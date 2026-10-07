سرویس سیاسی-

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: مردم ایران به‌خوبی تجربه کرده‌اند که تنها چیزی که می‌تواند جنگ را از کشور دور کند، قدرت و اراده معطوف به قدرت نظامی و دفاعی است.

«محمدصادق کوشکی» عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با کیهان، با انتقاد از طرح مباحث توسط برخی غربگرایان در خصوص لزوم مذاکره با آمریکا گفت: در حال حاضر اگر از عموم مردم در خصوص مذاکرات، سؤال بپرسید، با پاسخ‌های بسیار منفی مواجه می‌شوید.

وی افزود: در هیچ جای دنیا، در زمان جنگ گروه‌ها و شخصیت‌های سیاسی اظهارات حمایتی از دشمن

ندارند.

تنها راه رفع سایه جنگ، اقتدار است

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران افزود: مردم ایران الان به‌خوبی لمس کرده‌اند و تجربه کرده‌اند. تنها چیزی که می‌تواند جنگ را از کشور دور کند، قدرت و اراده معطوف به قدرت نظامی و دفاعی و اراده مستحکم نیروهای مسلح است. به غیر از اقتدار، هیچ راه دیگری برای رفع سایه جنگ از کشور وجود ندارد.

انجماد فکری غربگرایان؛ حتی دشمن هم مذاکره نمی‌خواهد

کوشکی در تحلیل روان‌شناختی این موضوع گفت: اگر بخواهم این قضیه را از منظر روان‌شناسی تحلیل کنم، باید بگویم ما دو بار در حین مذاکره موشک خورده‌ایم، آن هم به وسط میز مذاکره. الان هم طرف مقابل، یعنی آمریکایی‌ها، صراحتاً می‌گویند اساساً تمایل و علاقه‌ای به مذاکره ندارند. این نشان‌دهنده انجماد فکری جریان غربگرا است و بحث مذاکره بیش از این ارزش پاسخگویی ندارد. وقتی دشمن مذاکره نمی‌خواهد، این افراد گویا بنا دارند با دیوار مذاکره کنند.