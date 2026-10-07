مجموعه مستند «طلوع از غرب» به آنتن شبکه افق رسید

مجموعه مستند ۶ قسمتی «طلوع از غرب» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محسن اسلام‌زاده، همزمان با سالگرد عملیات «طوفان الاقصی» پخش خود را از شبکه افق آغاز کرد.

اسلام‌زاده در این مجموعه با سفر به کشورهای فرانسه، بلژیک و هلند، با فعالان حوزه فلسطین و غزه گفت‌وگو کرده و به روایت موج حمایت‌های مردمی در اروپا از مردم غزه پس از آغاز جنگ غزه پرداخته است.

این مستند تلاش دارد واکنش افکار عمومی و جریان‌های حامی فلسطین در کشورهای مختلف اروپا را روایت کند. «طلوع از غرب» محصول مشترک مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و مؤسسه فرهنگی هنری اندیشه شهید آوینی است و پخش آن از ۱۴ مهرماه، ساعت ۲۱ از شبکه افق آغاز شده است.