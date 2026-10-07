همزمان با سالروز عملیات طوفان‌الاقصی، رمان نوجوان «فرشته‌های باغ زیتون»، با روایتی از زندگی یک خانواده فلسطینی در روزهای جنگ، از سوی انتشارات به‌نشر منتشر شد.

رضا وحید نویسنده در این رمان، داستان جمال، پدری فلسطینی و دختر شش‌ساله‌اش لطیفه را روایت می‌کند که پس از آغاز جنگ، برای نجات و رسیدن به مکانی امن، مسیری دشوار و پرخطر را پشت سر می‌گذارند. برای لطیفه، «خانه» مقصدی ساده و روشن است؛ اما جنگ، فاصله میان او و خانه را به مسیری دور و پرخطر تبدیل کرده است. سرمای شب، گرسنگی، زخم‌های تن و صدای موشک‌ها بخشی از روزهایی است که این پدر و دختر تجربه می‌کنند و در این میان، دیدار جمال با دوست قدیمی‌اش آرسن، یکی از نقاط مهم داستان را شکل می‌دهد.