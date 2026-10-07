کارگردان «کوچ»: شمار آثار کیفی سینمای کودک و نوجوان کم است

کارگردان فیلم سینمایی «کوچ»، با اشاره به وضعیت تولید آثار کودک و نوجوان گفت: در سال‌های اخیر کمتر شاهد تولید آثار کیفی در این حوزه هستیم و سینمای کودک نباید صرفاً با نگاه تجاری دنبال شود.

محمد اسفندیاری، در سی‌وهشتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان درباره «کوچ» گفت: این فیلم یک اثر زندگی‌نامه‌ای است که شکل‌گیری قهرمان را از مسیر معکوس روایت می‌کند و تلاش شده اثری خانوادگی باشد تا اعضای مختلف خانواده بتوانند از آن بهره ببرند.

وی افزود: هدف سازندگان این نبوده که «کوچ» صرفاً به عنوان فیلم کودک معرفی شود، چرا که چنین تعریفی ممکن است مخاطب را به اشتباه بیندازد. به گفته اسفندیاری، این فیلم برای تماشای خانوادگی ساخته شده است. کارگردان «کوچ» با انتقاد از نگاه تجاری به سینمای کودک اظهار کرد: اگرچه فیلم‌های کودک در بسیاری از موارد امکان بازگشت سرمایه ‌دارند، اما فیلمساز نباید صرفاً به دلیل این موضوع سراغ تولید اثر کودک برود؛ هدف باید ساخت فیلمی باکیفیت باشد. او در عین حال گفت که در حوزه انیمیشن، نمونه‌های قابل‌توجهی از نظر کیفیت و تکنیک در سال‌های اخیر تولید شده است.