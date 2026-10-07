رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی، تقویت تاب‌آوری و حمایت از تولید، گفت: برای احقاق حق و حقوق ملت ایران از موضع عزت و اقتدار سخن می‌گوییم و در عین حال با قدرت برنامه مقاومت و تاب‌آوری را دنبال می‌کنیم و قطعاً بدون شک مقاومت خواهیم کرد و دشمن را ناامید و مأیوس خواهیم ساخت.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور روز چهارشنبه (15 مهرماه) در جلسه هیئت دولت، با قدردانی از تلاش‌های جهادگران عرصه صنعت و تولید در همه بخش‌ها، از مدیران و کارگران تشکر کرد و این تلاش‌های ایثارگرانه را عامل بازسازی سریع و پیچیده‌ترین بخش‌های صنعت تولید، نفت، انرژی و سایر حوزه‌ها دانست که به تعجب دیگران و ناامیدی دشمنان انجامید.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه مدیران، معاونان و دستگاه‌های اجرائی اعم از دولتی و خصوصی، سایر نهادها و شخصیت‌ها درک واقع‌بینانه‌ای از شرایط موجود کشور دارند، تصریح کرد: ما در یک جنگ تمام‌عیار در ابعاد کامل قرار داریم. البته در این شرایط، ضمن اینکه در حال گفت‌وگو و مذاکره هستیم، برای احقاق حق و حقوق ملت ایران از موضع عزت و اقتدار سخن می‌گوییم و در عین حال با قدرت برنامه مقاومت و تاب‌آوری را دنبال می‌کنیم و قطعاً بدون شک مقاومت خواهیم کرد و دشمن را ناامید و مأیوس خواهیم ساخت.

وی از بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد، صمت، نیرو و نفت و سایر دستگاه‌ها که با جدیت تمام سعی در مدیریت شرایط و مأیوس کردن دشمنان تلاش می‌کنند، قدردانی کرد.

از هر مسئله‌ای که زمینه‌ساز اختلاف

و شکاف می‌شود، بپرهیزیم

پزشکیان حفظ وحدت ملی و انسجام داخلی را پیش‌نیاز ضروری پیروزی بر دشمنان برشمرد و گفت: ایجاد امید و امیدواری و تقویت تاب‌آوری در گرو وحدت، همگرایی و همدلی تمام اعضای جامعه است. توصیه می‌کنم از هر مسئله‌ای که زمینه‌ساز ایجاد اختلاف و شکاف در جامعه می‌شود، به هر نحو پرهیز شود.

رئیس‌جمهور بیان کرد: علاوه‌بر مسائل یادشده، ارتباط دوستانه و گفت‌وگو با دیگران و توضیح شرایطی که در آن قرار داریم، در تصمیم‌گیری‌ها تأثیرگذار و اثربخش خواهد بود. به عنوان مثال، در همین هفته با برخی نمایندگان مجلس جلسه هم‌اندیشی برگزار شد و پس از تبیین شرایط، در پایان درک بهتری از یکدیگر پیدا کردیم. این روند باید در سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی ادامه یابد تا به فهم مشترکی از شرایط و موضوعات دست پیدا

کنیم.

وی با تأکید بر این راهبرد که معیشت، اشتغال و تولید باید در رأس برنامه‌های تمامی وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرائی قرار گیرد، جلوگیری از تعطیلی و قطع برق و انرژی را ضروری دانست و اظهار داشت: نباید اجازه دهیم چرخ تولید آسیب ببیند. چنانچه نیاز باشد، موقتاً در راستای اصلاح الگوی مصرف، ساختمان‌های بلااستفاده و مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی تعطیل خواهند شد تا چرخ تولید بچرخد؛ زیرا تقویت معیشت مردم و حمایت از تولید در رأس کار ما قرار دارد. به همین منظور، الزاماً مصرف را در تمامی موارد، از جمله برق، گاز، بنزین، آب و سایر حوزه‌های انرژی کاهش خواهیم داد. شرط مقاومت و ایستادگی در برابر غرب، تحمل سختی از سوی همه است.

ضرورت تقویت و گسترش تعاملات چندجانبه با همسایگان

پزشکیان با اشاره به طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو»، آن را اقدامی در راستای ترویج فرهنگ عدم استفاده از خودرو برای حداقل یک روز در هفته، به منظور کاهش آلودگی هوا، ترافیک و مصرف بنزین برشمرد و گفت: ضرورت دارد در همین راستا دولت و دولتمردان خود آغازگر این طرح باشند و قدمی در مسیر تقویت تولید بردارند.

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت تقویت و گسترش تعاملات چندجانبه با همسایگان تصریح کرد: در حال مذاکره با آنها هستیم تا بخشی از نیازهای موجود را تأمین کنیم، ولی اصل قضیه اتکا به توان داخلی، همدلی و همکاری با یکدیگر است.

تأکید پزشکیان و پوتین

بر ارتقای روابط تهران-مسکو

همچنین پزشکیان روز چهارشنبه (15 مهرماه) در گفت‌وگویی تلفنی با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، ضمن تبریک زادروز وی، برای رئیس‌جمهور روسیه طول عمر و سلامتی و برای دولت و ملت این کشور، سربلندی، رشد و شکوفایی آرزو کرد.

رئیس‌جمهور در این گفت‌وگو با اشاره به روند مطلوب و رو به توسعه مناسبات تهران و مسکو، بر ضرورت استمرار و تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و تداوم این مسیر را در راستای منافع مشترک دو کشور دانست.

ولادیمیر پوتین نیز ضمن قدردانی از تبریک و ابراز محبت رئیس‌جمهور ایران، برای دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران صلح، رفاه، امنیت و سربلندی آرزو کرد.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین با اشاره به روند همکاری‌های تهران و مسکو در چارچوب معاهده همکاری جامع راهبردی، تصریح کرد که این همکاری‌ها با وجود تحولات و حوادث جاری در منطقه، در حال پیگیری و استمرار است.

ولادیمیر پوتین با اشاره به ایستادگی تاریخی و حماسی ملت ایران در برابر تهاجمات دشمنان‌، اظهار داشت: شجاعت ایران مورد توجه و تحسین بسیاری در جهان قرار گرفته است.

رئیس‌جمهور روسیه همچنین با اشاره به تلاش‌های برخی کشورها برای میانجیگری و کمک به کاهش تنش‌ها، گفت: روسیه از این تلاش‌های دیپلماتیک حمایت می‌کند و دوستان ایرانی می‌توانند اطمینان داشته باشند که مسکو نیز آمادگی دارد در این زمینه نقش‌آفرینی و مساعدت کند. ولادیمیر پوتین در پایان این گفت‌وگوی تلفنی، ضمن تأکید بر اهمیت تداوم ارتباطات و همکاری‌های نزدیک میان تهران و مسکو، سلام‌های گرم و بهترین آرزوهای خود را به رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای ابلاغ کرد.

هیچ مشکلی در کشور نیست که با اراده و تلاش جوانان نتوانیم آن را حل کنیم

خبر دیگر اینکه، پزشکیان روز چهارشنبه (15مهرماه)در مراسم اختتامیه «سومین دوره مسابقه ملی و مسئله محور راهی شو و دومین رویداد توان افزایی هوشمند» یادبود شهدای علم و فناوری و کودکان میناب، در مرکز همایش‌های خلیج‌فارس، با تاکید بر اینکه تلاش برای حل مشکلات مردم، نخبگان و جوانان آینده‌ساز را برخود واجب می‌دانم، تاکید کرد: شما امیدهای آینده کشور هستید و باید با توسعه و تقویت علم و دانش و افزایش توانمندی‌های تخصصی خود برای موفقیت ایران نقش ایفا کنید.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه هر انسانی، امکان، ظرفیت رشد و موفقیت و دستیابی به قله‌های پیشرفت و ترقی را دارد، گفت: لازمه موفقیت و دستیابی به اهداف و آرزوهای بزرگ، اراده و سعی و تلاش است و همه شما این توانایی را دارید که قله‌های پیروزی را فتح کنید به شرطی که خود را باور داشته باشید و برای دستیابی به هدف همه تلاش خود را انجام دهید.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود در جمع دانش‌آموزان و دانشجویان نخبه و برگزیده شرکت‌کننده در مسابقه ملی و مسئله محور راهی شو، تأکید کرد: اگر شما جوانان اراده داشته باشید و تلاش کنید، هیچ مشکلی در کشور نیست که نتوانیم آن را حل کنیم و خواهیم توانست از این شرایط سختی که دشمنان مردم و ایران امروز برای ما ایجاد کرده‌اند، با سربلندی خارج شویم.

علم و دانش باید در خدمت گره‌گشایی

از مشکلات جامعه باشد

علاوه‌بر این، رئیس‌جمهور روز چهارشنبه (15مهرماه) در دهمین همایش ملی سلامت معنوی اسلامی، با گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی، رهبر شهید انقلاب و همه شهدای راه اعتقاد و باورهای الهی، اظهار داشت: موضوعاتی که امروز درباره سلامت معنوی و مسئولیت انسان در قبال جامعه مطرح می‌شود، از دغدغه‌های جدی ما نیز به شمار می‌رود.

پزشکیان با اشاره به وجود برخی قصورها و کاستی‌ها در حوزه‌های مختلف، اظهار داشت: در مسیر خدمت به مردم، همچنان با نارسایی‌ها و مشکلاتی مواجه هستیم و باید با پذیرش مسئولیت، برای اصلاح آنها تلاش کنیم. هدف اصلی باید رفع مشکلات مردم و ارتقای کیفیت زندگی آنان باشد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه آموزه‌های قرآن و ادعیه اسلامی سرشار از مفاهیم مرتبط با خدمت، مسئولیت‌پذیری و دستگیری از انسان‌هاست، خاطرنشان کرد: عبادت و نیایش باید انسان را به موجودی اخلاق‌مدار، مسئول، مهربان و خدمتگزار تبدیل کند. اگر نماز، دعا و عبادت نتواند رفتار ما را اصلاح کند و ما را به سمت خدمت به مردم و گره‌گشایی از مشکلات آنان سوق دهد، از هدف اصلی این آموزه‌ها فاصله گرفته‌ایم.