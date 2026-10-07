ابراز نگرانی رسانه صهیونیستی اینترنشنال از انتخاب وزیر دفاع

معرفی سردار مهرداد اخلاقی به عنوان گزینه تصدی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی، موجی از عصبانیت، اضطراب و وحشت را در میان رسانه‌ها و محافل تحلیلی وابسته به رژیم صهیونیستی ایجاد کرد.

به گزارش خبرنگار کیهان، شبکه ضدایرانی «اینترنشنال» که رسانه رسمی و جیره‌خوار دستگاه جاسوسی موساد محسوب می‌شود، در یک ویژه برنامه تحلیلی-خبری نتوانست خشم و هراس خود را از این انتخاب هوشمندانه پنهان کند. کارشناسان و مجریان این شبکه معاند با ابراز نگرانی شدید از توانمندی‌های تخصصی سردار اخلاقی، معترف شدند که حضور وی در رأس وزارت دفاع، توان دفاعی و تهاجمی ایران را بیش از گذشته ارتقا خواهد داد.

این شبکه صهیونیستی با اعتراف به سوابق درخشان و برجسته سردار اخلاقی در ارتقای بازدارندگی موشکی کشور اعلام کرد: «او یک متخصص برجسته و کاربلد در حوزه صنایع موشکی، به‌ویژه بومی‌سازی و تأمین سوخت جامد موشک‌ها است. انتصاب فردی با این عقبه تخصصی و رویکرد توسعه‌محور در صنایع مدرن دفاعی، نشان‌دهنده برنامه دقیق و راهبردی جمهوری اسلامی برای تولید موشک‌های به‌روزتر، دوربردتر، مخرب‌تر و پیچیده‌تر با سوخت جامد است.»