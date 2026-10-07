سرویس خارجی-

رهبر انقلابیون یمن در سخنانی به مناسبت سومین سالروز عملیات طوفان‌الاقصی، رژیم سعودی را به خنجر زدن از پشت به امت اسلامی متهم کرد و تأکید نمود که این رژیم با حمایت عملی از دشمن صهیونیستی، توجیه جنایات غزه در رسانه‌هایش و توطئه علیه حزب‌الله، آشکارا در خدمت صهیونیسم قرار دارد.

عبدالملک الحوثی رهبر انصارالله یمن در سخنانی به مناسبت سومین سالروز طوفان الاقصی تأکید کرد: طوفان‌الاقصی واقعیت‌هایی را در جهان اسلام آشکار کرد، واقعیت کشورهایی که وانمود می‌کردند در خط مقدم امت اسلامی از نظر دینی هستند به ویژه نظام سعودی. بریتانیا رژیم سعودی را ایجاد کرد و نقشی خاص و شرورانه در واقعیت امت اسلامی به آن اختصاص داد. نقش فریبکارانه‌ای که رژیم سعودی ایفا می‌کند، در خدمت دشمنان امت اسلامی است.

الحوثی افزود: امت اسلامی باید نقش عربستان سعودی را در قبال آرمان فلسطین بررسی و تحقیق کند و هر کسی که تحقیق کند، آن را فقط به عنوان خنجری از پشت به امت اسلامی خواهد یافت. مواضع صوری رژیم سعودی هیچ سودی برای واقعیت مردم فلسطین ندارد. امت اسلامی باید حقایق مهمی درباره نقش سعودی بداند.

رهبر انصارالله یمن با اشاره به نقش رسانه‌های سعودی گفت: هنگامی که حماسه طوفان‌الاقصی رخ داد و پس از آن جنایاتی که اشغالگران علیه ملت فلسطین رقم زدند، رسانه‌های سعودی وقایع و تحولات را به نفع دشمن اسرائیلی بیان کردند. تروریستی شمردن گروه‌های فلسطینی، بیانگر موضع واقعی سعودی در قبال موضوع فلسطین است. موضع عربستان سعودی در قبال آنچه در غزه اتفاق افتاد، به بیانیه‌ها محدود شد و حتی به سطح تحریم هم نرسید، برخلاف کشورهای غیراسلامی که گام‌های پیشرفته‌تری برداشتند.

الحوثی تصریح کرد: ما شواهدی از حمایت پادشاهی شاخ شیطان و رژیم نجدی برای رساندن کمک به دشمن اسرائیلی داریم. از نظر اقدامات و مواضع، رژیم سعودی و کسانی مانند آن از دشمن اسرائیلی حمایت کرده‌اند و آنچه به مردم فلسطین ارائه داده‌اند چیزی بیش از اظهارات پوچ و توخالی نیست. مردم فلسطین از بیانیه‌های صادر شده توسط اجلاس‌ها و نشست‌ها که هیچ اقدام عملی مؤثری بر دشمن اسرائیلی ارائه نداده‌اند، سودی نبرده‌اند. رژیم سعودی همچنان به دشمن اسرائیلی اجازه می‌دهد از حریم هوائی خود استفاده کند، برخلاف سایر کشورهای عربی مانند عمان که این امر را ممنوع کرده‌اند. رسانه‌های رژیم سعودی جنایات دشمن اسرائیلی را توجیه کرده‌اند و به همان سطح از عملکرد برخی از رسانه‌های دشمن اسرائیلی رسیده‌اند.

رهبر انقلابیون یمن ادامه داد: دشمن اسرائیلی به همراه آمریکایی‌ها برای از بین بردن جبهه مقاومت اسلامی در لبنان تلاش می‌کند و سعودی‌ها نقش اساسی در این امر دارند. رژیم سعودی در حال اعمال فشار در محافل رسمی لبنان برای خرید حمایت است و همه را علیه حزب‌الله در جبهه متحد با دشمن صهیونیستی تحریک می‌کند. دشمنی عربستان سعودی با حزب‌الله در لبنان موضوع جدیدی نیست و به دلیل موضع آن در قبال مردم یمن نیز نیست. بلکه از ابتدا وجود داشته و سعودی‌ها از همان ابتدا علیه لبنان توطئه می‌کردند. رژیم سعودی در ترور شهید عماد مغنیه نقش داشته و از همان ابتدا در تلاش‌ها برای ترور دبیرکل حزب‌الله دست داشته است. رژیم سعودی در فعالیت‌های خصمانه متعددی علیه حزب‌الله دست داشته است که اکنون در اوج خود قرار دارد و تمام توان خود را برای خدمت به دشمن اسرائیلی در لبنان به کار گرفته است.

الحوثی تأکید کرد: بزرگ‌ترین خدمت به دشمن اسرائیلی در لبنان، نابودی مقاومت اسلامی است که با طرح صهیونیستی که کل منطقه را هدف قرار داده است، مقابله می‌کند. رژیم سعودی به طور آشکار در خدمت صهیونیسم است و کاری را انجام می‌دهد که در درجه اول به نفع دشمن صهیونیستی است. رژیم سعودی نیازی ندارد که مقاومت فلسطین را تروریست بداند و نیازی به دشمنی با حزب‌الله ندارد. رژیم سعودی پشت فتنه و توطئه در جهان عرب و اسلام است.

رهبر انصارالله یمن افزود: رژیم سعودی رابطه نزدیکی با جفری اپستین جنایتکار داشت و تصاویر، رابطه صمیمی بین بن سلمان و اپستین را نشان می‌دهند.

طوفان‌الاقصی؛ بزرگ‌ترین حماسه جهادی مردم فلسطین

رهبر انقلابیون یمن در سخنانی به مناسبت سومین سالروز طوفان‌الاقصی گفت: در سومین سالگرد عملیات مبارک طوفان الاقصی ما به نتایج آن می‌اندیشیم تا وضعیت امت را ارزیابی کنیم و به اطرافیانمان مسئولیت بزرگشان را در قبال آرمان فلسطین و موضعشان در قبال دشمن اسرائیلی یادآوری کنیم.

الحوثی افزود: وقتی به ارزیابی عملیات طوفان الاقصی می‌پردازیم، آن را بزرگ‌ترین حماسه در مبارزه مردم فلسطین از زمان اشغال آن می‌یابیم. طوفان الاقصی بزرگ‌ترین عملیات جهادی مردم فلسطین است. این یک عملیات موفقیت‌آمیز بود که به طرز بی‌سابقه‌ای موجودیت دشمن اسرائیلی را متزلزل کرد. آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و دیگر کشورهای غربی پس از طوفان الاقصی برای نجات دشمن اسرائیلی شتافتند. وضعیت آشفته‌ای که دشمن اسرائیلی را تحت تأثیر قرار داد، غرب را برانگیخت و میزان تأثیر طوفان الاقصی بر واقعیت دشمن را احساس کرد. عملیات طوفان الاقصی فرصتی برای امت ما فراهم کرد و افق‌هایی را برای آن در واقعیت و در عمل گشود و ثابت کرد که مردم فلسطین شایسته انجام وظیفه اسلامی و انسانی خود هستند. عملیات طوفان‌الاقصی فرصتی برای امت بود تا به عنوان بخشی از وظیفه انسانی و اخلاقی خود و به خاطر امنیت ملی کشور، از مردم فلسطین حمایت کند.

حمایت همه‌جانبه آمریکا و غرب از رژیم صهیونیستی

رهبر انصارالله یمن تأکید کرد: امت اسلامی باید ابتکار عمل را برای ارائه انواع حمایت از مردم فلسطین به دست می‌گرفت، اما آنچه اتفاق افتاد این بود که کسانی که با علاقه کامل ابتکار عمل را برای حمایت از دشمن اشغالگر به دست گرفتند، غرب و ایادی صهیونیسم بودند. آمریکایی‌ها به نقطه شراکت کامل در حمایت از دشمن اسرائیلی، ارائه پوشش گسترده، باز کردن تمام انبارهای تسلیحاتی خود در منطقه و ارائه پشتیبانی کامل از دشمن رسیده‌اند.

تنها حامیان فلسطین

الحوثی افزود: آمریکایی‌ها و غرب در آماده‌باش کامل بودند و بلافاصله انواع حمایت‌ها را به دشمن اسرائیلی ارائه دادند و برای جلوگیری از تزلزل داخلی در دشمن اسرائیلی تلاش کردند. فقط مقاومت اسلامی در لبنان، جمهوری اسلامی ایران، گروه‌های مقاومت عراقی و جبهه پشتیبانی یمن در کنار مردم فلسطین ایستادند.

رهبر انقلابیون یمن گفت: وضعیت حاکم بر امت، خیانت و همدستی برخی بود و حمایت‌ها به محور جهاد و مقاومت محدود می‌شد. جای تاسف است که مسلمانان، و به ویژه اعراب، فرصت واقعی حمایت از مردم فلسطین را از دست دادند، زیرا عملیات طوفان الاقصی نقطه عطفی برای کل امت در مبارزه با دشمن بود. طرف فلسطینی و گروه‌های مجاهد آن که متحد بودند، در آن حماسه‌ پایداری و مقاومت بزرگ برجسته بودند. پایداری مردم فلسطین در مقابله با دشمن اسرائیلی، جهان را شگفت‌زده کرده است، به‌ویژه با توجه به حمایتی که دشمن با مرگبارترین سلاح‌ها و انواع کمک‌ها دریافت می‌کند.

الحوثی تصریح کرد: آمریکا اخیراً هرگونه فعالیتی را که در حمایت یا همدردی با مردم فلسطین و علیه دشمن اسرائیلی باشد، غیرقانونی اعلام کرده است. آشکار شدن گسترده چهره غرب برای بسیاری از نخبگان و جوانان بسیار مهم است تا دیدگاه واقع‌بینانه‌ای نسبت به غرب داشته باشند. غرب تمام ابزارهای حمایت از نسل‌کشی در غزه را در اختیار دشمن اسرائیلی قرار داده است.

جنایات فجیع رژیم صهیونیستی

در غزه و نسل‌کشی آشکار

رهبر انصارالله یمن تصریح کرد: دشمن با استفاده از مرگبارترین سلاح‌ها، با ریختن این سلاح‌ها بر روی محله‌های مسکونی در نوار غزه، به کشتار ملت فلسطین پرداخته است. دشمن اسرائیلی تمام جنبه‌های زندگی در نوار غزه را هدف قرار داده است. این کار به جایی رسیده است که ساکنان غزه را از آب محروم می‌کند.

الحوثی ادامه داد: دشمن اسرائیلی تمام محله‌ها را با بمب‌های آمریکایی در نوار غزه نابود کرده است. دشمن اسرائیلی تا آنجا پیش رفته است که کودکان و زنان را در نوار غزه در مقیاس بسیار وسیعی، از تک تیراندازها گرفته تا بمب‌ها، به شهادت می‌رساند. جنگ گرسنگی که توسط دشمن اسرائیلی علیه ساکنان نوار غزه به راه افتاده، وضعیت شرم‌آوری را برای جهان و مسلمانان ایجاد کرده است. دشمن اسرائیلی مانع از رسیدن شیرخشک به نوزادان در نوار غزه شده و به همراه آمریکایی‌ها، فجیع‌ترین جنایات را در این نوار مرتکب شده است. برخی از جنایات در غزه به صورت زنده پخش می‌شد و دشمن اسرائیلی آشکارا تجاوز و عزم خود را برای ارتکاب نسل‌کشی و انجام این جنایات فجیع به نمایش می‌گذارد. جهان از وحشیگری دشمن اسرائیلی شوکه شده است.

رهبر انقلابیون یمن افزود: برخی از کشورهای غیراسلامی در غیاب یکصدای عربی و اسلامی، علیه جنایات صهیونیستی صدایی داشتند. جنایات دشمن اسرائیلی نشان‌دهنده سقوط و افشای تمام شعارهای صهیونیستی مانند حقوق بشر و دیگر شعارهای فریبنده بود. کشتار و هدف قرار دادن، حتی کودکان، و حمله به بیمارستان‌ها در حملات نظامی، رسواکننده دشمن اسرائیلی، حتی در برابر دادگاه کیفری بین‌المللی است.

فداکاری‌های حزب‌الله و محور مقاومت

الحوثی گفت: موضع محور جهاد و مقاومت، و در رأس آنها حزب‌الله، جبهه‌ای گشوده و عملکرد فعالی داشت. حزب‌الله بزرگ‌ترین فداکاری‌ها را کرده و شهدایی را تقدیم کرده است، که در رأس آنها دبیرکل حزب‌الله، شهید اسلام و انسانیت، سید حسن نصرالله، رضوان الله علیه، و سید‌هاشم صفی‌الدین، و رهبران و رزمندگان حزب‌الله هستند. رهبر انصارالله یمن افزود: حزب‌الله از زمان نبرد الاقصی نبرد بزرگی را علیه دشمن اسرائیلی آغاز کرد و دشمن اسرائیلی به دنبال پایان دادن به نقش آن است.

رسوایی کامل صهیونیسم و انزوای جهانی نتانیاهو

رهبر انقلابیون یمن بیان کرد: صهیونیست‌ها با طوفان الاقصی به شکلی بی‌سابقه در شیوه‌ها و جهت‌گیری‌هایش که خطری برای جوامع بشری است، رسوا شده‌اند. رسوا شدن نظام صهیونیستی با جنایات غزه و رسوایی‌های جفری اپستین، جنایتکار صهیونیستی، که به اندازه کافی حقیقت را آشکار کرده، افزایش یافته است.

الحوثی تأکید کرد: یکی از نتایج مهم طوفان الاقصی، طرد و انزوای صهیونیست‌ها و در رأس آن کابینه دشمن و نتانیاهو جنایتکار قرار داشت. نفرت و ضدیت جهانی با صهیونیسم با خروج هیئت‌ها در سازمان ملل هنگام سخنرانی نتانیاهو جنایتکار نمایان می‌شود. رهبر انصارالله یمن در پایان گفت: در واقعیت عربی و اسلامی ما، طوفان‌الاقصی، تحول مهمی را رقم زد. آرمان فلسطین و اماکن مقدس در فلسطین بخشی از دغدغه‌های امت اسلامی است و با مسئولیت در قبال آنها مرتبط است.