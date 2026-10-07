فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۹۵۲۶
تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۶
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

مجموعه مستند «طلوع از غرب» به آنتن شبکه افق رسید

مجموعه مستند ۶ قسمتی «طلوع از غرب» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محسن اسلام‌زاده، همزمان با سالگرد عملیات «طوفان الاقصی» پخش خود را از شبکه افق آغاز کرد.
اسلام‌زاده در این مجموعه با سفر به کشورهای فرانسه، بلژیک و هلند، با فعالان حوزه فلسطین و غزه گفت‌وگو کرده و به روایت موج حمایت‌های مردمی در اروپا از مردم غزه پس از آغاز جنگ غزه پرداخته است.
این مستند تلاش دارد واکنش افکار عمومی و جریان‌های حامی فلسطین در کشورهای مختلف اروپا را روایت کند. «طلوع از غرب» محصول مشترک مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و مؤسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی است و پخش آن از ۱۴ مهرماه، ساعت ۲۱ از شبکه افق آغاز شده است.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

مواظب باش!(گفت و شنود)

مجلس هفت‌ماه در رأس امور نبود!(نکته)

چرا اصلاح‌طلبان به‌جای تقدیر از شهردار تهران به جنگ او می‌روند؟

موشک یا رسانه کدام مؤثرتر است؟(یادداشت روز)

هدیه به خوانندگان

قیمت واقعی نفت 140 دلار است می‌تواند به 200 دلار هم برسد

پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به حجت‌الاسلام و المسلمین ناطق نوری

وقتی معترضان فرانسوی شورشی هستند اما کودتاچیان دی‌ماه معترض!

خطر نمایش‌های مبتذل برای تئاتر

آغاز حذف 350 میلیون حساب بانکی مازاد با راه‌اندازی سامانه «حسام»