همزمان با گسترش موج اعتراض در فرانسه و انتشار تصاویر آن مخاطبان فضای مجازی به مقایسه نوع برخورد شبکه‌های معاند ضدایرانی با موضوع اغتشاش در ایران و فرانسه پرداخته‌اند.

به گزارش خبرنگار کیهان، این کاربران نمونه‌هایی از مواجهه شبکه‌های ضدایرانی را برای نشان دادن رویکرد آشوب‌طلبانه این رسانه برای ایران به نمایش گذاشتند. در یکی از این نمونه‌ها فیلم مجری شبکه اینترنشنال نشان داده می‌شود که می‌گوید: «فقط در یکی از مناطق پاریس تخمین زده می‌شود که حدود هفت میلیون یورو تخریب اموال عمومی صورت گرفته و در منطقه‌ای دیگر حدود 10میلیون یورو... پدر و مادرهای دانش‌آموزان فرانسوی وظیفه قانونی دارند برای پرداخت خسارات و پاسخگو بودن...»

کاربران فضای مجازی این برش از شبکه ضدایرانی اینترنشنال را با یکی از برنامه‌های شبکه‌های فارسی زبان ضدایرانی مقایسه کرده‌اند در آن مجری برنامه می‌گوید: «... اموال عمومی که در ایران تخریب شده اموال چه کسی بوده؟ اموال مردم بوده! دوست داشتند اموال‌شان را نابود کنند!»

در یکی دیگر از این موارد که مورد توجه کاربران قرار گرفت وقتی بود که خبرنگار اینترنشنال در گزارش خود از اعتراضات فرانسه در توصیف خشونت پلیس نسبت به معترضان در اقدامی مضحک به جای استفاده از کلمه «باتوم» از اصطلاح جدید «شیء سخت دفاعی» استفاده کرد تا فضا را اندکی تلطیف کند. نوع مواجهه بی‌بی‌سی فارسی با اغتشاشات ایران و فرانسه نیز مورد توجه کاربران قرار گرفته است. در یکی از این موارد مجری بی‌بی‌سی از این اعتراضات خشونت‌آمیز به عنوان موضوعی یاد می‌کند که مدارس فرانسه را درگیر کرده و به اموال عمومی آسیب زده است و آن را با بخشی از خبرپراکنی این رسانه روباه پیر در اغتشاشات ایران مقایسه کرده‌اند که این رسانه در توجیه تخریب اموال عمومی توسط اغتشاشگران ایرانی نوشته بود: نیروهای انتظامی ایران به جای استفاده از خودروی نظامی از آمبولانس استفاده می‌کنند! نکته دیگری که مورد توجه کاربران قرار گرفت صحنه‌هایی از برخوردهای بسیار خشن و وحشیانه پلیس فرانسه با دختران است که بر روی این تصاویر سرودی را قرار داده‌اند که برای فتنه «زن، زندگی، آزادی» در ایران خوانده شده بود تا به این وسیله به حامیان فتنه انگیزی در ایران بگویند که چرا در برابر این صحنه‌ها واکنشی نشان نمی‌دهند و حتی گاهی در کمال بی‌شرمی آن را توجیه می‌کنند.