از شمال تا جنوب را

تصویربرداری کند.

سالاریه با اشاره به توسعه ماهواره‌های کوچک، افزود: امروز ماهواره‌هایی با وزن کمتر از ۱۰۰ کیلوگرم نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و افزایش تعداد ماهواره‌ها می‌تواند زمان دسترسی به تصاویر از سطح زمین را کاهش دهد.

او ادامه داد: شرکت‌های بزرگ دنیا در حوزه تصویربرداری، منظومه‌هایی با بیش از ۱۰۰ ماهواره ایجاد کرده‌اند و کشور‌های مختلف نیز در حال توسعه ماهواره‌های ارتباطی هستند.

همچنین اسکندر صیدایی؛ رئیس سازمان نقشه‌برداری کشور با اشاره به همکاری انجام‌ شده میان سازمان نقشه‌برداری کشور و سازمان فضائی ایران طی یک سال و نیم اخیر، تصریح کرد: «در فعالیت‌هایی که طی این مدت انجام گرفته، هم‌افزایی میان دو سازمان شکل گرفته و توانسته‌ایم داده‌های ماهواره خیام را با همکاری سازمان فضائی جهت انجام پردازش‌های تخصصی دریافت کنیم.»